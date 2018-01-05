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《愤怒的小鸟》动画短片强势归来 萌贱耍宝笑果升级

2018年01月05日 18:07 中国新闻网
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《愤怒的小鸟》系列动画短片延续了短小精悍的风格，没有对话，仅凭角色调皮逗趣的动作展开剧情，但成年观众却并不因此觉得无趣，反而被全系列贯穿始终的“呆萌贱”所深深吸引。

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　　中新网1月5日电 2018新年刚至，全球知名IP《愤怒的小鸟》便给中国观众带来了一份巨大的新年礼物。三部全新“小鸟”系列动画短片——《愤怒的小鸟之蓝弟弟》和《愤怒的小鸟之猪猪传》第三、四季将于1月5日正式登陆腾讯视频。

《愤怒的小鸟之蓝弟弟》剧照《愤怒的小鸟之蓝弟弟》剧照

　　全新小鸟魔力十足 “呆萌耍贱”捕获人心

　　《愤怒的小鸟》系列动画短片延续了短小精悍的风格，没有对话，仅凭角色调皮逗趣的动作展开剧情，但成年观众却并不因此觉得无趣，反而被全系列贯穿始终的“呆萌贱”所深深吸引。从国外平台播放数据来看，这样的内容非常适合现代都市人快节奏、碎片化的娱乐习惯。国外网友评论说：“每次看到‘蓝弟弟’和‘猪猪’狼狈又坚强的模样，仿佛看到了自己。笑完之后莫名就获得了一种抵抗现实的神奇力量。” 还有网友称“现在每天最放松的时候，就是晚上泡在浴缸里看几集《愤怒的小鸟》动画短片，有一晚我笑得差点把IPAD掉进水里！”数据显示，除了少儿群体，每天疲惫收工后亟需放松的年轻白领们也是“小鸟”的受众群。对他们而言，“小鸟”便好似一锅提神补气的心灵鸡汤。

《愤怒的小鸟之猪猪传》剧照《愤怒的小鸟之猪猪传》剧照

　　重金炮制“毛茸茸”质感 延续电影3D动画形象

　　此前，《愤怒的小鸟》系列动画短片曾在中国推出过第一季至第三季，以及“Stella[微博]”系列。几个系列在国内各大视频网站的总播放量高达40亿次。不过，这些短片都是2D版动画，直到2016年同名大电影《愤怒的小鸟》问世，观众才第一次体验到“小鸟”的3D质感。

　　《愤怒的小鸟之蓝弟弟》和《愤怒的小鸟之猪猪传》系列短片，Rovio花费重金沿用了3D电影版的角色与视效设计，使得可爱的三胞胎“蓝弟弟”拥有了毛茸茸的逼真质感。之前在2D短片里身材浑圆的“猪猪”则终于“长出”了自己的手和脚。短片中所有的场景和道具也都变得立体起来。

　　谁在幕后“操纵”《愤怒的小鸟》走红中国？

　　说到《愤怒的小鸟》，不能不提它的创造者——芬兰娱乐公司Rovio。2009年年底，Rovio基于智能手机触摸屏开发出了一款现象级的休闲益智游戏《愤怒的小鸟》。游戏的创新性与前瞻性，使Rovio的名字迅速传遍全球。在之后的几年里，“小鸟”品牌迅速扩张，而其衍生品——《愤怒的小鸟》系列动画短片和同名3D大电影则更受瞩目，成为全球各国争抢的“爆款”。

　　《愤怒的小鸟》系列动画短片在中国大陆地区的独家代理发行权花落1905影业公司。作为一家拥有全产业链的影视公司，1905影业已和《变形金刚》、《007》、《碟中谍》、《终结者》、《极限特工》等多个全球超级IP系列都有过深度合作。2016年5月中美同步上映的同名3D大电影，在1905影业的营销推广下，最终以5.13亿元的票房，创下了当时手游改编电影在国内的最高票房纪录。正是在大电影合作上的认可与信任，此次1905影业再次与Rovio携手合作，将新一季《愤怒的小鸟》动画短片引入中国和更多的粉丝见面。

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标签: 愤怒的小鸟短小精悍呆萌贱调皮逗趣

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