某卫视跨年出场费曝光，热巴尬舞300万，天佑500万

看到价目表有没有感到震惊，是不是感觉明星赚钱太容易，站在台上唱首歌就能有天价收入，可以说只字值千金，而我们普通人辛苦一辈子不如明星一首歌赚钱！

文章原标题：某卫视跨年出场费曝光，热巴尬舞300万，MC天佑一首喊麦500万

文章来源我相信公众号： 子茹清秀挖

随着2018各大电视台跨年晚会的圆满结束，明星当晚出场费也被曝光。小编看了看，简直可怕，按小编现在的收入，有些估计要赚好几辈子。

价格

she三姐妹两首歌的串骚就是200万平均每人到手66万左右，恺恺的一首倔强报价40万，邓紫棋两首歌200万港币外加新年快乐和上面一样的收费，JJ两首也是报价200万，不过听JJ唱现场还是很值得的。

SHE

虽然热巴的舞蹈被称为幼儿园级别的不过还是照样拿300万。看下面动图，反反复复扭扭捏捏的动作有点尴尬，把热辣豪放动感十足的reggeaton风格的舞跳得真是一言难尽，一场毫无波澜的舞蹈令许多网友和粉丝感到失望。

迪丽热巴

迪丽热巴

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在浙江卫视的跨年晚会上，天佑仅仅靠喊麦《一人饮酒醉》，他的出场费就高达500万。在上面的截图中，只有李宇春500万跟喊麦哥的500万是平级的，而跟天后级此外蔡依林相差了400万啊。

李宇春

看到价目表有没有感到震惊，是不是感觉明星赚钱太容易，站在台上唱首歌就能有天价收入，可以说只字值千金，而我们普通人辛苦一辈子不如明星一首歌赚钱！

迪丽热巴

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