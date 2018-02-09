宋仲基纪念结婚一百天 晒与宋慧乔婚照超幸福

韩国艺人宋仲基今天在社交网站发照纪念自己和宋慧乔结婚100日，这张宋慧乔与宋仲基手牵手的黑白照一经发布就迅速吸引全球粉丝点击观看并留言祝福。

宋仲基、宋慧乔

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新浪娱乐讯 韩国艺人宋仲基今天在社交网站发照纪念自己和宋慧乔结婚100日，这张宋慧乔与宋仲基手牵手的黑白照一经发布就迅速吸引全球粉丝点击观看并留言祝福。

宋仲基与宋慧乔在一起拍摄《太阳的后裔》时成为恋人，两人于去年10月举行了婚礼。吕东垠/文 版权所有Mydaily禁止转载

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