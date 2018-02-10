前秒雪姨后秒张雨绮 分裂女声咖惊呆众人

这位“长腿美女”自称冬瓜大侠，作为第三位出场嘉宾，她上来就是一段霸气的张雨绮式愤怒。“你以为你是谁啊，我拿300亿出来跟你玩，你当我是空气啊！”

原标题：前秒雪姨后秒张雨绮 《声临其境》迎分裂女声咖

雪姨

湖南卫视[微博]全国首档原创声音魅力竞演真人秀节目《声临其境》，用心做好听的声音，旨在让演员钻研“百变声音”，让观众感受魔术声音的奇妙。本周六（2月10日）晚十点，节目将迎来一组“神秘之声”。其中，一位“长腿美女”变音电影《美人鱼》中的张雨绮，精彩展现了张雨绮与邓超间剑拔弩张的对话，让观众们大呼过瘾！

细抠到了张雨绮每一个咬字，太绝了

这位“长腿美女”自称冬瓜大侠，作为第三位出场嘉宾，她上来就是一段霸气的张雨绮式愤怒。“你以为你是谁啊，我拿300亿出来跟你玩，你当我是空气啊！”此言一出，以绝对的压倒性气场、百分百还原了张雨绮那独特的发音吐字。尤其是把“多大的商机啊，你懂的”发音为“多大的商机啊，你懂哒”，把“你就是为了那个女的”发音为“你就是为了那个女哒”，故意把嘴型压扁了吐字，那效果，堪称妙哉。如果不看配音画面，可以说，没人敢怀疑这不是张雨绮的原声。

当然，发音准还不行，还得有十分相近的气势和音色。“长腿美女”在短短2分钟内，将一个顶级女商业家从发现美人鱼的惊喜，到愤怒被人夺爱、誓言要捉回美人鱼泄愤的情感变化，演绎得惟妙惟肖，就连剧中张雨绮挥手伦掌邓超，“长腿美女”也情不自禁舞动胳膊，不知情的人，以为她抽搐了呢。

同样的气场，她演绎了不同风情

同样是强大气场，她除了能演绎张雨绮的那种妩媚，还能释放《情深深雨濛濛》中雪姨式的刁钻刻薄姿态。紧接其后，她立马噼里啪啦来了一段雪姨讽刺依萍的台词，发出那种需要掐着嗓子、提着脖子才有的高分贝声音。

先是傲慢地诋毁，再是挑衅依萍，最后是小人得志般癫狂大笑。每一个情绪的变化，她都信手拈来，直叫听的人恨得牙痒痒。刚刚还沉浸在张雨绮的动人声音中，这会就让观众开始抓狂。这位女神真的了不得，随随便便这么一发声，就带领观众经历了情绪的过山车。在对角色情绪的精准把握与节奏的有力掌控中，她以假乱真，差点骗过了在场的所有人。

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