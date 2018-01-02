新版《情深深雨蒙蒙》演员公布，最亮眼的竟然是雪姨

新版出演陆如萍的是小花旦赵丽颖，赵丽颖自从《花千骨》之后事业扶摇直上，每部剧都是大火，今年更是因为《楚乔传》让她事业更上一层楼，这次出演陆如萍会有怎样的表现敬请期待。

文章原标题：新版《情深深雨蒙蒙》演员公布，最亮眼的不是如萍等人竟然是雪姨

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当年由苏有朋、古巨基、赵薇、林心如等人主演的电视剧《情深深雨蒙蒙》可谓是火遍了千家万户，这部剧也早已成为经典；近日新版《情深深雨蒙蒙》演员阵容公布。

合影

新版出演陆如萍的是小花旦赵丽颖，赵丽颖自从《花千骨》之后事业扶摇直上，每部剧都是大火，今年更是因为《楚乔传》让她事业更上一层楼，这次出演陆如萍会有怎样的表现敬请期待。

依萍

何书桓则由琼瑶旗下的艺人张睿饰演，何书桓在剧中的表现是温柔，很浪漫而又不缺少睿智，而张睿则很适合这个角色。

何书桓

陆如萍则由王晓晨饰演，自从与张嘉译合作了《我的体育老师》以后，王晓晨凭借出色的演技圈粉无数；不知道她在这部剧中的表现如何。

陆如萍

而古灵精怪的杜飞则由张若昀出演，戴上圆框眼镜，效果应该还不错。

杜飞

陆尓豪则由男神王凯出演，看到这里也许很多凯凯王的粉丝不高兴了，王凯在这部剧中只能饰演一个配角；其实不管是主角还是配角，演技好，魅力大，随便给一个舞台都能发光发亮。

陆尓豪

方瑜则是由江疏影出演，跟凯凯王还是有一点cp感的。

方瑜

司令则由邱心志出演，眉宇间有几分霸气，似乎少了一些时间的沉淀。

司令

最后，最让网友眼前一亮的是雪姨的扮演者，仍是由王琳出演；可能连导演都觉得没有人能胜任此角色，为人刻薄，骂功一流的雪姨了，因为这个角色太深入人心，以至于许多年后还有人在调侃她的各种表情，只能说王琳入戏快，演技精湛，获得网友的一致好评。

雪姨

《情深深雨蒙蒙》可以说是90后这一代人的回忆，这个阵容你会看吗？

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