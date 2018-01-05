《海洋之城》正式开机 张翰王丽坤同船共渡

在这样优秀的制作班底加持下，为了呈现更真实的人物和生活状态，剧组在世界顶级邮轮公司皇家加勒比的支持下，几上邮轮，深入500强企业体验生活拍摄实景。

1月4日，由北京博集天卷影业有限公司、北京古月晖晟文化传媒有限公司出品，陈昆晖执导的首部海上全景式励志职场生活剧《海洋之城》在上海举办开机仪式，该剧由张翰、王丽坤领衔主演。导演陈昆晖、主演王丽坤等现身开机仪式现场，张翰因其他工作安排没能来到现场，但也对电视剧《海洋之城》开机表示祝贺。该剧首次聚焦邮轮业、旅游业折射的社会热点，讲述国际邮轮航线上从此岸到彼岸的生活故事。

三年筹备打造梦想之船 移动城堡浓缩世间百态

随着中国综合国力的提高，人们对美好生活的向往和对生活品质的追求也越来越高， “邮轮”这种新兴的生活方式也在近年走入平常百姓的生活。

电视剧《海洋之城》主创三年前开始潜心关注这个新兴热点，数次采风，几易其稿， 借由邮轮生活的切入口，打造了这部用不为人熟知的职场励志故事为线索，串出世间百态，串出不同际遇的人走向世界又把世界带给中国的梦想传奇。

正如人生就是从一个港口到另一个港口，谁也不知道在哪个航程里会遇见谁，遇到什么，会改变我们的命运一样，电视剧《海洋之城》在这段航程里，聚集了许多有匠心追求的影视创作精英，三年打磨，终于扬帆梦想之船。

该剧导演陈昆晖，曾是著名的摄影师，先后掌镜经典版《还珠格格》、《康熙微服私访记》系列、《媳妇的美好时代》等知名影视剧，之后转型导演，近年独立执导了《爱情最美丽》、《半路父子》、《爱的追踪》等爆火大剧；主演张翰，代表作有《胜女的代价》、《隋唐演义》、《杉杉来了》等众多热播大剧，屡次创下高收视纪录，曾获得第19届上海电视节白玉兰奖最具人气男演员奖。去年，张翰凭电影《战狼2》成功转型，对角色的塑造力和把控力获得好评，斩获塞班国际电影节最佳男配角。近年来张翰精于表演，注重表演的沉淀和实力的积累，自身突破引各方瞩目。主演王丽坤被称为“素颜女神”，兼清新形象及精湛演技于一身，在《北京青年》、《美人心计》、《西游伏妖篇》、《漂洋过海来看你》等优秀作品中对角色细腻、深入的诠释可圈可点、备受好评，其身上独有的纯净、美好和温暖的气质也成为吸引目光的焦点。她阳光元气的气质、用心执着的人生态度与人物深度契合，也带给观众无限想象的空间。

在这样优秀的制作班底加持下，为了呈现更真实的人物和生活状态，剧组不仅在世界顶级邮轮公司皇家加勒比的支持下，几上邮轮，深入500强企业体验生活拍摄实景，而且还将前往摩洛哥、法国、热那亚等地中海沿岸取景拍摄，力争为观众带来视觉上最真实的唯美感受，用真诚的“匠心”展现这个浓缩的小世界。

张翰立志成为首位华人船长 王丽坤温暖演绎奋斗的幸福

《海洋之城》中，张翰饰演的丁凯经历层层选拔之后成为了“海洋号”的大副。在任职期间，机缘巧合之下他认识了王丽坤饰演的萌新导游天悦。丁凯和天悦在航行的过程中互生情愫，丁凯也在天悦的影响下明确了自己的人生目标，向着世界上首位华人油轮船长的目标而努力奋斗。

在丁凯的眼中邮轮就像是一个小世界，而船长就是这个世界的领导者，天悦的出现让他逐渐懂得重要的不仅仅是邮轮的硬件设备，更重要的是让小世界里的每一个人得到人文关怀和不一样的人生体验。而他是否能够实现自己的抱负，在这个被欧美人垄断的职场上，从各种“优雅的暴力”中突围成功晋升为第一位华人船长呢？

在天悅的眼中，职业规划和人生目标看起来都很遥远。刚刚毕业的她因为难以适应社会规则，转行数次，几番辗转成了一名导游。邮轮上的悲欢离合，邮轮下的挫折砥砺，是否能够让她通过自己的努力和纯真赢得事业的进步？是否能让她用自己的阳光和成长与男神丁凯谈一场势均力敌的恋爱？

承载着6000人的移动地球村里，不仅仅发生着丁凯和天悦的故事，也发生着温情脉脉下多元文化的冲突，发生着时代热点下的悲欢离合，每一个人，都是一座城；每一段航程，都是一种人生。

电视剧《海洋之城》------陆地上的一座城，海洋中的一艘船，宇宙里的一颗星，在那里能看见你我，也能看见世界和中国。

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