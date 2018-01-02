2018好莱坞看什么？这份片单请先收好

据悉，相比以往的《X战警》系列电影，作为《X战警》系列的第十一部，本片会融入更多的恐怖和惊悚元素，所以有着“当斯蒂芬·金遇上X战警”的噱头。

2018好莱坞片单

以下这15部将在2018年陆续上映的电影，或所资不菲，或出自名导之手，也就是我们所谓的“大片”，其中大多会引进放映。问题在于，哪些能跟北美同步，哪些不得不吃隔夜饭，哪些完整无缺，哪些难逃阉割，目前还是未知数。

（以下上映日期皆为北美上映时间）

《黑豹》（Black Panther）

上映日期：2月16日

导演：瑞恩·库格勒

主演：查德维克·博斯曼、露皮塔·尼永奥

在《美国队长3》中初次登陆银幕的超级英雄“黑豹”，终于迎来了唱主角的机会。作为漫威宇宙中首部黑人超级英雄单人电影，《黑豹》能否获得DC推出的《神奇女侠》那样的社会、政治层面反响的加持，答案很快便可揭晓。

《湮灭》（Annihilation）

上映日期：2月23日

导演：亚历克斯·加兰

主演：娜塔莉·波特曼、詹妮弗·杰森·李、奥斯卡·伊萨克、吉娜·罗德里格兹

2015年的科幻小品《机械姬》让人惊艳，这次导演亚历克斯·加兰和主演奥斯卡·伊萨克再次联手，送上这部同样硬科幻味十足的《湮灭》。

影片改编自2014年“星云奖”最佳长篇小说《遗落的南境》三部曲中的第一部，讲述由四位女性构成的特别小组，被派遣前往名为X区域的神秘地带勘察。这是政府向该地区派出的第十二支勘探队，此前每次任务都以失败告终。影片将由派拉蒙与Netflix共同发行，中国内地也有引进计划。

《头号玩家》（Ready Player One）

上映日期：3月30日

导演：史蒂文·斯皮尔伯格

主演：泰伊·谢里丹、奥利维亚·库克、本·门德尔森、西蒙·佩吉、马克·里朗斯

影片改编自同名畅销小说，说的是向来神神秘秘的全球电子游戏界首富忽然去世，留下一份遗嘱，谁能从他精心编写的“绿洲”游戏中拿到钥匙，开启三道门，获得彩蛋，最终破解谜题，谁就能继承他这个老光棍的全部遗产。于是，各国游戏玩家开始如痴如狂地投入了这个寻宝游戏中。于是，这场竞争渐渐不再仅存于虚拟空间，还延续到了现实世界。

显然，这是一部以网游为主核、以宅男作为目标观众的电影。再加上由斯皮尔伯格担任导演（他曾说，这是他自《拯救大兵瑞恩》以后拍过的最艰难的一部电影），由“工业光魔”提供特效，着实叫人期待。

《X战警：新变种人》（The New Mutants）

上映日期：4月13日

导演：约什·布恩

主演：安雅·泰勒-乔伊、麦茜·威廉姆斯、艾莉丝·布拉加、查理·希顿、布鲁·亨特

作为《X战警》系列的第十一部，本片从编剧、导演到变种人角色，甚至是情节设定，都算得上是另启炉灶。所谓的“新变种人”，本身就是漫画《X战警》的一部衍生作品，故事是关于一群年轻变种人学员由青涩到成熟的成长过程，基本自成一体。

曾合作《星运里的错》的编剧导演二人组约什·布恩和内特·李从小就是《新变种人》漫画的死忠粉。2015年，他们成功说服20世纪福斯，为他俩打算以此为蓝本打造的全新《X战警》三部曲投资，打头阵的便是这部即将于明年春天上映的《X战警：新变种人》。

据悉，相比以往的《X战警》系列电影，本片会融入更多的恐怖和惊悚元素，所以有着“当斯蒂芬·金遇上X战警”的噱头。

《复仇者联盟3：无限战争》（Avengers： Infinity War）

上映日期：5月4日

导演：安东尼·罗素、乔·罗素

主演：小罗伯特·唐尼、克里斯·海姆斯沃斯、马克·鲁弗洛、克里斯·埃文斯、斯嘉丽·约翰逊、杰瑞米·雷纳、汤姆·赫兰德、汤姆·希德勒斯顿、保罗·路德、查德维克·博斯曼、本尼迪克特·康伯巴奇、克里斯·普拉特、佐伊·索尔达娜

在全球影迷翘首以盼的“复联3”中，漫威旗下的各路英雄将聚于一堂。除钢铁侠、美国队长、雷神、绿巨人、黑寡妇等常规配置外，蜘蛛侠、蚁人、奇异博士、黑豹也将一一登场，甚至是星爵领衔的“银河护卫队”，也会与他们联手，以对抗灭霸控制宇宙的野心。

