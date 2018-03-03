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你发现了吗？越来越多的人关闭了自己的朋友圈

2018年03月03日 08:37 新浪女性
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科技让我们的生活越来越便捷，但也惯出了我们很多很多的坏毛病。自控能力差的时候，就用最简单的办法来强制自己试试看。用手机做有价值和有用的事情，而不是无尽的消磨自己的精气神。

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　　文章来源微信公众号： 一直特立独行的猫

　　最近一段时间翻朋友圈，发现好多人都消失了。开始以为是不是我太不要脸了，都删了我了。结果打开还是能看到一两条信息，但也就那么几条就没有了。不可能大家都闲的删了自己的朋友圈，只可能是关闭了。

　　我下载了新的微信，果然新增了只允许朋友查看自己近三天的内容。我自己也在前不久只允许展示半年的朋友圈，其他全部关闭了。其实不是大家不看朋友圈了，而是不想看了，也不想发了，心累。

高效人生高效人生

　　壹

　　本以为能过上高效人生，

　　结果过上了越来越萎靡的人生。

　　去年特别提倡碎片化这个概念，很多人趋之若鹜，简直是让自己过上高效人生的圣经。但实践一段时间下来发现了，碎片化的学习，不仅让自己的知识体系越来越找不着北，同时也把自己整块的时间都碎掉了。更重要的是，现在太多东西手机上可以搞定，于是上下班路上，等吃饭的时候，排队的时候都拿出手机看两眼。最后碎片化学习了多少不知道，反倒手机依赖症越来越严重了。

　　手机依赖症是个太可怕的事情了，不仅消耗了时间，更吸走了我们所有的注意力和精气神。就拿我自己来说，如果今晚没事儿躺着刷手机，通常能刷到睡觉的前一刻。本来打算一晚上看看书上上课，结果什么都没看，还特别累，身体累眼睛累，睡觉的时候心里还特别懊恼。但看了一晚上手机里的碎片化信息，得到了什么呢？什么都想不起来。

　　注意力分散了太多，手机依赖症越来越严重，碎片化信息的真假程度也越来越难以辨认。本以为能靠科技进步过上高效人生，结果过上了越来越萎靡的人生。

　　贰

　　陌生人越来越多，

　　发朋友圈越来越不安全

　　朋友圈里一定是朋友么？太多的人已经涌入了朋友圈，800里开外的小卖店收钱也加个微信。但并不是所有的人都是好朋友没坏心，自己发的内容也不想让所有的人都看得到。

　　太多的人与人之间，只不过点头之交，甚至见都没见过，或者也就说过一句话，说完也忘了删掉，就留在了几百几千人的通讯录里，找也找不见，但是你发的所有的内容都会被他们看见。现在大家都学会了截图，你以为发布的内容挺好玩的，但保不齐成了一个大热点新闻的段子。以前老见人晒孩子，现在也越来越少了，因为实在是太不安全了。

　　有个朋友生了混血的孩子，觉得好玩晒了几张在朋友圈，没多久我就看到一个群里有人拿她孩子的照片说是自己孩子，当时我都惊呆了。还有朋友在朋友圈晒了自己的前后照，今年初我见一个减肥广告里用了她的照片，而她完全知道后也懵逼了。

　　越来越多的陌生人都在朋友圈里，我们并不知道他们是谁，也没来得及屏蔽，而他们却能看到我们的一举一动，吃喝拉撒，喜怒哀乐，想想也是有点恐怖了。

　　叁

　　低头族，抬起头

　　昨天听到车里的广播号召了一件事：低头族，抬起头。瞬间一机灵。

　　手机已经占据了我们太多的时间和精力，基本上所有的人所有的时间都在刷手机，而刷朋友圈更成为了消磨时间的重点。每天无聊的时候等着朋友圈按钮上的小红点，一有更新就刷一下。

　　我周围的不少人都已经关闭了自己的朋友圈，因为消磨时间的让自己内容特别痛苦，甚至于让自己感到无力和无能。平时口口声声说自己特别忙，没时间学习，没时间相亲，但朋友圈刷起来一点都不手软。

　　我也关闭过几次朋友圈，但没多久又忍不住打开了。有时候就是想发点什么，其实这是一种害怕别人不关注自己，不知道自己的小心理罢了。

　　现在我给自己规定了晚上睡前的时间刷刷朋友圈，不为小红点的出现而刷朋友圈，也有时间带孩子出去玩了，也有时间学习看书上课了，也看不到别人过的比自己潇洒了，非常爽。

　　经历了碎片化学习的谎言，现在越来越多的给自己制造整块的时间来做事，尽可能的少关注手机，比如说：

　　1） 每周末给自己制定下一周的日程表，详细的写好每天都要去做什么。带孩子，上课，学习，读书，写文章，什么都不耽误。

　　2）利用番茄学习法工作，每25分钟休息5分钟

　　3）扩大自己的学习范围，涉猎不同的领域，不断挖掘自己可能的潜力和可能性

　　4）手机打开声音，有响声的时候再看。没声音提示就不要看手机，把注意力集中在手机以外的地方

　　5）每年给自己找一些大目标，比如读一个学位，装修，上十门课程等等

　　6）返璞到十年前没手机的生活方式里，用笔记录生活，而不是用手机记录，可以看到自己现在写字有多丑。

　　7）读书读书读书，不是用手机读书。

　　科技让我们的生活越来越便捷，但也惯出了我们很多很多的坏毛病。自控能力差的时候，就用最简单的办法来强制自己试试看。用手机做有价值和有用的事情，而不是无尽的消磨自己的精气神。

　　我们一起，共勉吧。

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 碎片化朋友圈注意力手机读书

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