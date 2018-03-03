微信备注暴露了谁喜欢你 你知道谁喜欢你么

原来当你真正爱上一个人的时候，会如此深沉认真，处处为她考虑着想，就连那万分之一会伤害对方的可能，都会扼杀在摇篮中。

文章原标题：微信备注暴露了谁喜欢你

文章来源微信公众号：我走路带风

昨天和阿琪一起出门喝奶茶聊天。

期间阿琪时不时拿出手机回复信息，我瞥了一下，看到备注是“大懒猪”，不用问都知道她在和男朋友阿烈聊天。

看着阿琪脸上时不时露出的笑意，我不禁想，“他那么喜欢你，又会给你什么样的备注呢？”

说来也巧，阿琪和阿烈能够在一起，多亏了微信备注。

阿琪和阿烈认识挺久了，两个人一直处于暧昧不清的状态，但谁也没有勇气捅破那层窗户纸。

直到有一天，阿琪和阿烈打赌输了，但阿琪不服不承认，随后阿烈直接发过来一张他们打赌时的聊天截图。

看到截图后，阿琪在意的不再是她打赌时许下的赌注。

而是在聊天框顶端，那个亲昵的备注：小可爱，后面还加了一个爱心。

阿琪不知所措地停留在聊天界面，刹那间所有的紧张，不安，惊喜等情绪都涌上了心头。

片刻之后，阿烈慌忙地撤回了消息，得知阿琪已经看到备注后，他解释道：“其实我很喜欢你，所以才忍不住改你的备注。

每次打开聊天界面，看到那个备注，我就觉得很幸福；每次你发来信息，微信都会提示我，小可爱发来一条信息，顿时心头暖暖的。”

也许你不知道，我幻想过多少次，自己亲口说喜欢你的情景。

却没有想过，微信备注暴露了我对你的喜欢。

备注

后来我也问了好几个朋友，他们给喜欢的人备注是什么。

阿乐给女朋友的备注是肥水。

每次他女朋友闹着说备注难听，要他改掉时，阿乐却宠溺地笑了笑：“我姓田，肥水不流外人田呀，傻瓜。”

小七给男朋友的备注则是小超人，自己是小怪兽，据说是她男朋友要求的。

意思是不管以后怎么样，自己都会陪在她身边保护她，不开心就打他，怪兽打超人，应该挺解气的。

大姚就比较正常了，备注的是世界上最美好的事。

看她的备注就知道，她很爱她男朋友，字里行间都充满了爱。

而阿欣给男朋友的备注是一点点。

正当我迷惑时，她给我发了一张表情包，是一个人拿着一点点的奶茶，配字：“我有一点点想你。”

顿时觉得他们之间的相处模式滑稽又可爱。

情侣间总是喜欢给彼此备注很多奇奇怪怪的名字，或许旁人会觉得不可思议，但在相爱的人眼里，那个奇怪的备注，代表着一份特别的爱。

不管是奇葩的“肥水”，还是耐人寻味的“一点点”，这些昵称都是他们彼此相爱的印记。

他有多喜欢你，看微信备注就知道了。

我一直觉得，大家都一样，会给对方设置一些特别的备注，但我的舍友不是如此，他给女朋友的备注是全名。

我也曾一度怀疑他们的感情是不是出现了问题，直到看到他们之间有爱的相处模式，才打消了这个念头。

每个周末，他都会早起坐两个小时的车去女朋友的学校看她，第二天再踩着门禁回到宿舍。

他体弱，在冬天的时候，手脚冰凉。但他会在牵她手之前，把手捂热，生怕冷着她。

平日里省吃俭用，努力工作，就为了给她买喜欢的东西，哪怕她从来都没有主动要求过。

后来我按耐不住问他，为什么给女朋友备注全名。

“给她备注全名，是怕万一有一天，我的手机被偷了，或者不小心掉了，落到坏心眼的人手里，如果我给她备注一些特别的昵称，说不定别人一眼就看出我们的关系很亲，就会骗她的钱。”

接着他还补着说了一句：“她那么傻，肯定分不清。”字里行间填满了疼爱。

原来当你真正爱上一个人的时候，会如此深沉认真，处处为她考虑着想，就连那万分之一会伤害对方的可能，都会扼杀在摇篮中。

爱不仅仅是轰轰烈烈的，更是不动声色的，有时候对方的备注是你的名字，不代表他不爱你，也有可能是他更爱你。

因为你的名字，就是最浪漫的昵称。

记得华胥引有一句台词：“我没有喜欢过谁，可我一见到你，我就觉得你应该是我的。”

我也许并不懂爱，也不懂如何很好地照顾一个人，但我知道，从遇见你的那一刻，我就想好好地把你放在我的心上。

喜欢看你笑，想逗你开心，更想向全世界炫耀你。

正是因为喜欢你呀，所以才会忍不住想通过各种方式来证明，你在我心里是特殊的。

那是我对其他人都不会轻易流露出来的温柔和甜蜜。

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