移动客户端

哈里王子未婚妻赞女权运动：现在是最好时候

2018年03月02日 17:48 新浪娱乐
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

本周一的皇家慈善基金会上，哈里王子、马克尔、威廉王子和凯特王妃首次集体公开出席，而马克尔也借此表达了自己对好莱坞“Me Too”女权运动的支持。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！
哈利王子、梅格涵·马克尔、凯特梅根哈利王子、梅格涵·马克尔、凯特梅根

　　新浪娱乐讯 据国外媒体报道，哈里王子未婚妻梅格涵·马克尔（Meghan Markle）最近表示，一旦自己在五月完成大婚，将立即投身于女权运动。

　　本周一的皇家慈善基金会上，哈里王子、马克尔、威廉王子和凯特王妃首次集体公开出席，而马克尔也借此表达了自己对好莱坞“Me Too”女权运动的支持。

　　“我听好多人说过女孩和女性的崛起——你们将会听到更多人说，他们希望帮助女性找到自己的声音”，马克尔在基金会上发言。“我非常反对这一说法，因为女性不该‘找到她们的声音’，她们应该被鼓励发出自己的声音，并且获得人们的支持。许多女权运动的出现，比如好莱坞正兴起的‘Me Too’和‘Time’s Up’运动，表明现在已经是最好的时候让女性力量觉醒，并且呼吁人们去支持它。”

　　马克尔未来的嫂子凯特王妃曾因为出席BAFTA奖的穿着被批评：当时大多数走红毯的女星都选择了全身黑装来支持“Me Too”女权运动，但她当晚却穿了一件绿色的衣服。虽然皇室成员们一般不主动参与政治运动，但仍然有许多人在网络上表达了对凯特王妃的失望：她身为一个正在怀孕的女性，却不肯身体力行的为女权运动作出贡献。

　　在周一的慈善会上，凯特本人也借机会阐述了自己对妇女问题的支持，表示自己会履行皇室指责，围绕女性的心理问题和哺孕问题开展工作。她曾在去年对公众表示：“对我个人而言，成为一个母亲一直是一个开心难忘的经历。当然，这也是一个巨大的挑战——我每天还能待在家里，而大多数女性没有这种待遇。”（NANA/文）

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 好莱坞女权哈里王子马克尔未婚妻

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

国外一对结婚70年的老夫妻，分享了两人快乐婚姻的秘诀，这大概就是嫁给了爱...

国外一对结婚70年的老夫妻，分享了两人快乐婚姻的秘诀，这大概就是嫁给了爱情吧！！！哈哈哈超甜 ​[详细]
2018年02月26日 09:41

一个男人最无奈的事情，莫过于在无能为力的年纪却遇上了那个想照顾一生的女人...

一个男人最无奈的事情，莫过于在无能为力的年纪却遇上了那个想照顾一生的女人，也许你会是我今生最大的遗憾，但我始终感谢你来过我的青春！ ​[详细]
2018年01月25日 11:00
女人 事情 无奈 一生 年纪

宝乐婶的烦心事：离婚了才知道媳妇的好，可惜已经晚了！

《宝乐婶的烦心事TV版》儿子离婚了，母亲念着旧儿媳的好，想让儿子和她复婚[详细]
2018年02月27日 16:52

马未都：现在人相亲已经好太多，过去相亲男女双方只能在新房相认

《圆桌派》第一季[详细]
2018年03月01日 20:52

网传：昨晚盐城五洲国际婚礼现场，疑似新郎父亲由于酒喝多了，当众搂抱住新娘...

网传：昨晚盐城五洲国际婚礼现场，疑似新郎父亲由于酒喝多了，当众搂抱住新娘并强行与其亲吻，这让正在主持的司仪措手不及，连连大喊起来... 小伙伴们都惊呆了 ​[详细]
2018年02月27日 14:00