郑爽的房子简单得令人吃惊，明星们的房子各有特色

近日郑爽发布了消息，声称这段时间自己在为2018规划，谢谢粉丝们的不离不弃，她会继续努力，而且表示自己在家，并发布了几张家里的装饰图。

文章来源微信公众号：南都全娱乐

2018年才刚刚开始，娱乐圈丝毫没想着休息，各种吃瓜大戏纷纷上演，让我们这群吃瓜群众看的乐此不疲，好生愉快。

不过大伙儿有没有发现，曾经吃个肉都能上热搜的郑爽已经好久没有出现在人们视线当中，难道就这么销声匿迹了吗？别着急，这不，爽妹子给她的粉丝们带来消息啦——她搬新家了！

近日郑爽发布了消息，声称这段时间自己在为2018规划，谢谢粉丝们的不离不弃，她会继续努力，而且表示自己在家，并发布了几张家里的装饰图。

家里的装饰图

从图片中我们可以看出，爽妹子的家属于简简单单、朴素淡雅的类型，没有过多的装潢，就是随性洒脱的文艺风，一点儿也不像当红流量小花住的地方。

客厅

小饰品

屋子

回想起好久之前看过爽妹子直播，当时她住的家中就是这么空旷，什么也没有，肉丝心里还纳闷来着，怎么家里没有家具？现在看来，爽妹子喜欢的就是这种风格。

据了解，房屋的设计爽妹子是有份参与的，就连随手一拍都是风景的书架也是爽妹子自己亲手制作的。

书柜

让肉丝最为惊讶的莫过于爽妹子家中没有床，只有一个简简单单的床垫铺在地上，不过有粉丝解释道，因为爽妹子有腰伤，不适合睡软软的床，所以就这么随意的铺个垫子反而睡的更加舒服。

睡觉的地方

虽然房子可能还未装修完毕，不过照这大致的走势，也不会有多大的变化，一句话说到底，只要自己喜欢，奢不奢华并不重要，最要紧的是住的舒心。

郑爽

另外说起房子的装修风格，不得不提井柏然。

井柏然在几年前就曾经发过一条微博，说自己如果有一天不再拍戏，想成为单身男子公寓设计师，那时候不当一回事，也没有多大在意。

井柏然

只是前段时间竟然发现井柏然设计的住宅被意大利家居杂志选为中国当代精英青年的态度代表，惊得我下巴都要掉了，看来井宝此话是认真的。

那到底是怎样的房子才被称之为“当代精英青年的重返自我，在浮世中寻求沉淀和静谧”，就让我们来一探究竟。

从图片中我们可以看出，井宝的家是以灰蓝色调为主调的复古工业风。极具时尚简约的装修风格，完全符合他文艺青年的气质。

海报

客厅

整个家的墙面是工业风常见的水泥墙，部分墙面使用的是复古经典的石墨蓝色刷漆，有些地方还将这抹石墨蓝直接延伸到了房顶，用以划分不同的区域，这个办法对于要装修工业风的伙伴们来讲不外乎是一个好点子。

角落

桌子

通过水泥旋梯上到二楼就先看到的是书房，整体还是以冷色系为主调，但是实木书台和绿植的搭配则添加了一丝生气。

楼梯

书房

书房

书房顶上还有一个可调节式天窗，这是井宝最引以为豪的设计。打开时可以看到外面的风景，关上时变模糊但依然透光，井宝表示这是用来防范狗仔的设计，突然觉得有点萌萌哒。

防范狗仔的设计

看到外面

而卧室应该是整个家中最具有色彩的区域了。粉中带灰的水泥墙搭配上灰蓝色的床具，营造一种温暖舒适的氛围方便入眠，也能和其他区域的浓郁工业风分别出来。毕竟，卧室是让人放松身心地方。

卧室

重点来了，但凡看过井宝房子装修的广大女性朋友们，最吸引、最羡慕的一定是衣帽间！一字排开的衣柜，仍以灰调为主色调，增添了些许金属元素，既时尚又复古，而且每个衣帽间的灯都是感应式的，找衣服倍儿轻松。

衣帽间

衣帽间

简直就被这个房子圈粉了，说井宝是被娱乐圈耽误的设计师一点也不过分。

井柏然

除了爽妹子和井宝，现在就让我们看看其他明星的房子都是何种风格。

首先是同是欧式风格的黄子韬和鹿晗的家。

在这里展示的黄子韬的家，是他位于美国的房子，虽然不是自己拥有而是租的，但是一眼望去尽是高调奢华，十分符合他“狂妄不羁、张扬”的性格；

楼梯

楼梯

黄子韬



卧室

相比之下，鹿晗的家虽然也充满着浓郁的欧式奢华风，但是小细节中还是有些许的现代化风格。

客厅

休闲

其次是冯大导演冯小刚的住处。纯白色的色调，干净中处处流露高档的气息，简单明了却不失尊贵。

冯小刚的住处

冯小刚

最后就是让人怎么想也想不明白的大张伟，他家里的装修风格真是让人百思不得其解。放眼望去红红火火，整一个高档会所，试问应该没有人会把家里装修成KTV风格吧，只能说大张伟的取向正如他性格一般大大咧咧，十分豪放。

大张伟

沙发

装饰

书柜

不过说到底，每个人都有自己的喜好，别人觉得不好的未必就真的不好，别人眼里觉得好的指不定你就偏偏不好这一口。毕竟自己的家，自己住的开心才是王道。

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