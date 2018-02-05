鹿晗组建职业电竞俱乐部 “热血酷晗”现身

这家名为Luminous Stars （以下简称Lstars）职业电竞俱乐部在公告中宣布：鹿晗成为该电竞俱乐部的合作伙伴，“未来会在多方面展开合作。”

鹿晗

2 月4 日下午，鹿晗突然转发一条电竞俱乐部的微博称：“以后就是战友了，加油加油”，引起了网友的关注。原来，这家名为Luminous Stars （以下简称Lstars）职业电竞俱乐部在公告中宣布：鹿晗成为该电竞俱乐部的合作伙伴，“未来会在多方面展开合作。”

此公告一出，网友们的反应炸了锅，“鹿晗做职业电竞了？！这个界跨得有点大，真的没想到。”

此前，鹿晗和陈赫，魏大勋等好友，在网络中直播过“绝地求生”（吃鸡）游戏，当时遇到了“外挂”，鹿晗还展现了自己的搞笑功力，一直想和对方交流，然而对方并不理睬，他只能不停地求饶：“大哥，别生气，我错了，别打我。”惹得网友直呼：“鹿晗是被颜值耽误的主播啊，快点开直播，等不及！”

但是从一个业余玩家到组建电竞俱乐部，鹿晗这次跨界的步子迈得有点大。据了解，家电这竞俱乐部由鹿晗状语从句：知名电竞界人士阿玛尼（网名）等人联合组建，虽然是一家新的电竞俱乐部，但是成员们水平都已经很高，目前在大热网游“绝地求生”（“吃鸡”）中名列前茅。

据熟悉鹿晗的人士透露：“鹿晗跟很多90 后的男生一样，非常喜欢打游戏”，而且偏向对抗竞技类的游戏：“ PS 上的” Fifa “，手机上的”王者荣耀“，以及最新的“绝地求生”，他都打得不错。”

至于此次从爱好者变身为职业电竞俱乐部的组建者，相关人士表示：“现在的电竞绝不只是玩游戏，是一种国家认可的竞技运动跟其他运动一样，需要靠不断地练习，靠热血的拼搏去换取胜利。而且在队员与队员之间，也需要很强的团队精神“，这跟爱好运动，喜欢竞技对抗的”热血酷晗“（鹿晗粉丝对他的爱称）不谋而合，在此基础上，成立职业电竞俱乐部也是顺理成章了。

除了对胜利的渴望之外，Lstars 还对成员提出了多方面的要求，据鹿晗的合作伙伴Armani 透露：“这次我们跟鹿晗讨论出的一个标准，就是一定要严格要求俱乐部的队员，不管是在比赛上，还是平时，都要做新一代的职业电竞人，也欢迎更多志同道合的年轻人加入我们的Lstars 。

据悉，Lstars 将很快出现在国内职业电竞联赛的赛场上，而鹿晗到底会在这个俱乐部中扮演什么角色，俱乐部相关人士表示：“到时候大家就知道了！

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