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林依轮元宵节带儿子街边奉粥 网友：有爱父子

2018年03月03日 08:32 环球网
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林子轩站在粥桶旁的角落，帮排队的街坊卖力舀勺盛粥，林依轮则帮着分发，还捧着粥碗，和老人一起在街边喝粥，画面温馨有爱。

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林依轮林依轮

　　正月十五元宵节，林依轮和儿子林子轩参加义工活动，在路边为街坊奉粥。父子俩厚厚的棉服外都穿着统一的义工红马甲，和大家一起在街边奉粥。

　　林子轩站在粥桶旁的角落，帮排队的街坊卖力舀勺盛粥，林依轮则帮着分发，还捧着粥碗，和老人一起在街边喝粥，画面温馨有爱。网友点赞留言“这就是爸爸的言传身教，元宵节过得有意义”，“才15岁就这么懂事”，“有爱父子”！

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标签: 林依轮元宵节父子奉粥有爱

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