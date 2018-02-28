一个人有没有故事 看朋友圈背景就知道

文章来源微信公众号：半夜发癫
“那些藏在心里的话，我都偷偷放在了朋友圈背景里。”
我有个朋友，特别喜欢换微信头像，但他的朋友圈背景图却四年没换过。
那是一张灰色的照片，照片中的女子坐在湖边，安静祥和。
那是朋友逝去的妈妈。
我知道，朋友在用这种方式思念着他的妈妈。
朋友的微信头像换了很多次
有时，是一张明媚的自拍
有时，是和对象的情侣头像
有时，是各种搞笑逗比的表情包
有时，是出去游玩时留下的一个背影
看他的照片，你会觉得他和我们一样，每天的生活波澜不惊，甚至挺欢乐的。
但那张朋友圈背景图，却流露着他的伤痛。
张信哲在《白月光》里有这样一段歌词：
白月光 心里某个地方 那么亮 却那么冰凉
每个人 都有一段悲伤 想隐藏 却欲盖弥彰
你是我 不能言说的伤 想遗忘 又忍不住回想
虽说这歌讲的是爱情，但用来比喻亲情也不为过。
那张灰色照片，可能就是他的白月光吧。
每次打开朋友圈入口，不管心情好坏，只要看到最顶端的照片，他应该都会难受吧。
之前网上有人说“一个人有没有故事，看微信头像就知道。”但我觉得，朋友圈背景图，更能看出一个人有没有故事。
微信头像经常换来换去，但朋友圈背景图可能从来未变过。
微信头像是给别人看的，所以需要考虑很多；但朋友圈背景图看的人少，所以更能体现一个人真实的心境。
如果说微信头像是一栋木屋，那朋友圈背景图则是后花园。木屋需要装点好看，才能引起路人的注意；而后花园只需能容纳下主人所有的心思就好。
在网上看到过这样一个故事：
有个女孩，她的朋友圈背景，是一个人孤独地望着一座雪山。
不知道的，只会以为这是一张网上随便找的风景图。
但其实，姑娘在暗恋一个男孩，而男孩的微信头像一直是一座雪山。
那些藏在心里的话，我都偷偷放在了朋友圈背景里。
外人不懂那张照片有什么含义，但姑娘一定希望，某天男生点开她朋友圈时能明白，有人在偷偷爱着他。
之前和一朋友喝酒聊天，酒过三巡，大家谈论起感情的事情。她说自己已经放下了那个渣男。
“你没有”我说道。
“真的放下了”她斩钉截铁地答道。
“如果放下了，你朋友圈背景图怎么还没换下”。
她没有再说话，扑在我身上，哭了。
她朋友圈背景图，之前也是她微信头像。那是她和前任去亚丁旅时，对象给她拍的。
照片中的她，笑得那么甜。分手之后，就再没见她那样笑过了。
分手那晚，朋友把微信头像换了，但朋友圈背景图却接着用了两年。
微信头像可以看出一个人表面的感情状态，朋友圈背景则能看到更深层的东西。
微信头像可以看出，你是不是一个人；朋友圈背景则可以看出，你心里有没有人。
认识一对情侣，在一起已经五年了。
他们一直不敢大张旗鼓地公开关系，因为他们都是男生。
别人谈恋爱，都是把头像搞成情侣的，而他们只能小心翼翼地把喜欢藏起来。
不过，我看过其中一个男生的朋友圈背景。
是两双在海边的鞋子，那是他们第一次看海时拍的。
他说：“很少有人会特意点开我的朋友圈。愿意点开的，大多数都是好朋友，也知道我们的关系。万一不熟的人跑来看到，我都说是网上随便找的照片。”
我们经常会注意别人的微信头像，但很少会注意别人的朋友圈壁纸。
像我，微信好友四千，很多时候别人的消息都看不到，更别说去留意，谁的朋友圈壁纸是什么样子了。
但总有那么几个人，我会经常点开他们的主页，生怕错过他们的动态，也顺带看下有没有换朋友圈壁纸。
我相信，你们也是如此。
总会在夜深人静的时候，点开某个人的朋友圈，从背景图翻到最下面的“对方只展示半年的朋友圈”。
你也要相信，一定也有那么一个人，望着你朋友圈背景想了很久。
如果你的朋友圈背景也有故事，而他恰好能读懂，那么你们的故事，也可能要开始了。
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