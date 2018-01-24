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日本蓝丝带赏奖单揭晓 新垣结衣首夺影后

2018年01月24日 17:40 新浪娱乐
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据日媒，第60届蓝丝带赏公布获奖名单：阿部隆史与新垣结衣分别凭借《她不知道名字的那些鸟儿》与《恋爱回旋》（Mix）收获影帝影后。

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《啊，荒野》《啊，荒野》
瑛太与新垣结衣《恋爱回旋》瑛太与新垣结衣《恋爱回旋》
苍井优与阿部隆史《她不知道名字的那些鸟儿》苍井优与阿部隆史《她不知道名字的那些鸟儿》

　　新浪娱乐讯 据日媒，第60届蓝丝带赏公布获奖名单：阿部隆史与新垣结衣分别凭借《她不知道名字的那些鸟儿》与《恋爱回旋》（Mix）收获影帝影后，岸善幸执导、菅田将晖与梁益准主演电影《啊，荒野》获最佳作品。

　　据悉，新垣结衣封后之作《恋爱回旋》已正式确认引进中国内地，将不日与内地观众见面。

　　完整奖单↓

　　最佳作品：《啊，荒野》

　　最佳导演：白石和弥《她不知道名字的那些鸟儿》

　　最佳男主角：阿部隆史《她不知道名字的那些鸟儿》

　　最佳女主角：新垣结衣《恋爱回旋》（Mix）

　　最佳男配角：中山裕介《啊，荒野》《小偷演员》

　　最佳女配角：齐藤由贵《第三度嫌疑人》

　　最佳新人：石桥静河《夜空总有最大密度的蓝色》

　　最佳外语片：《隐藏人物》

　　年度十佳日本电影

　　《啊，荒野》

　　《极恶非道 最终章》

　　《夜空总有最大密度的蓝色》

　　《她不知道名字的那些鸟儿》

　　《人生密密缝》

　　《我想吃掉你的胰脏》

　　《愚行录》

　　《三月的狮子》

　　《第三度嫌疑人》

　　《帝一之国》

　　年度十佳海外电影

　　《神偷奶爸3》

　　《欢乐好声音》

　　《星球大战：最后的绝地武士》

　　《敦刻尔克》

　　《沉默》

　　《隐藏人物》

　　《美女与野兽》

　　《银翼杀手2049》

　　《月光》

　　《雄狮》

　　《爱乐之城》

　　Koyo

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 新垣结衣影后蓝丝带赏《恋爱回旋》《她不知道名字的那些鸟儿》

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