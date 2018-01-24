日本蓝丝带赏奖单揭晓 新垣结衣首夺影后

据日媒，第60届蓝丝带赏公布获奖名单：阿部隆史与新垣结衣分别凭借《她不知道名字的那些鸟儿》与《恋爱回旋》（Mix）收获影帝影后。

《啊，荒野》

瑛太与新垣结衣《恋爱回旋》

苍井优与阿部隆史《她不知道名字的那些鸟儿》

新浪娱乐讯 据日媒，第60届蓝丝带赏公布获奖名单：阿部隆史与新垣结衣分别凭借《她不知道名字的那些鸟儿》与《恋爱回旋》（Mix）收获影帝影后，岸善幸执导、菅田将晖与梁益准主演电影《啊，荒野》获最佳作品。

据悉，新垣结衣封后之作《恋爱回旋》已正式确认引进中国内地，将不日与内地观众见面。

完整奖单↓

最佳作品：《啊，荒野》

最佳导演：白石和弥《她不知道名字的那些鸟儿》

最佳男主角：阿部隆史《她不知道名字的那些鸟儿》

最佳女主角：新垣结衣《恋爱回旋》（Mix）

最佳男配角：中山裕介《啊，荒野》《小偷演员》

最佳女配角：齐藤由贵《第三度嫌疑人》

最佳新人：石桥静河《夜空总有最大密度的蓝色》

最佳外语片：《隐藏人物》

年度十佳日本电影

《啊，荒野》

《极恶非道 最终章》

《夜空总有最大密度的蓝色》

《她不知道名字的那些鸟儿》

《人生密密缝》

《我想吃掉你的胰脏》

《愚行录》

《三月的狮子》

《第三度嫌疑人》

《帝一之国》

年度十佳海外电影

《神偷奶爸3》

《欢乐好声音》

《星球大战：最后的绝地武士》

《敦刻尔克》

《沉默》

《隐藏人物》

《美女与野兽》

《银翼杀手2049》

《月光》

《雄狮》

《爱乐之城》

Koyo

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）