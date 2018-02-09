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易烊千玺登中国慈善名人榜榜首 成最年轻封面人物

2018年02月09日 00:06 新浪娱乐
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其实，早在2014年出道初期，年仅14岁的易烊千玺就默默用零花钱资助了一名山区贫困残疾儿童，这件鲜为人知的公益事件直到易烊千玺17岁生日会现场才首次曝光。

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　　新浪娱乐讯 近日，易烊千玺登《中国慈善家》1月刊封面，成为杂志创刊7年来最年轻的封面人物，并位居中国慈善名人榜榜首。

　　仅2017年，易烊千玺就被授予“中国儿童少年基金会音乐童年爱心大使”、“世界卫生组织中国控烟倡导者”、“长城保护公益基金形象大使”、“世界卫生组织中国健康特使”多种公益大使身份，他亲自参与的诸如“韩红爱心·百人援宁”等公益活动更是不在少数。而面对偶像的公益倡导，易烊千玺的粉丝们也一直在践公益行：捐赠希望小学、救助流浪动物、为西藏阿里地区配捐图书……

　　其实，早在2014年出道初期，年仅14岁的易烊千玺就默默用零花钱资助了一名山区贫困残疾儿童，这件鲜为人知的公益事件直到易烊千玺17岁生日会现场才首次曝光。生日会当天，在中国扶贫基金会设立的“易烊千玺爱心基金”也宣布成立，首笔捐赠150万元用于帮助10个项目村连续三年开展童伴计划，将有2000多个孩子在易烊千玺的帮助下受益，拥有更美好的未来。更值得一提的是，易烊千玺爱心基金目前不接受任何捐赠，易烊千玺留言表示：“自己的粉丝年龄偏小，做自己力所能及的就好”，这一暖心细节更是让人感受到他作为偶像温暖善良的初心和担当。

　　易烊千玺说“公益是现在和以后的梦想，是想一直做下去的事情”，成长的路漫长、艰难，他却始终不忘初心，知爱、懂爱。易烊千玺不仅是有超强号召力的全能偶像，更是暖心的17岁少年，也相信这条公益的路，他会更坚定地走下去。

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标签: 易烊千玺中国慈善名人榜封面人物公益捐赠

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