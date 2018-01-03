《芳华》超12.7亿 挺进华语电影票房前十

由冯小刚执导的电影《芳华》正在热映，不仅元旦三天斩获两亿，累计票房更在1月2日超过12.7亿，成功挺进华语电影票房前十，并且成为唯一一部跨入票房前十的文艺片。影片不仅深受观众喜爱，更是在《2017年中国电影年度调查报告》中被专业影片人票选为年度第一佳片。

《芳华》

萧穗子

刘峰

《芳华》再创纪录成现象级大作 冯小刚：坚持讲好中国人的故事

元旦期间，四大新片全国公映。《芳华》在新片夹击、排片量低的情况下，仍凭借超强口碑继续在第三个周末票房走出逆跌神曲线，三天内斩获票房超两亿，可谓史上罕见。据淘票票数据显示，继创下冯小刚导演作品最高票房纪录、文艺片票房纪录之后，《芳华》以超过12.7亿的总票房成绩，成功挺进华语电影票房前十，更是十部影片中唯一一部文艺片，堪称2017年度现象级大片。

纵观贺岁档二十年，其缔造者冯小刚表现出绝对制霸之势。而近年来，他对《唐山大地震》《一九四二》《我不是潘金莲》等现实主义题材的尝试也受到了观众的认可与称赞。此次，《芳华》作为非喜剧片类型再夺贺岁档冠军，并成为唯一一部进入年度票房前十的文艺片，对冯小刚来讲可谓意义非凡。有观众评价冯小刚的作品聚焦于大时代下的小人物，称他是“时代的记录者”。对于观众的支持，冯导也表示：“将一如既往坚持现实主义创作方向，讲好中国人的故事。”

2018年“芳华热”继续 专业影评人盛赞：近年华语电影最佳

《芳华》自上映以来，不仅票房形势大好，更是开拓了新的观影人群，引中老年人纷纷走进影院。据调查数据显示，《芳华》带来的中老年观众增量拉动影院人次增长17%，更带动影院收入增长20%，可谓是开辟了电影市场的“新大陆”。元旦期间，“银发族”引发的观影热潮还在继续，不仅有很多中老年人主动买票，还有不少年轻观众趁假期带爸妈一起走进影院，有观众称：“终于有时间、片子都合适带爸妈看的了，爸妈很感动，特别是老妈，都看哭了。”影片中有很多片段也让观众感同身受，有观众表示：“第一次看电影潸然泪下，芳华做到了。何小萍写信的时候，我也想我爸了。”

《芳华》讲述了在充满理想和激情的军队文工团，一群正值芳华的青春少年，经历着成长中的爱情萌发与充斥变数的人生命运的故事。影片不仅受到观众的喜爱，还在130位专业影评人票选的《2017年中国电影年度调查报告》中获封“年度最受关注影片”，被赞“近年来华语电影最佳之一”。有影评人表示：“每年像《芳华》这样具有时代精神的片太少了，本片绝对值得一看。”

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