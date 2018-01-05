陈乔恩酒驾遭拘捕 这些明星也栽在酒驾上

2006年12月13日凌晨，打星吴京在北京朝阳区三里屯附近醉酒驾驶被交警截查。经酒精测试后，发现其酒精含量达130毫克。朝阳交通支队对吴京作出了行政拘留10天等处罚。

原标题：陈乔恩疑因酒驾遭拘捕 还有这些明星也栽在酒驾上

据媒体报道，艺人陈乔恩惊传在台北因酒驾被捕，酒测值达到0.67，1月4日近9时，陈乔恩戴着口罩以公共危险罪被移送，目前正在等候检察官开庭讯问。

陈乔恩

根据当地法律，驾驶只要吐气酒测值超过每公升 0.15 毫克或血液酒精浓度达 0.03% 就属酒驾，违规可处 1 万 5 至 9 万元罚款（人民币约3300-20000元），事后得参加道路安全讲习课程。

当地法规截图

之前也有不少明星因酒驾遭到处罚。其中包括吴京、高晓松等。

2007年6月6日凌晨，林晓培和朋友聚会后，喝了酒开车回家时，在台北市南京东路、东兴街口撞上了正要骑摩托车上班的护士林淑娟，导致后者不治身亡。林晓培在事发后付了150万元新台币的丧葬费用，自己也因情绪崩溃而无法工作。

吴京

2006年12月13日凌晨，打星吴京在北京朝阳区三里屯附近醉酒驾驶被交警截查。经酒精测试后，发现其酒精含量达130毫克。朝阳交通支队对吴京作出了行政拘留10天、暂扣驾驶证5个月、罚款1800元、扣12分的处罚决定。

2009年，王志文酒后驾驶路虎，被交警例行检查查出，当时王志文满脸通红，甚至还向现场记者竖中指。由于2010年酒驾才入刑，所以事后交管部门对王志文做出处罚：罚款1000元，扣证6个月，记12分。

高晓松

2011年5月9日10时50分，著名音乐人高晓松在东城区驾车与前车追尾，造成四车连撞，4人轻伤。因涉嫌酒后驾车。据目击者称，“他（高晓松）一下车，走路都直打晃，估计是喝多了。”最终，高晓松因危险驾驶罪被判拘役六个月，罚款四千元。

郎永淳

2017年10月5日，郎永淳酒后驾车发生事故。经检验，当时郎永淳血液中酒精含量为207.9mg/100ml。最终，他以犯危险驾驶罪依法判处其拘役3个月，并处罚金人民币4000元。

（上游新闻-重庆晨报记者 何艳）

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