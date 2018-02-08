观众是爱印度电影，还是爱阿米尔·汗？

自2010年左右，从《三傻大闹宝莱坞》开始，到去年在内地取得票房奇迹的《摔跤吧！爸爸》，再到正在上映的《神秘巨星》，似乎内地市场成为印度电影新的票仓。

《摔跤吧！爸爸》

《神秘巨星》

《我的个神啊》

《幻影车神：魔盗激情》

《三傻大闹宝莱坞》

《动物也疯狂》

《巴霍巴利王：开端》

《新年行动》

《脑残粉》

《我的名字叫可汗》

由阿米尔·汗、塞伊拉·沃西主演的印度电影《神秘巨星》在内地上映19天，拿下16天的单日票房冠军，票房已经破6亿，远超除内地之外的全球票房总和（约1.5亿人民币）。电影自上映以来，中间即使有《移动迷宫3》这样的好莱坞大片出现，也没阻断它的票房走势，现在每天排片率还在17%以上，后劲十足。与以往内地引进的印度批片不同，这次《神秘巨星》是以分账模式被引进的。并且，该片有中方资本的介入，之前一直协助印度电影引进工作的孔雀山影业参与了该片的投资。新京报独家专访孔雀山影业创始人柳权，聊下《神秘巨星》的引进、市场表现，以及内地观众对于印度电影的看法。

票房

选择1月档期是为防盗版 因此放映期只有30天

柳权在2005年成立了创世星影业，主要是做引进片的项目，最近几年协助推广了《脑残粉》《我的个神啊》《摔跤吧！爸爸》《神秘巨星》等印度影片。2015年，他又成立了孔雀山影业，主要是以制作中印合作项目为主。在协助引进《我的个神啊》（2015年）之前，柳权就一直希望能与阿米尔·汗的电影公司建立一种长期的合作关系，直到这部《神秘巨星》，阿米尔·汗不仅投资做出品人，还做制片人，孔雀山影业才得以有机会参与了投资。

《神秘巨星》在印度本土的票房表现一般，折合成人民币大概有8500万元，但在中国内地上映已破6亿，这个成绩已经超过了柳权和阿米尔·汗的期望值。虽然去年《摔跤吧！爸爸》创造了近13亿的票房成绩，但这次并没有给柳权造成压力，引进之前他心里就很清楚这部片子肯定不能跟《摔跤吧！爸爸》相比，《神秘巨星》没有前者那么燃，但是关于母爱的故事是中国观众都理解的。为了避免盗版给票房带来的冲击，柳权选择了一月份的档期上映，之后就是春节档，中间只能做30天的放映，没有像《摔跤吧！爸爸》那样有60天的放映空间。

风格

贴近中国生活才受欢迎 票房前五名都是阿米尔·汗

自2010年左右，从《三傻大闹宝莱坞》开始，到去年在内地取得票房奇迹的《摔跤吧！爸爸》，再到正在上映的《神秘巨星》，似乎内地市场成为印度电影新的票仓。然而，柳权却并没有那么乐观，“并不是所有印度电影中国观众都喜欢，应该换个说法，是喜欢阿米尔·汗主演的印度电影。”柳权之前也协助引进过印度片《巴霍巴利王：开端》，这部片子的特效可以和好莱坞电影媲美，号称是印度的《指环王》，但它并不是中国观众喜欢的类型，“大家会用好莱坞电影去跟它来比较，但它的节奏又没有好莱坞快，叙事上也不是中国观众能够接受的那种风格。”

所以，对柳权来说，他更看重的是印度电影讲故事的能力，尽量选一些贴近中国观众生活的故事，让中国观众看完后觉得其中有某些情节是跟自己生活有关系的。比如，《摔跤吧！爸爸》中父母教育子女的方式，就会让很多中国观众感同身受。正好阿米尔·汗的很多电影都符合这些标准，并且特别受中国观众欢迎。

