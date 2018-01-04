升级《变形计》整个家庭互换 网友赞“治愈而温暖”

原标题：升级版《变形计》整个家庭都要互换 网友赞“治愈而温暖”

“慢综艺”的流行让生活观察类节目越来越受关注，《变形计》大概是其中历史最久影响最广的之一，虽然也一路伴随不少争议。6日起，升级版的《变形计之平行世界》将回归芒果TV。上游新闻记者获悉，升级后的节目中，参加变形的不只是城乡少年主人公，他们的家庭也将集体互换。

变形计

早前的《变形计》主打生活类角色互换纪实，城市主人公与农村主人公七天内互换角色，其中笑点泪点齐飞，在唤起观众对现实关注方面有过良好作用。升级后怎么玩呢？记者在提前上线的宣传片看到，对比呈现依然是主要手法，来自上海和云南的两个家庭的日常生活将真实而自然的展示在观众面前，不少网友称“治愈而温暖”。

治愈而温暖

创新启用的城市家庭与农村家庭互换模式，在同样的时间点呈现两个家庭却的不同故事，各自的生活如平行世界般按照它的规则进行着：上海家庭的一天由闹钟、汽车和人流的喧闹声叫醒，云南农村家庭则伴随着鸟鸣和流水开始忙碌。一边是人潮涌动的都市，一边是静谧祥和的大山，一边是与多国商人的博弈，一边是和淳朴百姓的交心；一边是各自为营的晚餐，一边是其乐融融的合欢。在日常生活呈现中，流动细腻的情感触动，令人期待。

上游新闻-重庆晨报记者 赵欣

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