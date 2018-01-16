明星们的绝技：baby吞拳头，娜扎真绝了！

拥有模特般身材的张蓝心出道前是一名职业运动员，效力国家队10余年，2004年还获得了55公斤级跆拳道全国冠军，曾被称为“最美的跆拳道冠军”。

原标题：明星们的绝技：杨颖吞拳头，苗圃会开飞机，娜扎绝技亮瞎眼

文章来源微信公众号： 我的疯时尚

作为一个明星，如果多少没有一点绝技的话也不太象话！下面就来看看明星们的绝技，都是怎样的吧！阿sa和阿娇之前在上《快乐大本营》时，各自表演了绝技！阿sa——用鼻子吹气球，这绝技也是别具一格！

阿Sa

而好姐妹，阿娇也有绝技，虽然阿娇的体态下半身是比较丰满的，但是她的柔韧度非常好！甚至可以直接装在行李箱。。。。。

阿娇

看看张一山发誓手型，这个姿势有几个能做到？请注意大拇指在小指的下面。

张一山

杨颖整容之后可以说是相当的漂亮，现在嫁了小明哥生活幸福，我见过吞剑的就是没有见过能吞下自己拳头的。

baby

小哥任贤齐除了会唱歌之前，还喜欢摩托车，还拿过亚洲越野摩托车拉力赛的第一名。

任贤齐

有“小许晴”之称的苗圃凭借《五月槐花香》《范府大院》《走西口》《穆桂英挂帅》等剧走红，而业余她是中国内地娱乐圈唯一一位拥有飞机驾照的女艺人，而且她还准备花巨额购买一架私人小飞机穿越台湾海峡。

苗圃

拥有模特般身材的张蓝心出道前是一名职业运动员，效力国家队10余年，2004年还获得了55公斤级跆拳道全国冠军，曾被称为“最美的跆拳道冠军”。

张蓝心

钟丽缇酷爱赛车，尤其对F1格外倾情，本身也有着高超的赛车技术，人称“训车女王”。

钟丽缇

娜扎的手指可以打结。

娜扎

宋茜的手指可以贴到手背上。

宋茜

还有宋茜一字马更是惊呆众人。

宋茜

任达华有两个绝技，一个是口含刀片，还有个是牌切水果。

任达华

徐锦江演得多是大反派，给人凶神恶煞的感觉，谁知道他还是一个专业的画家。徐锦江长相与张飞一样凶恶，却和张飞一样喜欢画画。听说他的画有买过几百万的。

徐锦江

蔡少芬这个吸鼻子的动作也是厉害了，大多数人应该都很难做到吧

蔡少芬

对于娱乐圈这几位身怀绝技的明星，你最佩服谁呢？

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