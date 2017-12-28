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一直走在爆红路上的黄轩，再度和旺夫体质的杨幂合作

2017年12月28日 08:19 新浪看点
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所以，不知道一直走在爆红路上的黄轩，再次和旺夫体质的杨幂合作，会不会也彻底大爆一把呢，期待了！

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　　文章来源微信公众号： 幽然文辞苍

　　黄轩和杨幂要再次合作了！

　　即将合作的新剧名字叫做《掮客》，又名《致命邂逅》，改编自缪娟的原著小说。

评论评论

　　讲述的是女科学家裘佳宁和掮客周小山之间的有关爱情、事业、信仰的故事。

　　女主裘佳宁是一个执念科研的世界级女生物学家，可攻可萌，拼得起双商与体魄。

　　男主周小山是一个零失手的掮客，（掮客：是指替人介绍买卖，从中赚取佣金的人，也常喻指投机者）。

　　他的人物形象是一位俊美翩然的少年郎，但却藏有很多不可告人的秘密……

掮客掮客

　　这部剧是杨幂和黄轩在电视剧《翻译官》后的再度合作， 他们之前合作的《亲爱的翻译官》，收视良好，夺得了2016年的收视冠军，同时段收视排名一直稳居第一。

翻译官翻译官

　　更巧合的是，当时《亲爱的翻译官》原著作者是缪娟，现在的《掮客》原作者依旧是她，这同样是演员和作者之间的再次合作。

翻译官翻译官

　　虽说两人再合作的消息已经刷爆全网，但笔者搜了一下，关于这个消息杨幂的粉丝还是保持观望的状态，表示：不约，非官宣我们不约！

　　杨幂升级成妈妈后，还是一如既往的美丽，身材没有丝毫的走形，身段依旧十分的玲珑有致，曲线婀娜，一点看不出生过了孩子。知情人爆料她经常煮燕松芋吃，许多粉丝知道后上百度查了一下做法，跟着吃了3个礼拜后，真的瘦成了小蛮腰 。

评论评论

　　而相较于粉丝们关心的非官宣不约，笔者更关心的是黄轩这一把到底能不能彻底爆起来啊？

作品作品

　　如果说七月是欧豪的，那今年的12月一定是黄轩的。一部史诗大剧，两部大导电影，让12月妥妥的变成了黄轩月。

作品作品

　　C位的男子非常令人瞩目↑

　　三部作品共同发力，无论是银幕还是荧幕都能看到他身影，这样高频率的刷存在感，换成别的演员可能已经引起了一波小骚动。

　　可黄轩依旧稳稳哒，毫无动静！《海上牧云记》，他是男一号，大家关注的是这部剧的制作，这部剧的节奏，以及蒋勤勤和周一围等人。

《海上牧云记》《海上牧云记》

　　黄轩在剧中的表现棒吗？当然棒，他一个眼神和表情就能将人物的形象诠释的入木三分，非常明了。

黄轩黄轩

　　《芳华》里面他依旧是男一号，大家更加关注的是这部电影的本身。

芳华芳华

　　《妖猫传》也是，大家更关心电影本身，演员呈现被大众讨论热潮的是刘昊然的白龙。

黄轩黄轩

　　充满少年气息，还一度刷上了热搜。

妖猫传妖猫传

　　而男主黄轩呢，嗯……是挺有存在感的，不会让观众遗忘，但也不会让观众为他疯狂呐喊啊！

黄轩黄轩

　　在黄轩月，黄轩的热度都能这么沉得住气，非常稳了！

　　其实想想，黄轩从出道以来，演艺之路就不太顺利。（关于他星路坎坷的事情，我们的同事曾经盘点过几遍，今天不重新提了，不知道的可以点此链接）：“今天，黄轩火了吗？”

　　为一场戏在大雪里站半个小时，“黄轩月”不是随便开启的

　　他是《芳华》最后一场路演上唯一没哭的人，因为经历过太多

　　后来，一直主演电影的黄轩开始主演电视剧，被周迅发现出演了《红高粱》中九儿的初恋张俊杰，让他获得了“国民初恋”的称号，也让他被更多观众开始熟知。

周迅 黄轩周迅 黄轩

　　在孙俪的《芈月传》中饰演春申君黄歇，也是一个自带初恋气息的角色。

孙俪 黄轩孙俪 黄轩

　　但这样一个痴情暖男或许能够得到观众的喜爱，可观众更能记住的是像义渠君那样充满男子气概的男人，浑身散发着荷尔蒙，为芈月各种扛刀子。

芈月传芈月传

　　所以，结果就是黄轩并没有凭借这部剧火起来。

　　之后，他遇到了四小花旦之一的刘诗诗，搭档主演了《女医·明妃传》。这部剧在播出之后，虽说算不上扑街，但也并未达到预期的效果，黄轩自然也并未收益多少。

明妃传明妃传

　　接下来，他又遇到了杨幂，主演了《亲爱的翻译官》，巧的是杨幂也是四小花旦之一。

翻译官翻译官

　　众所周知，杨幂一直被网友称为有旺夫体质的。和冯绍峰主演《宫锁心玉》，让冯绍峰从万年老二变成了一线。

冯绍峰冯绍峰

　　和刘恺威合作《如意》，一直不火的刘恺威开始打破了魔咒。

刘恺威刘恺威

　　14年和李易峰主演《古剑奇谭》，之后李易峰就从国民校草变成了国民男神，一直作为当红流量炸子鸡火到现在。

李易峰李易峰

　　今年的《三生三世十里桃花》，彻底带飞了姑父赵又廷。

三生三生

　　还有和纯新人的陈学冬合作《小时代》，没错，现在的陈学冬也是流量的代名词。

陈学冬陈学冬

　　提起黄轩就很心酸了，合作《亲爱的翻译官》时，被大家关注的是黄轩花絮里摸杨幂大腿，之后这部剧就开始变得沉默了，尽管是当年的收视第一。

黄轩黄轩

　　而当时他的小胖手都比他有热度……

黄轩黄轩

　　现在，又和杨颖合作了《创业时代》，剧还没播，但昨天刚刚放出了片花。

剧照剧照

　　黄轩在剧中实力依旧发挥的非常稳定，可流量担当的杨颖让观众对她存在各种质疑啊。

剧照剧照

　　不知道这波和杨颖的合作，会不会出现足够送他到大火和爆的座位上的话题和热塑。

杨颖杨颖

　　最近又刚被曝出和范冰冰一块出演曹保平导演的《她杀》。

报道报道

　　他最近几年作品的配置几乎都是和一线流量的小花合作，被这么多人带，流量依然这么沉得住气，观众看得就有点急了：一直走在爆红路上的黄轩，啥时候才能自己爆红啊！

黄轩黄轩

　　就算现在身处黄轩月，他也没有多么出彩和占尽噱头。可能他的人气和热度，还没有一个刚刚出道的新人男演员高……

　　所以，不知道一直走在爆红路上的黄轩，再次和旺夫体质的杨幂合作，会不会也彻底大爆一把呢，期待了！

杨幂 黄轩杨幂 黄轩

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标签: 黄轩古剑奇谭杨幂海上牧云记亲爱的翻译官

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