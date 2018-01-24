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《爱在记忆消逝前》唐纳德获奥斯卡终身成就奖

2018年01月24日 15:55 环球网
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第90届奥斯卡金像奖公布提名名单，作为奥斯卡最先确定的奖项，终身成就奖也吸引了观众目光。唐纳德·萨瑟兰凭借其出色演技及多年来对电影的贡献荣膺该奖项。

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《爱在记忆消逝前》男主获奥斯卡终身成就奖《爱在记忆消逝前》男主获奥斯卡终身成就奖

　　北京时间1月23日晚间，第90届奥斯卡金像奖公布提名名单，作为奥斯卡最先确定的奖项，终身成就奖也吸引了观众目光。

　　唐纳德·萨瑟兰凭借其出色演技及多年来对电影的贡献荣膺该奖项。据悉，他主演的爱情轻喜剧《爱在记忆消逝前》将于2月23日大年初八全国上映。本片由保罗·唯尔奇执导，海伦·米伦、唐纳德·萨瑟兰领衔主演，一辆满载爱情和人生经历的房车即将发车。

　　影帝影后集结欢脱上路，初恋50年狂虐“单身汪”

　　电影《爱在记忆消逝前》由威尼斯金狮奖提名常客保罗·唯尔奇执导，曾凭借《女王》斩获奥斯卡影后的海伦·米伦、两次荣获金球奖并加冕本届奥斯卡终身成就奖的唐纳德·萨瑟兰也在本片中贡献了神乎其技的表演。此次，海伦·米伦携手唐纳德·萨瑟兰饰演了一对结婚50年依旧深爱着对方的老夫妻，开着他们名叫“求闲者”的老式房车像两个离家出走的小孩一样，瞒着儿女，关掉手机，偷偷开启一段夕阳红恋爱之旅。

　　片中老约翰（唐纳德·萨瑟兰 饰）患有严重的健忘症，妻子艾拉（海伦·米伦 饰）身患绝症，他们的身体状况让这场旅途看起来就像是一场儿戏。唐纳德·萨瑟兰的一举一动让人猜不透，完美演绎了一个随时开启健忘模式的文学老教师；海伦·米伦在电影里俨然就是一个生活家，能小鸟依人，也能智斗悍匪，敢说走就走，该放手就放手，收放自如毫不做作，是个最接近每个人母亲的形象。最让人动容两个人50年如初恋的感情，导演保罗·唯尔奇也在采访中表示：“光是看着他们肩并肩坐在一起，就能感受到那种神奇的恋爱氛围。”

　　《爱在记忆消逝前》由保罗·唯尔奇执导，海伦·米伦、唐纳德·萨瑟兰领衔主演，意大利国家影视公司、意大利印第安纳影视制作公司、美国索尼经典影视公司出品，中国电影集团公司引进，中国电影股份有限公司、华夏电影发行有限责任公司联合发行，上海电影（集团）公司上海电影译制厂译制，影片将以全2D版本发行，2月23日全国上映，老了也要浪，大年初八走起！

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标签: 爱在记忆消逝前唐纳德终身成就奖奥斯卡爱情

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