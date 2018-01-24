结石姐堪称歌手版章子怡: 你唱得怎样我就是什么脸色

结石姐似乎不会管这么多，表情次次都出卖了她的内心，她就像是《演员的诞生》里的章子怡一样，充分地诠释着：你是什么货色，我就是什么脸色。

文章来源微信公众号： 娱你乐我天天翻先生

咱们中国人比较讲究客气，给人面子。当歌手们在《歌手》这个舞台上同场竞技的时候，不管对手唱得如何，都会没话找话夸别人，这是一种礼貌，也是一种习俗。不过，越洋来参加这个节目的Jessie J结石姐似乎不会管这么多，表情次次都出卖了她的内心。她就像是《演员的诞生》里的章子怡一样，充分地诠释着：你是什么货色，我就是什么脸色。大家应该还记得，当初章子怡在看到欧阳娜娜的表演时，那个惊恐的表情。还有她看到周一围的表演时，那个花痴迷妹的表情。

章子怡

结石姐的表情也是很耐人寻味的。比如说本季歌手第一场，汪峰老师的表现比较一般，最后一个出场但是只得了第四名。在他演唱的过程中，结石姐的表情也是十分木然，机械地拍着手，感觉很敷衍。

敷衍

但是结石姐也不是带着成见看人的那种人哦，第二场汪峰的一首《普通disco》发挥得很不错，所以结石姐也是兴奋得跟着摇晃起来了。

兴奋

相反的，上一场黑马新人歌手张天，唱得非常的好，所以结石姐的表情也是抑制不住的欣赏和微笑。

欣赏

但是这一场张天明显是发挥失误了。张天本人下场之后的哭泣也印证了这一点。再看张天演唱的时候，结石姐明显一副“这唱的什么鬼”的表情，可以说是相当的耿直了。

结石姐

因为结石姐的耿直，大家在看《歌手》节目的时候，也多了不少的趣味呀！

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）