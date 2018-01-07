岳云鹏调侃身体状况欠佳：脑梗是什么梗？不喜欢

岳云鹏更新微博，称：“体检报告出来了，高血压高血脂这些我都能接受，说我犯过几次脑梗，脑梗是什么梗？不喜欢这个梗。 ”
新浪娱乐讯 1月5日，岳云鹏[微博]更新微博，称：“体检报告出来了，高血压高血脂这些我都能接受，说我犯过几次脑梗，脑梗是什么梗？不喜欢这个梗。 ”半是调侃，半是自嘲。而网友们则纷纷各出奇招写段子，有的说“脑梗是脑袋里面有很多搞笑的梗”，有的说“就是总用脑袋想的梗”，也有的比较正经，特地去查了一下，然后回来叮嘱岳云鹏注意健康的。
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岳云鹏脑梗调侃身体状况不喜欢
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