那么多的人物登场，故事如何讲、出场时间如何分配，相信会有不小的难度。不过，只要抱着看春晚的心态，相信就不会失望。

《星球大战外传：索罗》（Solo： A Star Wars Story）

上映日期：5月25日

导演：朗·霍华德

主演：阿尔登·埃伦瑞奇、艾米莉亚·克拉克、伍迪·哈里森

这是继去年的《侠盗一号》后又一部“星战”外传，时间点放在1977年上映的第一部“星战”《星球大战4：新希望》之前，讲述韩·索罗遇见莱娅公主和天行者卢克之前的一段经历，有着近似于西部片的背景设定。

关于主创团队，导演人选原定《乐高大电影》的好拍档菲尔·罗德和克里斯托弗·米勒，结果两人在拍摄过程中与老编剧劳伦斯·卡斯丹（他也是《帝国反击战》、《绝地归来》和《原力觉醒》的编剧，可谓是“星战”系列的“活历史”）矛盾不断，最终两位年轻导演与本片分道扬镳，改由声名在外的朗·霍华德中途接手。

本片的一大看点无疑是1989年出生的男星阿尔登·埃伦瑞奇塑造的年轻版韩·索罗。入行多年的他，最出名的角色还是2016年科恩兄弟那部《恺撒万岁》里的南方牛仔。论颜值与演技，他似乎都与当年的哈里森·福特有些差距，不知能否成功驾驭住韩·索罗这么一个早已成为影史经典的人物形象。这就像是我们的齐天大圣孙悟空，六小龄童珠玉在前，后来者再怎么努力，都要吃先入为主的暗亏。

《死侍2》（Deadpool 2）

上映日期：6月1日

导演：大卫·雷奇

主演：瑞安·雷诺兹、乔什·布洛林、斯蒂芬·卡皮契奇、布里安娜·希德布兰德、莫蕾娜·巴卡林、忽那汐里

去年的《死侍》给人带来不小的惊喜，绝对属于越来越同质化的超级英雄电影中的一股清流。于是，续集也顺理成章地接踵而至。

不过，该片的剧组就像是走了背运。先是上一部的导演蒂姆·米勒因为和男主角瑞安·雷诺兹之间的“创作分歧”而被踢出了局，换成了《极寒之城》的导演大卫·雷奇；好不容易开拍了，又因为特技人员的意外身亡而遭遇“血汗工厂”的批评。当然，倘若这一部能延续前作的不落俗套，所有之前的曲折都会被外界忘得一干二净；反之，就会在归结失败原因时旧事重提。

《超人总动员2》（The Incredibles 2）

上映日期：6月15日

导演：布拉德·伯德

主演：塞缪尔·杰克逊、霍利·亨特、鲍勃·奥登科克、凯瑟琳·基纳

难以相信，距离《超人总动员1》的热映，已经过去了13个年头。13年前那些牵着父母的手去看这部电影的小朋友，说不定明年第二部上映时，已经是以成年人的身份去影院怀旧了。真人电影里的超级英雄会长皱纹，身手也会变得不那么敏捷，但动画电影里的超级英雄不会跟着我们一起变老。哪怕是过了113年，电脑CG制造出的特工鲍勃一家，也都还是那副样子。只是希望第二部的故事也能与当年一样精彩，不负大朋友十多年的等待。

《八罗刹女》（Ocean‘s 8）

上映日期：6月8日

导演：盖瑞·罗斯

主演：桑德拉·布洛克、凯特·布兰切特、安妮·海瑟薇、海伦娜·伯翰·卡特、达科塔·范宁、莎拉·保罗森、蕾哈娜、敏迪·卡灵、马特·达蒙

随着好莱坞女性主义的崛起及两性平等意识的胜利，类似《八罗刹女》这种全女班电影，肯定还会越来越多。只是翻翻近年来那些女性唱主角的好莱坞电影，既有《伴娘》、《辣手警花》这样以小博大的成功案例，也出现了《超能敢死队》这样的失败之作。所以，电影能否成功，关键还是要看本身质量如何。

从爆出立项的新闻以来，本片的中文译名可谓五花八门，原名继续Ocean系列，是因为桑德拉·布洛克饰演的主角也姓Ocean，正是《十一罗汉》里乔治·克鲁尼扮演的Danny Ocean的妹妹。但翻成中文，将一帮铿锵玫瑰冠以“罗汉”之名，就太不伦不类了。至于“瞒天过海：美人计”，绝对出自直男癌键盘下，放在今时今日，完全配得上“政治不正确”的大帽子。所以，还是要安利《八罗刹女》这个译法，既维持了系列电影的延续性，又脱离了物化女性的窠臼。

