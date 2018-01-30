王菲那英合体录歌 期待她俩春晚“重逢”

昨日，一张王菲、那英在录音棚的合影流出，照片中两人神态轻松，那英戴着黑框眼镜、王菲戴着墨镜，中间坐着的据悉是这首歌的制作人。有消息称两人就是录制为央视春晚准备的歌曲。

合照

歌词

关于王菲[微博]和那英[微博]将再“相约2018”，合体上春晚的消息昨日又添新证据，王菲、那英在录音室的合影曝光，据悉正是为狗年春晚准备的歌曲《重逢》。甚至部分歌词也被曝光了。

早前春晚筹备期间，就有消息称王菲、那英时隔二十年后，将再次携手上春晚，重现当年红极一时的《相约1998》，甚至爆出两人将演唱的是根据《相约1998》原曲调重新填词的《相约2018》。这个消息虽然一直没有得到官方确认，但粉丝们都相当兴奋。

1月26日，央视春晚[微博]的官方微博在发起的话题#我的春晚我的年#中，回顾了《相约1998》，称“王菲和那英演唱的《相约1998》成为那年最为经典的表演。一个如高山般气势沉稳，一个似流水般温柔清澈，两相交织，成就了这个值得被细细品味的经典表演，最终让《相约1998》不只是停留在一九九八！”这也让很多人认为是来自官方的证据，证明王菲和那英真的要再上春晚了。

昨日，一张王菲、那英在录音棚的合影流出，照片中两人神态轻松，那英戴着黑框眼镜、王菲戴着墨镜，中间坐着的据悉是这首歌的制作人。有消息称两人就是录制为央视春晚准备的歌曲，目前的名字是《重逢》。有著名音乐博主昨日也通过微博曝光部分歌词：“王菲：千山万水相聚的一瞬，千言万语就在一个眼神，生活是个复杂的剧本，不改变我们生命的单纯。那英：不问扬起过多少烟尘，不枉内心一直追求的安顿，不管走过多远的旅程……”

但那英的经纪人表示在休假不了解情况，王菲的经纪人陈家瑛没有接听电话。随后记者联系了央视春晚方面的工作人员，对方谨慎表示：“不到春晚当天登上舞台，一切都存在变数。” 华商报记者 罗媛媛

2018年央视春晚正积极筹备 语言类节目大有看头

昨日下午，记者从北京获悉，央视2018年春晚正在积极加紧筹备。

2018年央视春晚，是党的十九大胜利召开之后的第一台春晚。央视高度重视。中 宣部副部长、国家新闻出版广电总局局长兼中央电视台台长聂辰席，三次作出指示。几个月来，央视春晚主创团队经常挑灯夜战，精心策划、创新节目，力争在除夕夜为广大百姓打造一台盛世中华大联欢的春晚文化盛宴。

语言类节目笑料成串

今年的春晚语言类节目丰富多彩。从“家里”的父慈子孝，到“单位”的求真务实；从“窗口行业”的笑脸相迎到“春运旅途”的如沐春风；从“平安中国”的坚强捍卫，到文化社区的其乐融融；从相濡以沫的爱的传递，到儿童成长的雨露阳光；从脱贫致富的东北乡村，到共享时代的都市街头；从海峡两岸骨肉同胞的血缘亲情，到“一带一路”的中非友谊。

或歌颂、或赞美、或弘扬、或倡导、或鞭挞、或讽喻，都通过不同样式、不同风格的精湛表演，展现出今日中国进入新时代后的蓬勃生机和旺盛活力，从而给人以希望，给人以信心，给人以振奋，给人以启迪，给人以深思，给人以正能量。2018年央视春晚语言类节目，笑料成串，大有看头。

歌曲类节目“更有高度”

2018年央视春晚歌舞节目，也是内容丰富、类型齐全，将更凸显时代性、民族性、国际性、时尚性。剧组不仅从民族文化艺术的精品“长廊”和世界文化艺术的精品“长廊”中选择精品，还遍采一年来全国各类文化艺术的最新成果，同时精心表达以中国梦为主题的歌曲。

记者了解到，春晚剧组成立之后，早在3个月前，就组织了国内优秀词曲创作者，集中力量，重点攻关，一直在精心打磨新时代主题歌曲，努力创作好宣传党的十九大的歌曲，打造有情怀、有情感的年俗歌曲和欢庆欢腾的歌曲。歌舞节目坚持创新创优，还将用新的创意呈现新的景观，用最新的科技成果来增强视觉艺术的感染力。

武术节目“更有力度”

2018年央视春晚体现了“开门办春晚、创新办春晚”的崭新面貌，除了语言类节目、歌舞类节目之外，还将囊括杂技、魔术、武术、儿童节目、趣味类节目等多种类节目。

据透露，节目将精心组合多种元素，集中优势力量呈现体育项目，比如通过武术等节目让中华文化“走出去”、让世界更加了解中国。节目还将精心组合多种元素，在节目中体现竞技与艺术的完美融合，体现“全民健身就是全民幸福”的意义，引导老百姓“自觉健身、便利健身、科学健身、文明健身”，展示健身带来的愉悦、充实、健康、幸福。

2018年央视春晚还将利用3D技术、虚拟手段等，让节目呈现更加新颖化、立体化、多样化。剧组将运用航拍手段，丰富四地分会场画面，全方位呈现五彩斑斓的城市风光，将精心设计，融合传播技术支撑，搭建融媒体演播室，让移动直播，AR、VR等新技术更好地位春晚服务，做到大屏带小屏、小屏回大屏、多屏联受众。 杜恩湖

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