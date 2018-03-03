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微信备注暴露了谁喜欢你 你知道谁喜欢你么

2018年03月03日 08:38 新浪女性
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原来当你真正爱上一个人的时候，会如此深沉认真，处处为她考虑着想，就连那万分之一会伤害对方的可能，都会扼杀在摇篮中。

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　　文章原标题：微信备注暴露了谁喜欢你

　　文章来源微信公众号：我走路带风

　　昨天和阿琪一起出门喝奶茶聊天。

　　期间阿琪时不时拿出手机回复信息，我瞥了一下，看到备注是“大懒猪”，不用问都知道她在和男朋友阿烈聊天。

　　看着阿琪脸上时不时露出的笑意，我不禁想，“他那么喜欢你，又会给你什么样的备注呢？”

　　说来也巧，阿琪和阿烈能够在一起，多亏了微信备注。

　　阿琪和阿烈认识挺久了，两个人一直处于暧昧不清的状态，但谁也没有勇气捅破那层窗户纸。

　　直到有一天，阿琪和阿烈打赌输了，但阿琪不服不承认，随后阿烈直接发过来一张他们打赌时的聊天截图。

　　看到截图后，阿琪在意的不再是她打赌时许下的赌注。

　　而是在聊天框顶端，那个亲昵的备注：小可爱，后面还加了一个爱心。

　　阿琪不知所措地停留在聊天界面，刹那间所有的紧张，不安，惊喜等情绪都涌上了心头。

　　片刻之后，阿烈慌忙地撤回了消息，得知阿琪已经看到备注后，他解释道：“其实我很喜欢你，所以才忍不住改你的备注。

　　每次打开聊天界面，看到那个备注，我就觉得很幸福；每次你发来信息，微信都会提示我，小可爱发来一条信息，顿时心头暖暖的。”

　　也许你不知道，我幻想过多少次，自己亲口说喜欢你的情景。

　　却没有想过，微信备注暴露了我对你的喜欢。

备注备注

　　后来我也问了好几个朋友，他们给喜欢的人备注是什么。

　　阿乐给女朋友的备注是肥水。

　　每次他女朋友闹着说备注难听，要他改掉时，阿乐却宠溺地笑了笑：“我姓田，肥水不流外人田呀，傻瓜。”

　　小七给男朋友的备注则是小超人，自己是小怪兽，据说是她男朋友要求的。

　　意思是不管以后怎么样，自己都会陪在她身边保护她，不开心就打他，怪兽打超人，应该挺解气的。

　　大姚就比较正常了，备注的是世界上最美好的事。

　　看她的备注就知道，她很爱她男朋友，字里行间都充满了爱。

　　而阿欣给男朋友的备注是一点点。

　　正当我迷惑时，她给我发了一张表情包，是一个人拿着一点点的奶茶，配字：“我有一点点想你。”

　　顿时觉得他们之间的相处模式滑稽又可爱。

　　情侣间总是喜欢给彼此备注很多奇奇怪怪的名字，或许旁人会觉得不可思议，但在相爱的人眼里，那个奇怪的备注，代表着一份特别的爱。

　　不管是奇葩的“肥水”，还是耐人寻味的“一点点”，这些昵称都是他们彼此相爱的印记。

　　他有多喜欢你，看微信备注就知道了。

　　我一直觉得，大家都一样，会给对方设置一些特别的备注，但我的舍友不是如此，他给女朋友的备注是全名。

　　我也曾一度怀疑他们的感情是不是出现了问题，直到看到他们之间有爱的相处模式，才打消了这个念头。

　　每个周末，他都会早起坐两个小时的车去女朋友的学校看她，第二天再踩着门禁回到宿舍。

　　他体弱，在冬天的时候，手脚冰凉。但他会在牵她手之前，把手捂热，生怕冷着她。

　　平日里省吃俭用，努力工作，就为了给她买喜欢的东西，哪怕她从来都没有主动要求过。

　　后来我按耐不住问他，为什么给女朋友备注全名。

　　“给她备注全名，是怕万一有一天，我的手机被偷了，或者不小心掉了，落到坏心眼的人手里，如果我给她备注一些特别的昵称，说不定别人一眼就看出我们的关系很亲，就会骗她的钱。”

　　接着他还补着说了一句：“她那么傻，肯定分不清。”字里行间填满了疼爱。

　　原来当你真正爱上一个人的时候，会如此深沉认真，处处为她考虑着想，就连那万分之一会伤害对方的可能，都会扼杀在摇篮中。

　　爱不仅仅是轰轰烈烈的，更是不动声色的，有时候对方的备注是你的名字，不代表他不爱你，也有可能是他更爱你。

　　因为你的名字，就是最浪漫的昵称。

　　记得华胥引有一句台词：“我没有喜欢过谁，可我一见到你，我就觉得你应该是我的。”

　　我也许并不懂爱，也不懂如何很好地照顾一个人，但我知道，从遇见你的那一刻，我就想好好地把你放在我的心上。

　　喜欢看你笑，想逗你开心，更想向全世界炫耀你。

　　正是因为喜欢你呀，所以才会忍不住想通过各种方式来证明，你在我心里是特殊的。

　　那是我对其他人都不会轻易流露出来的温柔和甜蜜。

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标签: 女朋友备注喜欢你男朋友在一起

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