迄今为止，在内地上映的印度电影，票房前五都被阿米尔·汗占领，足见中国观众对这个印度演员的喜爱。去年《摔跤吧！爸爸》在内地市场创造的近13亿票房纪录，在柳权看来，最近几年，不会有印度电影打破该记录，如果要破的话，应该也是被阿米尔·汗自己打破。

宣传

宝莱坞演员第一次来中国跑路演 刘国梁与黄渤来站台有渊源

对一部外片来说，《神秘巨星》在内地的宣传阵势和规模很少见。柳权说，这是宝莱坞演员第一次来中国跑路演。从1月12日到19日，影片的导演、女主角还有为女主角配音的歌手，连续跑了7个城市的路演。而阿米尔·汗则是在1月22日来内地为电影做宣传，“他不想在前期太抢小女孩的光芒，电影中他是个绿叶，没有给自己加很多戏，宁愿去把小女孩捧红。”

负责具体宣传的创世星影业总经理何巍，为阿米尔·汗这次在内地的宣传安排了很多见面会，“认识一些国内电影行业的导演和演员，大家因为电影多少会有些渊源，就当成一个朋友见面的聚会。”之前黄渤曾为《三傻大闹宝莱坞》中的阿米尔·汗配音，阿米尔·汗从那时起就很想跟他见面，这次何巍达成了他的心愿。

何巍还邀请来了前乒乓球国手刘国梁，与阿米尔·汗打一场友谊赛。在活动前一周，何巍了解到阿米尔·汗乒乓球打得特别好，并且刘国梁去年在微博里表达了对《摔跤吧！爸爸》的喜欢，并作为队员集训要看的一部片子。

印度电影内地票房排行 （数据来自猫眼）

1 《摔跤吧！爸爸》（2017年） 12.91亿

2 《神秘巨星》（2018年） 6亿（上映中）

3 《我的个神啊》（2015年） 1.18亿

4 《幻影车神：魔盗激情》（2014年） 1967万

5 《三傻大闹宝莱坞》（2011年） 1398万

6 《动物也疯狂》（2014年） 981万

7 《巴霍巴利王：开端》（2016年） 745万

8 《新年行动》（2015年） 225万

9 《脑残粉》（2016年） 153万

10 《我的名字叫可汗》（2010年） 50万

印度进口片票房差距悬殊，榜单前五名被阿米尔·汗主演的电影包揽。

业内意见

一些人对印度电影进入中国市场的前景看得过于乐观了，最近《摔跤吧！爸爸》、《神秘巨星》爆红，主要是因为观众对印度电影陌生、好奇，想一探究竟，看多了一定会腻。虽属近邻，但中印之间的文化隔阂和差异要远远大于中美、中日、中韩，这决定了印度电影在中国市场会面临比美日韩电影更多更大的阻力，只能当餐前冷盘，没法成主食正餐。以批片论，2-3年引进一部无妨，一年引进2-3部就必死无疑。

从长线来看，60多年印度电影只在中国红过三次，第一次是上世纪50年代的《两亩地》、《流浪者》，第二次是上世纪80年代初的《大篷车》和重映的《流浪者》，第三次就是最近的《三傻大闹宝莱坞》、《摔跤吧！爸爸》，平均二十多年才能火一次，这种节奏，你以为印度片在中国真能流行？

（石川，上海电影家协会副主席、上海戏剧学院教授）

最早业内看片时，个人觉得《神秘巨星》没有《摔跤吧！爸爸》好，算是中规中矩。但最近内地市场整体比较疲软，国产大片都挤到大年初一，进口大片都放在3月份，年前这段时间的电影市场有点冷淡，《神秘巨星》上映快20天，在我们影院依然保持着上座率和排片率第一的成绩，热度应该会持续到大年三十。

但是整体来讲，印度电影在内地市场还算是比较小众，之前几年的印度歌舞类型影片在内地并不卖座。直到从《三傻大闹宝莱坞》开始，大家都认识了阿米尔·汗，票房才有了起色。可以期待一下3月2日上映的印度电影《小萝莉的神猴大叔》，看看市场表现如何。

（李旭，保利国际影城北京天安门店驻店经理）

采写/新京报记者 滕朝 实习生 夏秋子

更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）