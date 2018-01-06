《前任攻略3》票房七天过七亿 电影引发”前任”话题

《前任攻略3》中提供了两种情侣分手模本，一种是韩庚和于文文饰演孟云和林佳的“不沟通”分手，一种是郑恺和曾梦雪饰演的于飞和丁点的“沟通太彻底”分手。

正在热映的《前任攻略3》票房七天过七亿，一个女生看完电影在影院失声痛哭的视频在网上疯传，作为一部爱情电影，《前任攻略3》因为贴近生活而获得比前两部高很多的口碑，并让“前任”成为一个热门话题，甚至有情侣因为电影而复合。导演田羽生在接受记者采访时，也聊了他关于前任的一些看法。

前任是“错过的最爱”？

《前任攻略3》中提供了两种情侣分手模本，一种是韩庚和于文文饰演孟云和林佳的“不沟通”分手，一种是郑恺和曾梦雪饰演的于飞和丁点的“沟通太彻底”分手。

孟云和林佳相互支持走过五年，却在孟云事业有起色的时候因为一时意气而分手。影片开头以男女不同的视角切入，讲述分手原因，虽然两个人都记不清为了什么具体的事情分手，但在回顾两人五年的感情时，孟云觉得拼事业太辛苦，回家只想好好休息而不是到另外一个战场。林佳认为男人对自己付出的百分比关乎着爱不爱。孟云觉得“她难不成还能搬出去？”林佳觉得“我要搬走他还能不拦我？”在两种不同脑回路的指导下，他们就这么不明不白地分手了。网友对于这一段男女有别的对比大为赞同，“都说男人和女人不是一种生物，看到这里我才发现男女的想法真的是不同。”

记者：“前任”一直拍到了第三部，怎么对前任这个话题这么迷恋？

田羽生：倒不是迷恋前任这个事情，我只是觉得前任是个很好的切入爱情电影的一个切入点。爱情电影，它一定会要找到自己的亮点，那我们的亮点就是前任。

记者：《前任3》的故事戳人泪点，这是你自己的前任故事吗？

田羽生：《前任3》灵感确实是因为前女友给我发了一个很长的微信，然后跟我说了一大段话，就回忆以前。但她最重要的一句话，让我有感触的是，她说也许最爱的那个人，我已经错过了。我看到这句话我一下觉得我找到这个故事的核了。

记者：影片后半段，林佳说女性心理的点说得那么准，很容易引起女性共鸣，请问导演是如何做到的？

田羽生：我在北京开了一家火锅店，我有很多女性朋友，她们失恋了，或者是跟老公、男朋友吵架了，也会到火锅店来倾诉。我觉得特别像深夜食堂，我每天就泡在火锅店听各种人的故事。

>>什么样的前任应该复合？

影片最后，依然相爱的孟云和林佳为对方做了最后一件事，孟云装扮成至尊宝在街上大喊“林佳，我爱你”，林佳狂吃会导致过敏的芒果被抢救，这是两人还在一起时，讨论“如果不要对方了会怎么办”时的约定。电影没有给一个圆满结局，而是让他们两人分手了，孟云说：“这就是成长，紫霞必须离开至尊宝，至尊宝才能变成孙悟空。”但这种相爱着错过实在让人唏嘘。很多人认为他们应该好好沟通，再续前缘，前任变现任。但这也让很多人对现任的前任更加充满了“敌意”，他们是不是都是“相爱着分开的”？

记者：有网友说自己是跟前任去看的，看完之后又变现任了。对于前任，到底要不要再变回现任呢？

田羽生：如果说看完了就和好的情侣们，我觉得他们是看懂了这部电影的。我剧本的灵感来源就是因为前女友给我发一个信息。我在电影里面蕴含的主题就是不要错过你最爱的那个人。然后他们也许领会到这点，然后他们不想错过，彼此就和好了吧，我觉得这是积善行德的一件事情，挺好。

记者：那如果两个不能在一起了，怎么处理是最好的呢？

田羽生：如果两个人不能在一起，就是把那段情感变成照片一样，放在纪念册就好了。然后每每想起那段情感的时候，嘴角泛起了微笑，我觉得这就够了。但没必要让这些情感来影响现在的生活，我觉得这就是最好的结局。

记者：豆瓣有个很火的“前女友去死”小组，你觉得男性同胞应该和前女友保持联系吗？

田羽生：我觉得在不影响对方生活的情况下保持一定联系没关系。但如果我有新的女朋友了，或者她有新的男朋友了，就没有必要再去联系了，因为过去就过去了，联系对方干吗？我不敢说别人，反正我自己如果分了手，她就静静地躺在我的朋友圈里就好了，不会去主动联系，除非是有事儿能帮下小忙之类的，就说事儿，跟情感无关。

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）