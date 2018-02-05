移动客户端

姜文新片《邪不压正》定档 “民国三部曲”迎来终章

2018年02月05日 13:55 重庆晨报
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

“子弹飞过已八载，一步之遥竟四年”，《邪不压正》将是姜文“民国三部曲”的最后一部，也是他导演的第六部作品。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！

　　原标题：姜文新片《邪不压正》定档暑期 “民国三部曲”迎来终章

《邪不压正》海报《邪不压正》海报

　　电影市场春节档大战的大幕还未正式开启，暑期档的竞争却已经开始。5日上午，上游新闻-重庆晨报记者获悉，姜文导演的第六部作品《邪不压正》定档暑期档，同时15秒预告片首次发布，阵容也正式曝光，姜文、彭于晏、廖凡、周韵、许晴五位“江湖儿女”纷纷登场。

导演兼主演姜文导演兼主演姜文

　　“子弹飞过已八载，一步之遥竟四年”，《邪不压正》将是姜文“民国三部曲”的最后一部，也是他导演的第六部作品。除了《一步之遥》，姜文的电影都由原著小说改编而来，《邪不压正》则改编张北海的《侠隐》。都说姜文的每一次改编绝不忠于原著，只忠于自己。张北海曾说到，“小说是我的baby，电影是他的baby，我的baby已经养出来了，现在他怎么养就看他了。”对于原著的价值，姜文从来都肯定有加，但电影总是从头来过，姜文表示：“最初的动念，往往与文字中的某些片段、某种气息有关。每一段启程总要有人作伴儿，没有伴儿，没有这个领路人，就没有后面的征途。”

主演彭于晏。主演彭于晏。

　　首次曝光的15秒预告中，姜文、彭于晏、廖凡、周韵、许晴五位主演先后亮相，随后出现英文片名“Hidden Man”，所有的人物都只是惊鸿一瞥，谁又是原著小说所说的“侠隐”，一切依然成谜，这正是标准的“姜文范儿”，也让观众对于《邪不压正》更加期待。

　　重庆晨报记者 孔令强

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 邪不压正姜文导演民国三部曲定档

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

丈夫跟富婆走留了个假电话号给前妻，后又回来吃回头草

[详细]
2018年01月22日 10:46
电话 丈夫 前妻 回头草

伙伴夫妻：姐姐离婚了，做妹妹的一个劲儿的吐槽姐夫，嘴太损了

伙伴夫妻 25[详细]
2018年01月03日 12:02
夫妻 劲儿 姐夫 吐槽 离婚

女友找到了新凯子，要跟男友决裂，这真是要让人笑岔气了

坏女孩片段2[详细]
2018年01月30日 10:08
女友 男友 新凯 片段 坏女孩

美女瞧不起穷小子，没想到他是董事长，这下想后悔都没机会了！

[详细]
2018年01月25日 21:47
董事长 美女 穷小子 机会

蜀片笑经：躺在女友闺蜜的床我还能够怎么解释？

[详细]
2018年01月27日 15:39
女友 闺蜜