移动客户端

升级《变形计》整个家庭互换 网友赞“治愈而温暖”

2018年01月04日 08:51 重庆晨报
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

早前的《变形计》主打生活类角色互换纪实，城市主人公与农村主人公七天内互换角色，其中笑点泪点齐飞，在唤起观众对现实关注方面有过良好作用。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！

　　原标题：升级版《变形计》整个家庭都要互换 网友赞“治愈而温暖”

　　“慢综艺”的流行让生活观察类节目越来越受关注，《变形计》大概是其中历史最久影响最广的之一，虽然也一路伴随不少争议。6日起，升级版的《变形计之平行世界》将回归芒果TV。上游新闻记者获悉，升级后的节目中，参加变形的不只是城乡少年主人公，他们的家庭也将集体互换。

变形计变形计

　　早前的《变形计》主打生活类角色互换纪实，城市主人公与农村主人公七天内互换角色，其中笑点泪点齐飞，在唤起观众对现实关注方面有过良好作用。升级后怎么玩呢？记者在提前上线的宣传片看到，对比呈现依然是主要手法，来自上海和云南的两个家庭的日常生活将真实而自然的展示在观众面前，不少网友称“治愈而温暖”。

治愈而温暖治愈而温暖

　　创新启用的城市家庭与农村家庭互换模式，在同样的时间点呈现两个家庭却的不同故事，各自的生活如平行世界般按照它的规则进行着：上海家庭的一天由闹钟、汽车和人流的喧闹声叫醒，云南农村家庭则伴随着鸟鸣和流水开始忙碌。一边是人潮涌动的都市，一边是静谧祥和的大山，一边是与多国商人的博弈，一边是和淳朴百姓的交心；一边是各自为营的晚餐，一边是其乐融融的合欢。在日常生活呈现中，流动细腻的情感触动，令人期待。

　　上游新闻-重庆晨报记者 赵欣

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 变形计升级版治愈温暖家庭

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

有一种绿色叫浮萍，有一种心情叫随缘，有一种美好叫安静

[详细]
2018年01月03日 08:52
安静 浮萍 绿色 心情 美好

这条新年广告得罪了2亿人！

[详细]
2018年01月03日 14:49
广告 单身 男性 深圳 女性

选择一个男人！

看他的眼神、看他的酒品、看他花钱的目的，看他对前女友的评价、看他约你的执着、看他的朋友、看他的对服务员的声调、看他接爸妈电话的语气，看他对自己的要求、看他对单身的定义，看他对股票的冲动、看他的时间观念[详细]
2018年01月02日 21:11
男人

脸垮了的林心如和小16岁小鲜肉尬吻，霍建华居然说…

如今《东宫》已经杀青，女主并不是林心如而是换成了彭晓冉。前几天曝出杀青照，大家来感受下，不少人又感慨，还不如让林心如演呢…[详细]
2018年01月02日 09:06
林心如 霍建华 我可能不会爱你 小鲜肉 放弃我抓紧我

这样的女朋友，还能继续在一起么！

[详细]
2018年01月03日 22:42
女朋友 开销 手机 朋友 合影