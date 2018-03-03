我在慢慢找回当年的我自己。很高兴，最初的我还没有走远，它还在这里，我还是最初的样子。只不过之前跑得比较远，现在我叫住它，它回来了。

文章来源微信公众号： 一直特立独行的猫

成为习惯

壹

一件事情坚持21天就可以成为习惯。我坚持了21天每晚孩子睡了以后在网上上英语课，开始很难，每天都想找理由不上课，逼自己坚持下来，21天后口语听力甩以前几条街。

怀孕生子，很多事情停滞下来了。差不多两年的时间，大部分的时间都会被怀孕的身体反应以及孩子出生后的琐碎占据。可以做一个不管孩子的工作狂妈妈，但会失去孩子的依恋，像刀割一般的心疼；也可以做全职妈妈，但又担心天天在家待着对自己和孩子也并不是百分之百的好。每天上班，下班，回家用仅有的时间陪孩子到他睡着，再蹑手蹑脚地开始自己的晚安时光。是的，每天晚上8点以后到凌晨2点，就是我的晚安时光。

我一直幻想着，每天的这六个小时，都会是我独处的时光，可以看看书写写字，事实上，没有一天是这么安静地过，哪怕只有半小时。

不是在收拾屋子，就是整理东西，再或者是完成一些工作，以及处理一些家庭和个人琐碎的事。很多很多事情，在不知不觉中停下来，比如读书，比如写字，比如没有了灵感，比如在看到工作的内容感觉渐行渐远。

贰

现在，我突然理解了，为什么很多公司不愿意要适婚年龄的女性，很多曾经的信誓旦旦，在生命的画面转到这一篇儿的时候，由不得你。着急，焦虑，恐慌，逃避，感觉周围都在各自的世界里欢呼跳跃，只有自己在黄色的灯光下寻找未来的路。

经历长达10个月的怀孕和4-6个月的产假，身体依然在缓慢地恢复，即便是看上去好端端的一个人，也存在着巨大的体力损耗。以前出门疯一天洗个澡还能看好几集电视剧，现在去健个身回来都能躺几个小时不想起来。

即便家里有人帮忙什么都不用我干，依旧存在着定时定点吸奶，陪一个还无法明确跟你互动的孩子去玩，但心里想着还有一个文章没写，上半截的书看到哪页了？依然会被手机里的买买买所吸引，在各国代购的消息中耗费了大把的时间。

曾经努力奋斗的自己好像已经没有了，曾经天天关心的行业动态在几个月的不闻不问中已渐行渐远。这就是现实，但没人会告诉你该怎么办。我现在开始明白，一个女性在生育期间的变化，绝不仅仅是身体与精神的变化，更重要的是在社会中的自我价值的微妙改变以及对自身价值的认知与再出发。

我的周围有很多妈妈在生完孩子之后，走上了一条全新的道路，比如创业，比如辞职，比如干脆换一个行业，比如投身于孩子相关的事业当中，一半是因为从新的人生角色中找到了灵感，还有就是原来的路，原来的价值观，原来的小伙伴和生活方式，再也回不去了。

叁

对于我来讲，很久没有耐心读完一本书了，晚上总被打断的睡眠让白天都昏沉沉的，倒是对买买买仿佛一夜间成为了小能手，但却也在和手机的亲密接触太久后恶心得想要扔了它。

我开始想要改变自己，我选择了学英语。有人问我，怎么一直都在学，哩哩啦啦这么多年。因为一直都没学好呗。我和老师定了每晚十点半在电脑上上课，每天晚上孩子睡了以后，都会在这个时间准时上课。

很多时候，我都想取消今晚的课程，原因有很多，太累了，心情不好，还没收拾完屋子。但每到这时候也有另一个声音告诉自己，坚持下去，坚持21天，你不能再浑浑噩噩地过日子，你不能老觉得自己特别聪明什么功夫都不下就想什么都学会。

是啊，我一直觉得自己很聪明而懒得下功夫，以为随便看看学学翻翻书就能堪比别人几个晚上得来的辛苦。

年纪越大越发现这是一个极其傻×的想法之后，内心渴望着来一场血雨腥风好让自己能下功夫好好学点什么。无论是参加培训班还是分享讲座，如果内心不重视起来，得到再多的资源又能怎么样呢？

肆

21天后的现在，课程表上打满了21天的学习记录，每个外教老师的评价我都一个个看，有的说我要增强语法，有的说要增强词汇量，上课的时候抓紧时间多说多练习。真的，21天后，我都不敢相信，自己的口语比大学时候还要好。

我喜欢这个小小的开始，让我得到了一点点信心，让我觉得自己在用力地克服那些张狂的惰性，然后带着我，在重新慢慢返回社会的时候，看到了自己还能努力做到些什么。

曾经在刚进入职场实习和工作的时候，特别看不惯周围年长一些的同事天天买买买和炫包包炫鞋子的生活，觉得恶俗又没有意义，简直不是一路人。

当有一天，我发现自己也喜欢上买买买的时候，内心的震撼与颤抖无以复加。现在我明白，买买买炫炫炫的生活并没有不对，也没有恶俗，只是每个人想要的生活方式不一样。作为一个危机感特别重的人，不断地努力才能让我有安全感。

我在慢慢找回当年的我自己。很高兴，最初的我还没有走远，它还在这里，我还是最初的样子。只不过之前跑得比较远，现在我叫住它，它回来了。

再出发，喜欢每天都努力一点点的自己。

希望自己能坚持住，能拥有下一个时光里的灿烂和光芒。

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