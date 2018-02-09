NBA官方宣布，吴亦凡获邀出战2018年洛杉矶全明星名人赛。这是吴亦凡连续第三年出征NBA名人赛，吴亦凡是首位参加NBA名人赛的华人明星，也是首位连续三年获邀参赛的华人明星。

原标题：吴亦凡连续三年出战NBA全明星名人赛

北京时间2月8日，NBA正式宣布，吴亦凡将参加2018年洛杉矶全明星名人赛，这是吴亦凡连续第三年参赛。出色的篮球水平、对篮球的热爱、超高的号召力和篮球圈的不俗人脉，令吴亦凡获得了NBA的青睐。

NBA官方宣布，吴亦凡获邀出战2018年洛杉矶全明星名人赛。这是吴亦凡继2016年与2017年后，连续第三年出征NBA名人赛，吴亦凡是首位参加NBA名人赛的华人明星，也是首位连续三年获邀参赛的华人明星。2016年名人赛，吴亦凡首次出征，首发出场得到6分7篮板。2017年名人赛，吴亦凡第二次参赛，虽受腰伤的困扰仍得到3分3篮板。2018年全明星名人赛将在北京时间2月17日，于洛杉矶会议中心Verizon Up球馆上演，吴亦凡将再次上阵，完成第三次名人赛之旅。

对篮球纯粹的爱

NBA名人赛创办于2003年，顾名思义参加这项赛事的都是名人，有NBA退役名宿，有娱乐大腕，有体坛巨星，也有政界和商界名流。乐坛小天王贾斯汀-比伯，格莱美奖得主Ne-Yo，著名歌手德雷克，喜剧明星凯文-哈特，田径飞人博尔特以及拳王梅威瑟等娱乐界和体育界巨头都曾出战过名人赛。政界与商界精英也乐于在名人赛展示运动风采，美国教育部长阿恩-邓肯，独行侠老板库班，都曾登场一试身手。参赛的名人们来自各行各业，年龄不同经历各异，运动天赋和篮球技巧千差万别，但他们都热爱篮球，是对这项运动最纯粹的喜爱，让他们积极参与到名人赛中，为球迷带去快乐。

吴亦凡是一位铁杆篮球迷，少年时代开始打篮球并接受专业训练，在广州七中就读期间，他率队拿到少年NBA中国初中篮球联赛华南地区冠军。吴亦凡曾有一个梦想，那就是进入NBA。“十一二岁以后就开始越来越专业地去练，去打篮球，”吴亦凡说，“我当时有这个梦想，能不能有机会打进NBA。因为这个我就开始疯狂地练球，平均一天六到八个小时。”

虽然吴亦凡走上了演艺之路，但对于篮球的热爱从未改变。吴亦凡痴迷篮球，非常享受在赛场上拼搏的感觉。在2016年和2017年，吴亦凡连续两年参加超级企鹅篮球名人赛，在与麦蒂和雷-阿伦等NBA巨星的较量中，展示了精湛的球技，连续两届比赛斩获两双。

超高号召力青年偶像

演艺明星有着庞大的粉丝群体，娱乐与体育结合，可以令演艺明星的支持者对于体育赛事产生兴趣，增强认同感，进而形成新的市场增长点。能够带来这种市场效应的演艺明星，必须拥有超高的号召力。作为具有超高号召力的青年偶像，吴亦凡拥有的影响力不容小觑。以2017年全明星名人赛为例，参赛名人的社交媒体粉丝总量为5400万，其中吴亦凡一人独占2253万，是名人赛的人气之王。

在2016年，吴亦凡成为首位获邀出战NBA名人赛的华人明星。当赛前介绍球员出场时，现场主持人喊出吴亦凡的名字，球馆内响起了尖叫声。腾讯体育前方特派员现场观察，场内有许多吴亦凡的粉丝，粉丝们拿着海报很早就来到球馆，为吴亦凡加油助威。吴亦凡在2017年第二次参加名人赛，人气依旧爆棚，粉丝的欢呼和尖叫震耳欲聋。腾讯体育前方特派员在现场进行采访，很多到场为吴亦凡助威的粉丝，以前并不是篮球迷，因为吴亦凡热爱篮球，她们才关注这项运动，更是不远万里追随吴亦凡来到美国，表达对于偶像的支持。

吴亦凡的国际影响力不断提升，不久前落幕的NFL超级碗，吴亦凡作为超级碗推广大使，在官方活动Super Bowl LIVE激情献唱，成为首位登上该舞台的华人明星。

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