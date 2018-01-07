《琅琊榜》两位金牌导演怎么分工拍戏？

观众们似乎已经习惯了孔笙、李雪这两个名字一起出现在“导演”那一栏里。两人联手也几乎成了当下电视剧制作领域的一块金字招牌，但不知大家有没有想过，两位导演在片场如何分工？

原标题：《琅琊榜》两位金牌导演咋分工？看李雪怎么说

李雪。

从《温州一家人》，到《北平无战事》，再到前后两部口碑都好到爆棚的《琅琊榜》，观众们似乎已经习惯了孔笙、李雪这两个名字一起出现在“导演”那一栏里。两人联手也几乎成了当下电视剧制作领域的一块金字招牌，但不知大家有没有想过，两位导演在片场如何分工？对一起带来的两部《琅琊榜》又有何不同看法？4日，导演李雪接受上游新闻-重庆晨报等国内媒体采访时，给出了自己的看法。

按场景分工拍完两部《琅琊榜》

如果要做同题问答的话，孔笙和李雪被问到的第一个问题肯定都是前作太过优秀带来的压力大么？只是回答上，相较孔笙此前所说的“压力肯定是有”，李雪的表态略有不同。“没有什么太大压力。”李雪说，自己更相信“每一部戏重点是过程，我们是不是认真去经营、拍摄、做后期，是不是对得起这份劳动，这才是最重要的。”

李雪说，可以保证的是，整个剧组都没有因为这是第二部而懈怠、蹭热度的心态。“至于说结果怎样，我觉得要看市场、观众、当时的形势，也要看戏本身的生命力有多好。”

具体到两部《琅琊榜》的创作，李雪说，剧组肯定没有“奔着一个价值观来写戏，或者拍戏。”李雪坦言，自己跟制片人侯鸿亮说过“你先给我一个好故事，给我几个好人物。至于说主题思想，我即便找不到，剧中的人物或者故事他们会自己讲出来，我会拿它来告诉观众。”

当上游新闻-重庆晨报记者提到大家已经习惯了的两位金牌导演联袂执导如何分工时，李雪做了揭秘。“其实《琅琊榜1》时我就说过了，我跟孔导基本上是按场景来分工。”李雪举例说，比如跟某一个场景有关的戏份，就一个人尽量都拍完。“如果有因为演员档期、场景使用上的小问题，别的导演才会补一下。”

李雪说，再剩下的一些细碎的散景就是谁有空就谁拍。“我们在对剧本、演员的了解、把控上都是很全面的。”李雪表示，两部《琅琊榜》都这样拍完的。

美剧讲述方式、镜头结构值得借鉴

众所周知，孔笙、李雪的剧已经有了一个大标签：取景、道具样样都力求完美。但其实也还是有无法实现的情况。采访中，李雪就举例说，在《琅琊榜》中，琅琊山原型的雁荡山，取景选景时剧组也去了实地。“但我们其实没有把雁荡山最险要，最好的角度拍到。”李雪解释，因为确实太高，太远。

李雪（正面左一）导演在片场。

“我们曾爬两个多小时的山去选景，但后来我们发现，如果真要上去的话，光带着设备爬山就要两个小时，拍摄时间很短。而且要拍到最好光的话，可能要半夜爬山，太危险，代价太大，我们就放弃了。”

此前的采访中，孔笙也提到自己和李雪都可以说是美剧迷，自己看的不少美剧都是李雪推荐的。4日，再聊到这个时，李雪说，自己确实把今年的《毒枭》，和表现FBI心理侧写师等美剧推荐给了孔笙。在李雪看来，“美剧的讲述方式和镜头结构，还有表演都对我们拍摄有一些很好的借鉴作用。”

不过，在欧美大行其道的周播剧，李雪却认为在中国自己仍不太敢触及。“我觉得中国观众的观剧习惯离周播剧距离还是挺大的。中国观众更习惯希望能每天挂着心思去看一个故事发展，尽快看到一个扣一个扣地解决，解开，看到人物的命运。这个心理习惯挺难改的。同时，我们现在制作的方式也和周播剧不同。”

上游新闻-重庆晨报记者 裘晋奕

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