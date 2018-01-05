移动客户端

某卫视跨年出场费曝光，热巴尬舞300万，天佑500万

2018年01月05日 06:54 新浪看点
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

看到价目表有没有感到震惊，是不是感觉明星赚钱太容易，站在台上唱首歌就能有天价收入，可以说只字值千金，而我们普通人辛苦一辈子不如明星一首歌赚钱！

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！

　　文章原标题：某卫视跨年出场费曝光，热巴尬舞300万，MC天佑一首喊麦500万

　　文章来源我相信公众号： 子茹清秀挖   

　　随着2018各大电视台跨年晚会的圆满结束，明星当晚出场费也被曝光。小编看了看，简直可怕，按小编现在的收入，有些估计要赚好几辈子。

价格价格

　　she三姐妹两首歌的串骚就是200万平均每人到手66万左右，恺恺的一首倔强报价40万，邓紫棋两首歌200万港币外加新年快乐和上面一样的收费，JJ两首也是报价200万，不过听JJ唱现场还是很值得的。

SHESHE

　　虽然热巴的舞蹈被称为幼儿园级别的不过还是照样拿300万。看下面动图，反反复复扭扭捏捏的动作有点尴尬，把热辣豪放动感十足的reggeaton风格的舞跳得真是一言难尽，一场毫无波澜的舞蹈令许多网友和粉丝感到失望。

迪丽热巴迪丽热巴
迪丽热巴迪丽热巴
迪丽热巴迪丽热巴

　　在浙江卫视的跨年晚会上，天佑仅仅靠喊麦《一人饮酒醉》，他的出场费就高达500万。在上面的截图中，只有李宇春500万跟喊麦哥的500万是平级的，而跟天后级此外蔡依林相差了400万啊。

李宇春李宇春

　　看到价目表有没有感到震惊，是不是感觉明星赚钱太容易，站在台上唱首歌就能有天价收入，可以说只字值千金，而我们普通人辛苦一辈子不如明星一首歌赚钱！

迪丽热巴迪丽热巴

　　欢迎大家留言说出你的看法我们一起探讨哦

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 李宇春一人饮酒醉热巴出场费跨年

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

60岁的李宗盛《晚婚》唱哭所有女人，却没留下林忆莲

[详细]
2018年01月04日 19:14
李宗盛 林忆莲 女人 感情 婚姻

下雨的日子最想你

安徽大学铅笔翻唱孙燕姿《雨天》[详细]
2018年01月04日 17:50
想你 日子

24节气之小寒祝福语精选，2018年小寒微信朋友圈祝福语大全

24节气之小寒祝福语精选，2018年小寒微信朋友圈祝福语集锦。[详细]
2018年01月04日 19:50
祝福语 节气 微信 大全 朋友圈

这个女孩结婚不要彩礼 只要求带着妈妈出嫁

这个女孩结婚不要彩礼 只要求带着妈妈出嫁[详细]
2018年01月03日 11:53
侯艳丽 母亲 彩礼 女孩 结婚

可惜不是你，一直陪我走到最后

或许，最初的我们都太过于单纯，都想得太简单，以为相爱就会永久，可事事时时非非的流散却改变了我们最以为真的话语和最真的情誓。[详细]
2018年01月04日 16:10
可惜不是你 结局 诚意 时光 真意