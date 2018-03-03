马伊琍晒“紫薇”剧照引回忆 网友：一点都没变

据悉，作为众多网友童年《还珠格格》今年寒假又回归湖南卫视的荧屏，而马伊琍饰演的第三部紫薇的角色也是深入人心。

马伊琍《还珠格格》剧照

新浪娱乐讯 3月2日，马伊琍[微博]在微博上晒出了拍摄《还珠格格》第三部时的剧照，照片中马伊琍一身古装扮相，笑容甜美可爱，颦笑间尽显更是倾倒众人。这也让网友大呼太美了，这么多年一点都没变。

据悉，作为众多网友童年《还珠格格》今年寒假又回归湖南卫视的荧屏，而马伊琍饰演的第三部紫薇的角色也是深入人心。

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