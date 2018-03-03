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异地的我们，应该选择相爱吗

2018年03月03日 08:32 新浪女性
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不要害怕感情的到来，更不要畏惧谁终将会离开，缘分来了接受，缘分散了坦然，我们都要做一个敢爱敢恨的人，而不是徘徊在感情的门口，不敢走进去。

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　　文章来源微信公众号：听语

　　文 | 芈肀

　　图 | sorry贾骨文

　　有的时候我们会想，即便是两个人时时刻刻在一起，也不一定能保证爱情里不出现第三者，更何况是只能靠网络来维持的异地恋呢？

　　我们之所以惧怕异地恋正是因为，彼此在互相需要的时候，都不能及时的陪在对方身边，不能一同经历生活的点点滴滴，不能给对方最好的照顾和疼爱。

　　可感情的事情谁又能说的准呢，若是真心喜欢，我们还是会不顾一切的投入到一场明知很辛苦的异地恋当中。

相亲认识相亲认识

　　我们认识的很俗套，是通过相亲认识的，但是第一眼觉得与这个女孩很投缘很对感觉，在微信上聊了几天，赶上过年回去见了一面。

　　在咖啡厅她沉默不语，我尽量找话题相谈很愉快，因为工作原因，她是护士我是警察，都不在当地工作。

爱答不理的感觉爱答不理的感觉

　　她的工作的地方离家里100多公里，我59公里，一开始感觉她是不太喜欢异地恋！聊微信的时候也问过她，她说再考虑考虑，下次见面做决定！

　　这几天一直都在给她发信息找机会聊天，而她总是一种爱答不理的感觉，真不知道该如何是好。

　　面对感情很多时候我们都是急于求成，忘记了感情需要循序渐进，都需要给对方一点时间来彼此了解。这样才能够在以后的感情生活中，不至于出现这样或者那样的矛盾。

　　感情里的苦恼对于看重感情的人而言，已经成为了习以为常的事情了，之所以会如此，不过是想要拥有一段有始有终的感情。

　　我们都很惧怕有一个人说来说来，说走就走，完全不顾自己的感受，从我们的世界路过，留下一段刻骨铭心的回忆。

每天都相守每天都相守

　　其实不管是异地恋还是每天都相守在一起，只要彼此真心相爱，只要心意相通那又有什么关系呢？

　　不要害怕感情的到来，更不要畏惧谁终将会离开，缘分来了接受，缘分散了坦然，我们都要做一个敢爱敢恨的人，而不是徘徊在感情的门口，不敢走进去。

　　人的一生有很多种可能，感情也是一样，若是我们一直都害怕，不敢去做，那么终将一事无成，同时在你做之前，一定要明确的了解彼此的心意，这样才不会辜负自己的一颗真心。

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标签: 异地恋感情相爱真心相亲

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