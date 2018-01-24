日本蓝丝带赏奖单揭晓 新垣结衣首夺影后

新浪娱乐讯 据日媒，第60届蓝丝带赏公布获奖名单：阿部隆史与新垣结衣分别凭借《她不知道名字的那些鸟儿》与《恋爱回旋》（Mix）收获影帝影后，岸善幸执导、菅田将晖与梁益准主演电影《啊，荒野》获最佳作品。
据悉，新垣结衣封后之作《恋爱回旋》已正式确认引进中国内地，将不日与内地观众见面。
完整奖单↓
最佳作品：《啊，荒野》
最佳导演：白石和弥《她不知道名字的那些鸟儿》
最佳男主角：阿部隆史《她不知道名字的那些鸟儿》
最佳女主角：新垣结衣《恋爱回旋》（Mix）
最佳男配角：中山裕介《啊，荒野》《小偷演员》
最佳女配角：齐藤由贵《第三度嫌疑人》
最佳新人：石桥静河《夜空总有最大密度的蓝色》
最佳外语片：《隐藏人物》
年度十佳日本电影
《啊，荒野》
《极恶非道 最终章》
《夜空总有最大密度的蓝色》
《她不知道名字的那些鸟儿》
《人生密密缝》
《我想吃掉你的胰脏》
《愚行录》
《三月的狮子》
《第三度嫌疑人》
《帝一之国》
年度十佳海外电影
《神偷奶爸3》
《欢乐好声音》
《星球大战：最后的绝地武士》
《敦刻尔克》
《沉默》
《隐藏人物》
《美女与野兽》
《银翼杀手2049》
《月光》
《雄狮》
《爱乐之城》
Koyo
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