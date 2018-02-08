这次也要说大量的英文对白，江疏影表示，自己也有一些英文基础，所以拍戏时也更容易上手。不过，她也坦承，自己的英文没有大家想的那么好。

6日，电视剧《在纽约》开放媒体探班，李易峰、江疏影、蒋梦婕、胡宇威、何杜鹃、李晨浩等到场与记者分享拍戏趣事。谈及首次上春晚，李易峰称其实挺紧张，但也很开心很荣幸。江疏影则表示，为角色还专门观察服装师工作状态，并称赞李易峰英文水平很好。

李易峰、江疏影。

记者了解到，《在纽约》讲述了中国年轻一代在海外创业的故事，李易峰饰演从小生活在纽约的底层律师徐天，江疏影则饰演怀揣梦想的服装设计师盛夏，两人在一次意外中相遇，争吵不断，感情却越来越深。

探班时，现场正在拍摄一场法庭的戏，李易峰称，这次饰演一个律师，跟以往的角色都不一样，需要处理很多专业的台词，同时还有大量的英文对白。不过李易峰也表示，自己的英文还挺流利，这对他来说并不吃力。江疏影也透露，第一次跟李易峰对词时，他说的就是英文，当时就称赞李易峰英文很好，尤其是口语的感觉。江疏影还表示，李易峰给了她很多惊喜，私底下是个大男孩，对工作也很认真。

李易峰。

由于要演一名服装设计师，在定妆时，江疏影就跟剧组的服装师进行沟通，包括角色在工作、生活、休息时的不同状态。江疏影坦言，盛夏这个角色有两个阶段，在塑造时有很多细节需要注意，所以她也实地观察了服装师以及服装编辑的工作状态，并将其用在表演中。

这次也要说大量的英文对白，江疏影表示，自己也有一些英文基础，所以拍戏时也更容易上手。不过，她也坦承，自己的英文没有大家想的那么好，“之前我在读书时英文就不算特别好，直到要去国外读书，要拿英文成绩，才临时抱佛脚。”

江疏影。

在剧中，蒋梦婕饰演盛夏的闺蜜小朵，是一个很会生活懂得享受的女孩。而在生活中，蒋梦婕却是个“游戏王”，当下最热门的游戏她都玩过，包括王者荣耀、恋与制作人、旅行青蛙等，而其他几位也表示，蒋梦婕打游戏最厉害。

去年11月，剧组在纽约进行了一个多月的拍摄，而纽约也是胡宇威的家乡，不过他表示，拍戏时发现大家都比他还熟悉纽约，可能是因为自己离开太久了。

目前，《在纽约》的拍摄已经进入最后阶段，预计在2018年与观众见面。

（原标题：李易峰新剧说英文对白不吃力 江疏影赞其工作认真）

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