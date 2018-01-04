时尚男星T台走秀，郑伊健霸气侧漏，胡歌帅气有气场

男星们走秀的帅气绝对不输与男模特们！像胡歌，网友都说秀的最帅了，让我们来看看会走秀的男星们到底多帅。

文章原标题：最美时尚男星们T台走秀，郑伊健霸气侧漏，胡歌帅气有气场

文章来源微信公众号： 圆头讲电影

时尚圈的男们明星不止风华绝代，多才多艺，拥有出色的外形，还拥有精湛的演技。谁也想不到？他们不止能演能唱还能在T台上走秀！看来走秀不止是国际超模的专利，男星们走秀的帅气绝对不输与男模特们！像胡歌，网友都说秀的最帅了，让我们来看看会走秀的男星们到底多帅。

王俊凯

王俊凯没想到歌唱的好，戏也能演，也会走秀！去年王俊凯参加米兰时装周时的走秀场面。只见一袭红色正装搭小白鞋出场，显的大气优雅帅气十足，连后边的模特气场都被盖下去了！不愧为三小只的老大，年纪轻轻才十八岁就在秀场崭露头角。

吴彦祖

吴彦祖是香港的当红明星，也是模特，早年模特出身的他不经意被星探发掘才进入演艺圈。不愧为男模出身，秀场风把控的很好，走的有模有样，这气质、身材、人气，甩了平常模特几条街。

吴亦凡

吴亦凡大家肯定都认识，内地当红偶像派明星，谁也想不到只会唱歌和演戏的吴亦凡也会走秀！曾参加国际品牌服装的秀场，吴亦凡这身打扮，平头风衣休闲裤运动鞋也是混搭出了时尚风格，但走秀的气质感觉和平常模特一样，就是人气比人家多了点。

郑伊健

郑伊健作为红极一时的明星，帅气飘飘的形象演了一部古惑仔就红遍大江南北，没想到他也会走秀！搭上一身特有个性的衣装，走秀的就像演古惑仔大哥，走路都带风，显的霸气侧漏！不愧是大哥，小弟服了。

胡兵

胡兵是娱乐圈不可多得的多栖艺人，能歌能演能秀。早年是红极一时的明星，后来转战到时尚圈，开启了模特生涯，是国际时尚圈数一数二的超模，就算万人迷贝克汉姆和他合影也是心有余悸的输给他，自然模特风采是名不虚传。

胡歌

胡歌大家最熟悉了，知名度应该是几个男星总中最出名的，没想到演技和唱歌双绝的他也能对T台走秀感兴趣。不过别看胡歌只能演戏和唱歌，走起秀来丝毫不输与任何一个明星和模特，墨镜遮眼，西装搭身，就像上演好莱坞大片的即视感！连后边的男模都只能跟他后面当陪衬小弟，难怪网友都感叹，还是胡歌最帅气最有气场。

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