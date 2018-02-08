张智霖袁咏仪结婚17年甜蜜如初 网友：包买了吗？

一早，张智霖便在微博上晒出两人的近照，照片中张智霖和袁咏仪并排坐着，手臂高举，甜蜜牵手，只留给镜头一双恩爱的背影。他还配文：十七年快乐！

张智霖袁咏仪结婚17周年

新浪娱乐讯 2月8日是张智霖[微博]和袁咏仪[微博]结婚17周年的纪念日。一早，张智霖便在微博上晒出两人的近照，照片中张智霖和袁咏仪并排坐着，手臂高举，甜蜜牵手，只留给镜头一双恩爱的背影。他还配文：十七年快乐！稍晚，袁咏仪转发了这条微博，透露了二人烛光晚餐的菜单：肉骨茶和桔仔水，可以说是非常浪漫的一个纪念日了。网友纷纷评论：“大早上的秀恩爱，气死人了”“看你俩恩爱！比我自己恋爱都开心！”等。

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