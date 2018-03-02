哈里王子未婚妻赞女权运动：现在是最好时候

本周一的皇家慈善基金会上，哈里王子、马克尔、威廉王子和凯特王妃首次集体公开出席，而马克尔也借此表达了自己对好莱坞“Me Too”女权运动的支持。

哈利王子、梅格涵·马克尔、凯特梅根

新浪娱乐讯 据国外媒体报道，哈里王子未婚妻梅格涵·马克尔（Meghan Markle）最近表示，一旦自己在五月完成大婚，将立即投身于女权运动。

本周一的皇家慈善基金会上，哈里王子、马克尔、威廉王子和凯特王妃首次集体公开出席，而马克尔也借此表达了自己对好莱坞“Me Too”女权运动的支持。

“我听好多人说过女孩和女性的崛起——你们将会听到更多人说，他们希望帮助女性找到自己的声音”，马克尔在基金会上发言。“我非常反对这一说法，因为女性不该‘找到她们的声音’，她们应该被鼓励发出自己的声音，并且获得人们的支持。许多女权运动的出现，比如好莱坞正兴起的‘Me Too’和‘Time’s Up’运动，表明现在已经是最好的时候让女性力量觉醒，并且呼吁人们去支持它。”

马克尔未来的嫂子凯特王妃曾因为出席BAFTA奖的穿着被批评：当时大多数走红毯的女星都选择了全身黑装来支持“Me Too”女权运动，但她当晚却穿了一件绿色的衣服。虽然皇室成员们一般不主动参与政治运动，但仍然有许多人在网络上表达了对凯特王妃的失望：她身为一个正在怀孕的女性，却不肯身体力行的为女权运动作出贡献。

在周一的慈善会上，凯特本人也借机会阐述了自己对妇女问题的支持，表示自己会履行皇室指责，围绕女性的心理问题和哺孕问题开展工作。她曾在去年对公众表示：“对我个人而言，成为一个母亲一直是一个开心难忘的经历。当然，这也是一个巨大的挑战——我每天还能待在家里，而大多数女性没有这种待遇。”（NANA/文）

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