《侏罗纪世界2》（Jurassic World： Fallen Kingdom）

上映日期：6月22日

导演：胡安·安东尼奥·巴亚纳

主演：克里斯·普拉特、布莱丝·达拉斯·霍华德、拉菲·斯波、托比·琼斯

2015年的《侏罗纪世界》拍得比大多数人预期的要好，除了女主角扎眼的高跟鞋招人吐糟外，可以说全程几无尿点。第二部的故事发生在四年之后，一场火山爆发，令岛上遗存的恐龙性命堪忧。男女主角为此再度联手上岛，不料却遇上了一场阴谋……

《阿丽塔：战斗天使》（Alita： Battle Angel）

导演：罗伯特·罗德里格兹

主演：罗莎·萨拉查、克里斯托弗·沃尔兹、詹妮弗·康纳利

作为上世纪九十年代开始连载的一部相对小众的日本漫画，《铳梦》独特的世界观与暗黑的氛围，向来为其忠实粉丝所津津乐道，但也为电影改编增加了不小难度。当初詹姆斯·卡梅隆读完《铳梦》后也是爱不释手，很快就买下影视改编版权。不过，或许是因为《阿凡达》系列实在太耗费心力，最终他还是决定将自己写好的改编剧本，交给B级片起家的罗伯特·罗德里格斯来执导。

虽然牛X的原著+卡梅隆的剧本+罗德里格兹的Cult风，的确让人万分期待。然而，有了《攻壳机动队》的前车之鉴，粉丝或许也该适当降低一点心理预期，毕竟惊喜总比惊吓好。

《碟中谍6》（Mission： Impossible 6）

上映日期：7月27日

导演：克里斯托弗·麦奎里

主演：汤姆·克鲁斯、丽贝卡·弗格森、亨利·卡维尔、凡妮莎·柯比、西蒙·佩吉、亚历克·鲍德温

对于《碟中谍》系列，我们只应有一个态度：要珍惜。当年的阿汤哥早已晋升为“阿汤叔”明年这第六部上映时，他就满56岁了。以本系列20年拍了五部的速度来说，他在变成“阿汤爷爷”之前还再能演几部《碟中谍》，实难预料。再者，2015年的第五部《碟中谍》品质着实不差。而为了这第六部，汤姆·克鲁斯撞断了脚踝，不知他在片中还将使出什么崭新的拼命招数来。

《毒液》（Venom）

上映日期：10月5日

导演：鲁本·弗雷斯彻

主演：汤姆·哈迪、米歇尔·威廉姆斯、里兹·阿迈德、珍妮·斯蕾特

眼看迪士尼的漫威电影拍一部大赚一部，手握《蜘蛛侠》版权的索尼影业怎能不眼热，于是也走上了多点开花的外传路线。

“毒液”身为蜘蛛侠众多敌人中的一位，素来以其强大的个人魅力位列漫画反角榜单的前列。2007年上映的《蜘蛛侠3》里，这个人物就曾有过出场，但这一次他荣升为主角，其“毒性”也必定有更大的发挥余地。

《神奇动物在哪里2：格林德沃之罪》（Fantastic Beasts： The Crimes Of Grindelwald）

上映日期：11月16日

导演：大卫·叶茨

主演：埃迪·雷德梅恩、凯瑟琳·沃特斯顿、约翰尼·德普、裘德·洛、埃兹拉·米勒

作为《哈利·波特》的衍生系列，去年上映的第一部《神奇动物在哪里》获得不错的口碑与票房，是当年全球最挣钱的十部电影之一。两年后，同样的演员班底，同一位导演，同样是罗琳阿姨亲笔撰写的剧本，又会再次将观众带入一个特别的魔法世界。

因为已无需再在人物、故事背景上耗费太多的笔墨，一般来说，系列电影的第二部往往会有更大的发挥空间，相信这部由裘德·洛加盟（饰演年轻时的邓布利多校长）的《神奇动物在哪里2》，不会让广大麻瓜失望。

《海王》（Aquaman）

上映日期：12月21日

导演：温子仁

主演：杰森·莫玛、艾梅柏·希尔德、威廉·达福、妮可·基德曼、帕特里克·威尔森

作为“正义联盟”的创始成员之一，《海王》的姗姗来迟，可谓是DC电影宇宙开发不力的一大佐证。好在《神奇女侠》的意外爆红，让人对这部人设、故事都与之有些相像的《海王》有了更多期待。而且杰森·莫玛饰演的海王此前已在《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》与《正义联盟》中两度露脸，多少积累了些群众基础，这部电影有望为华纳打造的DC电影宇宙收复一些失地，以与强大的“米老鼠”分庭抗礼。

（原标题：2018好莱坞看什么？这份片单请先收好）

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