姜文新片《邪不压正》定档 “民国三部曲”迎来终章

“子弹飞过已八载，一步之遥竟四年”，《邪不压正》将是姜文“民国三部曲”的最后一部，也是他导演的第六部作品。

原标题：姜文新片《邪不压正》定档暑期 “民国三部曲”迎来终章

《邪不压正》海报

电影市场春节档大战的大幕还未正式开启，暑期档的竞争却已经开始。5日上午，上游新闻-重庆晨报记者获悉，姜文导演的第六部作品《邪不压正》定档暑期档，同时15秒预告片首次发布，阵容也正式曝光，姜文、彭于晏、廖凡、周韵、许晴五位“江湖儿女”纷纷登场。

导演兼主演姜文

“子弹飞过已八载，一步之遥竟四年”，《邪不压正》将是姜文“民国三部曲”的最后一部，也是他导演的第六部作品。除了《一步之遥》，姜文的电影都由原著小说改编而来，《邪不压正》则改编张北海的《侠隐》。都说姜文的每一次改编绝不忠于原著，只忠于自己。张北海曾说到，“小说是我的baby，电影是他的baby，我的baby已经养出来了，现在他怎么养就看他了。”对于原著的价值，姜文从来都肯定有加，但电影总是从头来过，姜文表示：“最初的动念，往往与文字中的某些片段、某种气息有关。每一段启程总要有人作伴儿，没有伴儿，没有这个领路人，就没有后面的征途。”

主演彭于晏。

首次曝光的15秒预告中，姜文、彭于晏、廖凡、周韵、许晴五位主演先后亮相，随后出现英文片名“Hidden Man”，所有的人物都只是惊鸿一瞥，谁又是原著小说所说的“侠隐”，一切依然成谜，这正是标准的“姜文范儿”，也让观众对于《邪不压正》更加期待。

重庆晨报记者 孔令强

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）