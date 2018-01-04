《歌手》2018首发阵容官宣 汪峰张韶涵GAI爷都要来

《歌手》

3日，现象级音乐综艺《歌手》首期节目已在长沙录制，首发歌手阵容得以官宣。上游记者获悉，汪峰、Jessie J、张韶涵、李圣杰、李晓东、周延GAI、张天七位唱将悉数现身首场竞演。涵盖了摇滚、民谣、情歌金曲，囊括了老将、新声、国际牌、神秘黑马，令人期待。

汪峰

汪峰

他属于中国最早接触摇滚乐的那一拨，即使在当时摇滚尚不算主流的乐坛，依然取得了不俗成绩。《飞得更高》、《怒放的生命》、《春天里》，汪峰的一首首经典被众人一遍又一遍地翻唱，也在往年的竞演中被反复改编。毫无疑问，他的加盟将成为观众讨论的焦点。

Jessie J



Jessie J

她的单张作品上榜率可以媲美迈克尔杰克逊，她为英女王登基60周年倾情献唱，她是入围全英音乐奖最佳女艺人等三项大奖的鬼马天后；她是受邀参加2012年伦敦奥运会独唱两歌的国字号女声；她是The Voice历史上最年轻的导师之一。她是国际当代流行乐坛中声代的top女王！横跨英美两国的超人气实力唱将，她是拥有全球超高知名度的全能女神Jessie J！她的加盟也促成了节目有史以来第一次有欧美唱将首发登陆。

张韶涵

手握众多佳作的她早在十年前就拥有辐射亚洲的超强知名度，《口袋的天空》被编入国外教材，《隐形的翅膀》成了当年高考题，她本人不但连年做客各种音乐颁奖典礼，还当选北京奥运会圣火传递路上唯一的台湾火炬手、上海世博会代言人，“国民歌手”称号当之无愧。而就在不久前，张韶涵以音乐总监身份携新专辑正式回归、与粉丝对唱《欧若拉》再度火遍全网、此次位列《歌手》首发，张韶涵会如何驰骋音乐世界成了乐迷们最大的期许。

李圣杰

从《超级新人王》出道的李圣杰，曾以颇高的人气斩获过周冠军桂冠，而当时与他同届竞争的还有周杰伦。李圣杰音色辨识度高、演唱技巧成熟、真假声自由转换毫无压力，饱满的中气也使得他格外擅长长音、转音的演绎，是不可多得的抒情男声。此外，曾经风靡一时的《痴心绝对》、《手放开》等作品更为他打开了音乐市场，一度广为传唱。

李晓东

提起李晓东，自然而然想起的便是数量庞大的民谣曲库，《冬季校园》、《关于理想的课题作文》、《没有想法》，每一首都满载记忆。上世纪八十年代就开始发片的他，专辑卡带卖过五百万张以上，是见证过中国校园民谣最辉煌时刻的歌手。近年来骨子里的“不羁之魂”和迫不及待想要宣之于口的生活态度还是将李晓东指引上了摇滚之路。此次登上《歌手》的他会选择以何种风格完成首秀？

周延GAI

他是音乐鬼才，用最犀利的角度诠释最独特真实的说唱。他的音乐就像这个时代的瓶塞，打开它不只是音乐，更会看见人文精神的泡沫井喷飞溅。凭一首《火锅底料》登上微博热搜第一、占领音乐平台首页，说唱歌手周延GAI真正走进大众视野仅短短半年时间就获得了广大乐迷的认可。不同于以往所有的选秀冠军，周延GAI的特立独行几乎成了他个人最鲜明的标签。他的加盟不但为节目首次注入了说唱风格、丰富了歌手类型，而且还能借由中国风音乐为中国传统文化的发展推波助澜。

张天

张天（Tien）是流行乐坛一匹正全力出击的黑马，21岁应美国歌曲作家协会BMI之邀，前往伦敦标志性的修道院录音棚与来自世界各地的知名词曲作家创作新曲；22岁作为菲德尔·卡斯特罗90岁生日庆典嘉宾，与古巴融合弗朗明哥风格的吉他手Reynier Marino在哈瓦那国家剧院连演2夜，23岁被邀请在著名的新加坡国会剧院的首映式上演出，她完美糅合了中西文化的精髓，新鲜独特的声线与激情饱满的张力，使得她无论唱英文还是国语均别树一格，她此行《歌手》即将呈现的国内首秀值得期待。

上游新闻-重庆晨报记者 赵欣

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