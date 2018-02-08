《还珠格格》反复重播,是拿观众当韭菜

新京报漫画/陈冬

《还珠格格》“告别”寒暑假档4年，近日重新在湖南卫视[微博]播放。琼瑶在与网友互动中透露，“还珠消失”源于2014年她起诉于正的电视剧《宫锁连城》抄袭《梅花烙》并侵犯其改编权和摄制权。这场官司也让她与湖南卫视有了嫌隙，于是一并收回了《还珠格格》的版权。今年，恰逢《还珠格格》播出20周年，湖南卫视再度找到琼瑶，重新获得授权。而实时收视数据显示，重播的《还珠格格》收视火速登顶同时段第一。

《还珠格格》的艺术价值并未得到承认

湖南卫视的“镇台之宝”《还珠格格》又重播了，并且收视率冲上了实时冠军的宝座。这是让人颇觉得无奈的事情，并不值得击掌相庆。电视剧市场新作得是多么匮乏，观众的观剧心理得是多么无聊，播出渠道得是多么“不求进取”，才致使这么一部“老剧”重新走进那么多人的眼球。

20年前，《还珠格格》万 人空巷的盛况可以理解，但今天回看，《还珠格格》实在算不上一部优秀的电视剧。论宫斗，《甄嬛传》的高度在那儿；论权谋，《还珠格格》基本没有；论服化道，可能连总被群嘲的于正剧水平都没到。想来最难能可贵的，是剧中的每张面孔都姣好灵动，没有现今满屏的整容脸。

至于剧情本身能给人留下印象的，除了小燕子睁大的眼睛、皇阿玛豪爽的笑声、以及爱扎针的容嬷嬷，或许你想不到具体的故事、完整的情节可供回味。即便当年首播时，就算收视率奇高，但它的艺术价值始终没能得到承认。也就是说，《还珠格格》的热播，是在缺乏竞品的前提下实现的，如果同档期有一两部诸如《风筝》、《琅琊榜2》这样的作品，想必重播剧的关注度会降低不少。

反复重播纯粹是为了市场

近年有种说法，称电视台与观众之间，是种“喂养”关系，即电视台播什么，观众看什么。尤其在各电视台被烂剧狂轰滥炸这么多年之后，观众的电视剧审美能力已经遭遇很大的破坏，就算对好剧仍有敏感的判别能力，但对烂剧的容忍度也变得奇高。在收视率造假等潜规则所铸就的信息高墙背后，观众的选择欲望呈逐渐降低的趋势。这是电视剧从出品、制作到播出渠道，都喜闻乐见的现象——因为，观众越好糊弄，就意味着产业的运作空间越大，以次充好获利的几率就会越高。

而作为以青少年为主要受众的平台，湖南卫视一直打着“快乐中国”“青春中国”的口号，在节目、影视剧的选择、引入、制作中，也有意地迎合乃至培养着年轻观众的口味。且看2017年该平台播出的电视剧，“抠像大作”《孤芳不自赏》1月份播出、2月份有冯绍峰郭碧婷共同主演的雷剧《那片星空那片海》，此外还有号称网播量400亿被群嘲的《楚乔传》、根据郭敬明抄袭小说改编的同名电视剧《夏至未至》、被完全改造成阿宝色的玛丽苏雷剧的屈原人物传记片《思美人》……不胜枚举的主打“青春”的电视剧，共同遭到了业界的抵制和嘲讽。

打着情怀名号反复消费老剧是不思进取

或许电视台认为，与其费心费力买下制播权，还有因质量不高引起批评的危机，不如继续用《还珠格格》这样老少咸宜的重播剧顶替。因此，《还珠格格》每次重播，都会被披上童年记忆这个情怀包装。观众可以用“情怀”的名义来消费《还珠格格》，但播出渠道不宜打“情怀牌”来为重播剧扩大影响，当“假期看重播”这个规律一直得不到打破，这就会形成一个近似于“斯德哥尔摩症”的依赖闭环。而且这种状况还很容易溢出，引导更多重播剧重新挤进其他时间段。

春节前后观众打开电视机收看重播剧，这个过程当中究竟有没有“看”是要画一个问号的，如果只是把声音、台词熟悉的重播剧，当成家庭生活的背景音，这同样也是不值得播出方振奋的理由。所以，比起依靠重播剧填充电视剧时段，播出渠道更应该像电影业那样重视春节档，拿出最好的新作来充实观众的娱乐生活。

只有持续不断地在屏幕上为观众“造梦”，用新人物、新故事来冲击观众内心，消费者才会拥有对同类产品的长久消费欲望。如果说单单凭借重播剧或者经典就能满足观众，那么娱乐行业就不必搞开发了，因为存放在库的诸多旧作，足够反复播放很长时间。

现在的旧剧，在网络上绝大多数都可免费观看。观众不在网络上点击《还珠格格》，却会在电视台重播时收看《还珠格格》，这种差异值得深思——究竟是电视剧的魅力在吸引观众，还是电视台利用情境营造来收割观众？就像资本市场割韭菜一样，无论如何总会有新生力量进来。把这个问题想通了，重播剧的弊端就会清晰可见。

□韩浩月（文化评论人）

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