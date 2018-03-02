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靳东携手蒋欣《如果岁月可回头》开机

2018年03月02日 16:51 新华网
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本剧的另一大亮点是汇集了众多实力派演员，首当其冲的就是领衔主演靳东蒋欣，这是两人继《欢乐颂》后的再次合作，可谓是默契十足。

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《如果岁月可回头》《如果岁月可回头》

　　由强视传媒出品，山东影视制作股份有限公司、浙江贤君影视文化有限公司、广东强视影业传媒有限公司联合出品的都市现实主义情感电视剧《如果岁月可回头》在深圳开机，出品人游建鸣、总制片人韩非、编剧兼导演张建栋携靳东、蒋欣、李宗翰、李乃文、左小青、傅晶等众多实力演员亮相开机仪式。以靳东、李宗翰、李乃文为代表的“岁月三剑客”潇洒帅气备受瞩目，而靳东和蒋欣的此次合作更是让观众非常期待。

　　电视剧《如果岁月可回头》讲述了同一个城市中三个彼此陌生的男人白志勇（靳东 饰）、黄九恒（李宗翰 饰）、蓝天愚（李乃文 饰）因婚姻失败不约而同的来到一个陌生的城市进行治愈之旅，在这里一个有着一段风雨过去的神秘女人江小美（蒋欣 饰）与他们相遇。四人经历种种、推心置腹、相互扶持，终于让他们对家庭、情感、事业都有了全新的认识和感悟，同时也让他们感悟到往昔岁月原本就是一笔丰富的财富，在这些经历中，他们才得以沉淀和升华。

　　本剧的一大亮点就是强有力的幕后团队，出品公司是以专做精品剧被观众熟知的强视传媒、山东影视制作股份有限公司和浙江贤君影视文化有限公司；编剧兼导演张建栋曾执导过电视剧《不要和陌生人说话》《刑警本色》《我们生活的年代》等多部优质热播作品，他以视角独特、题材新颖、剧情吸引人、画面优美被观众所熟知，此次强强联手，必出精品。本剧的另一大亮点是汇集了众多实力派演员，首当其冲的就是领衔主演靳东蒋欣，这是两人继《欢乐颂》后的再次合作，可谓是默契十足，靳东此次在剧中饰演男一号白志勇，洒脱孤傲、恣意妄为，为人仗义豪情，崇尚自由，却是个痴情种子；蒋欣在剧中饰演女一号江小美，导游兼酒吧老板，爱憎分明、亦柔亦刚、言辞犀利，却是个有故事的女人，相信两人一定会碰撞出不一样的火花；还有包括李宗翰、李乃文、左小青、赵子琪、傅晶、陈冰、刘莉莉等优秀演员加盟，实力飙戏，相当吸睛。

　　据悉电视剧《如果岁月可回头》除了会在深圳拍摄外，还会取景澳洲，力图打造一部高质量的现象级作品。

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标签: 蒋欣靳东如果岁月可回头开机欢乐颂

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