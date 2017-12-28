娱乐明星与文化节目成功“联姻”

值得一提的是，这些节目都邀请了明星嘉宾来演绎和探讨文化话题，兼顾了文化性和娱乐性，因此成为画风清奇的“网红”综艺。

新闻来源：羊城晚报

今年上半年，央视接连推出《中国诗词大会》、《朗读者》等多档文化类综艺节目，掀起一股弘扬传统文化的热潮。随后，各大卫视纷纷推出了《汉字风云会》、《向上吧！诗词》、《阅读·阅美》、《儿行千里》等节目，让文化类综艺红了一整年。时近年末，央视又推出三档题材各异、风格独特的文化类综艺，其展现的高品质让央视获网友称赞为“文化综艺界的泥石流”。

这三档综艺节目聚焦不同的文化领域：《国家宝藏》揭开中国文物背后的历史传奇和传承故事；《今日影评·表演者演》严肃探讨影视剧演员表演背后的故事和技巧；《环球影迷大会》则邀请影迷参与电影知识问答，深度解读电影背后的文化故事。值得一提的是，这些节目都邀请了明星嘉宾来演绎和探讨文化话题，兼顾了文化性和娱乐性，因此成为画风清奇的“网红”综艺。其中，《国家宝藏》更以豆瓣评分9.2，成为年度电视综艺最后一匹黑马。

王凯饰演乾隆

李晨也回到古代

A

《国家宝藏》

内容：

在展示历史文物的同时，让明星演绎文物的“前世”故事。

明星：李晨、王凯、刘涛等

推荐指数：★★★★★

虽然此前荧屏上文博类节目也不少，但其严肃调性始终与年轻人的审美隔了一层。《国家宝藏》却另辟蹊径，打破了这种隔阂。这档节目的定位是文博探索类节目，每期展示一个省级博物馆的三件文物，角逐故宫的《国家宝藏》特展。这档节目吸引观众目光的不仅是奇珍异宝，还有由明星担任的“国宝守护人”。每一件藏品都配上一个舞台剧，演员通过表演讲述其前世今生，堪称“鉴宝版《演员的诞生》”。

《国家宝藏》在视频网站、社交网络的火爆，为文博节目年轻化找到了正确的打开方式，而明星在其中起到了推波助澜的作用。节目播到现在，登台亮相的明星包括李晨、王凯、梁家辉、刘涛、雷佳音、段奕宏、王刚、刘奕君等，每期节目都成功引来观众关注和热议。

无可否认，演员的表演感动了许多观众。比如雷佳音讲述云纹铜禁的故事，涉及楚国灭亡的历史和教训，劝诫人们不要纵酒误事。雷佳音那声泪俱下的“噗通一跪”，一夜蹿红社交网络。还有王凯饰演的乾隆与王羲之、黄公望、雍正展开一段关于文物的时空“对话”，也获得网友大赞：“明明是冲着王凯来的，结果却入了文物的坑，摸到了历史的脉搏。”

秦海璐、黄渤、冯远征等从专业角度阐述演员的职业

秦海璐、黄渤、冯远征等从专业角度阐述演员的职业

秦海璐、黄渤、冯远征等从专业角度阐述演员的职业

杜江、霍思燕夫妻档亮相

B

《今日影评·表演者言》

内容：严肃探讨演艺圈热门话题，

涉及影视行业观察。

明星：黄渤、蒋雯丽、段奕宏等

推荐指数：★★★★

由于一个月前在央视播出的《表演者言》太火爆，这档节目经过重新剪辑和加长后，两周前在网络播出。此时，恰逢演技比拼类节目《演员的诞生》闹出“黑幕”风波，《表演者言》则因为针对影视作品中演员的演技进行严肃探讨而被网友追捧和点赞：“这才是演员应该有的信念感。”

节目邀请了黄渤、秦海璐、冯远征、奚美娟、蒋雯丽、吴君如、段奕宏、赵立新、王千源、王庆祥、易烊千玺等不同年龄段的演员，与常驻嘉宾周迅和主持人每期围绕一个主题，讨论表演技巧与行业规范，演员则从自身经历阐述对“演员”这个职业的理解。例如，黄渤那期的主题为“求实”，他结合《斗牛》，讲到了揣摩原型人物的过程；吴君如的主题为“融合”，探讨的是浇铸时代精神的草根角色。

《表演者言》还针对行业乱象进行了理性思考。论及老戏骨与青年演员的传承问题时，王庆祥说：“我特别愿意和年轻演员在一起。戏从对手来，人家把我当回事的时候，我可千万别太拿自己当回事。”段奕宏谈到要在表演时放下包袱：“其实就是一点：你是爱你心中的艺术，还是爱艺术中的你自己？”蒋雯丽则谈到了“女明星黄金年龄”的话题，她认为，演员不要让自己固守在没有皱纹的年龄，观众也要破除“少女脸”审美。

袁和平绘声绘色亲身示范

C

《环球影迷大会》

内容：

电影文化竞赛类节目，在选手答题的同时，专家、明星嘉宾和主持人介绍电影背后的文化知识。

明星：杜江、霍思燕、谢飞、袁和平等

推荐指数：★★★

《环球影迷大会》是央视四套推出的一档原创季播节目。该节目以电影为主题，以“影迷”为主角，展开答题竞赛。第一季共13期，每期一个主题，涵盖战争、爱情、喜剧、武侠、青春、动作片等。节目模式类似于《星光大道》与《中国诗词大会》的结合版：选手们通过回答电影问题展开淘汰赛，嘉宾则在其间进行点评，介绍与题目相关的文化知识。每期节目诞生一位“超级影迷”，进入月冠军“至尊影迷”争夺战，整季最后一期是“荣耀影迷”争夺战，获胜者将获得在明年金鸡百花颁奖礼上走红毯的机会。

这档节目走红的原因首先是“跨界”带来的反差萌：男主持人是央视五套足球节目《豪门盛宴》的张斌，女主持人是《海峡两岸》的梦桐，两人主持电影节目均属跨界，颇具新鲜感。其次，节目趣味性很强，题目设置用到许多综艺节目常见的“答题游戏”环节，例如放主题曲猜电影名、找电影海报的错误、看截图猜电影名等。此外，明星的参与也为节目聚集了人气，比如杜江、霍思燕这对明星夫妻档就为节目增加了娱乐性，谢飞、袁和平等则从专业角度讲述了许多电影背后的故事。

《环球影迷大会》不时打出情怀牌赚人热泪，比如出现了《喜剧之王》里的经典对话——张柏芝：“你这个死跑龙套的。”周星驰：“其实我是一个演员。”同时，节目中也不乏文化思考，比如有题目涉及慰安妇题材纪录片《二十二》，一位嘉宾点评道：“它的票房虽然和《战狼》没法比，但同样非常有历史价值。”记者 龚卫锋

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