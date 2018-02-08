邓超生日跑男团送祝福 鹿晗愿让出“宇宙第一帅”

2月8日是邓超39岁生日，零点一过，邓超晒出与李晨、陈赫、鹿晗合照并“嫌弃”地写道“非得来和我过12点生日，难道不知道我要服侍家人吗，我也是服了。”幸福感爆棚。

合照

新浪娱乐讯 2月8日是邓超39岁生日，零点一过，邓超晒出与李晨、陈赫、鹿晗合照并“嫌弃”地写道“非得来和我过12点生日，难道不知道我要服侍家人吗，我也是服了。”幸福感爆棚。

陈赫转发并回复道“不是你跪地求我来的吗？”好兄弟情谊显见。

而“跑男团”成员也纷纷送上祝福。

郑恺：生日快乐，老邓！

王祖蓝：@邓超 生日快乐

鹿晗：看在今天你生日的份儿上，我决定把宇宙第一帅让给你一天！@邓超 超哥生日快乐！（新娱）

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