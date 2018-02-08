移动客户端

邓超生日跑男团送祝福 鹿晗愿让出“宇宙第一帅”

2018年02月08日 14:01 新浪娱乐
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

2月8日是邓超39岁生日，零点一过，邓超晒出与李晨、陈赫、鹿晗合照并“嫌弃”地写道“非得来和我过12点生日，难道不知道我要服侍家人吗，我也是服了。”幸福感爆棚。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！
合照合照

　　新浪娱乐讯 2月8日是邓超39岁生日，零点一过，邓超晒出与李晨、陈赫、鹿晗合照并“嫌弃”地写道“非得来和我过12点生日，难道不知道我要服侍家人吗，我也是服了。”幸福感爆棚。

　　陈赫转发并回复道“不是你跪地求我来的吗？”好兄弟情谊显见。

　　而“跑男团”成员也纷纷送上祝福。

　　郑恺：生日快乐，老邓！

　　王祖蓝：@邓超 生日快乐

　　鹿晗：看在今天你生日的份儿上，我决定把宇宙第一帅让给你一天！@邓超 超哥生日快乐！（新娱）

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 邓超鹿晗跑男团生日陈赫

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真危险！

|晨赫超|电灯胆-2.灯塔，灯塔

自娱自乐，请勿上升真人。[详细]
2018年01月26日 08:00
灯塔 电灯 李晨 陈赫 邓超

鹿晗组建职业电竞俱乐部 “热血酷晗”现身

这家名为Luminous Stars （以下简称Lstars）职业电竞俱乐部在公告中宣布：鹿晗成为该电竞俱乐部的合作伙伴，“未来会在多方面展开合作。”[详细]
2018年02月05日 13:33
鹿晗 电竞俱乐部 热血 职业 Luminous Stars

热巴上抖音狂吸660万粉，鹿晗女友瞬间被KO地位不保

现在越来越多的人喜欢玩抖音了，所长也是沉迷抖音无法自拔，每天刷抖音度日了，看着那么漂亮的小哥哥小姐姐真心好羡慕啊，现在又有好多明星也加入了抖音~而近日，热巴也开通了抖音的账户，上传了一段卖萌短片。[详细]
2018年02月06日 08:20
鹿晗 中国有嘻哈 关晓彤 热巴 抖音

邓超自曝钱都被孙俪管 有个会管钱的老婆是什么体验

[详细]
2018年01月22日 15:34
老婆 邓超 孙俪 男人 女人

爱的不够, 才借口多多

爱的不够, 才借口多多[详细]
2018年01月25日 09:29
借口 不够 纪念日 生日 男友