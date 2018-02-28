激光祛斑与护肤品祛斑的原理介绍

色斑讨人厌，市面上的祛斑方法很多，求美者总是在“不安全” 这几个字上担心，基本上大家站了护肤品和激光祛斑两个队伍，根据粉丝的提问，下面我给大家详细介绍下激光祛斑的原理和护肤品祛斑的原理，你会更倾向哪一种？

（文： 皮肤美容纪勍主任 微博）

色斑讨人厌，市面上的祛斑方法很多，求美者总是在“不安全” 这几个字上担心，基本上大家站了护肤品和激光祛斑两个队伍，根据粉丝的提问，下面我给大家详细介绍下激光祛斑的原理和护肤品祛斑的原理，你会更倾向哪一种？

激光祛斑的原理：高强度光束爆破斑素团

激光袪斑是通过选择性激光对皮肤进行照射，用高强度光束作用于皮下深层的斑色素颗粒，在激光光束的作用下，皮下的斑素团会被爆破成细小的颗粒，然后随着淋巴系统排出体外，从而达到肌肤表层袪斑的目的。

原理

激光袪斑的效果：1-2疗程全面祛斑

激光袪斑也不是一次就能将肌肤上的斑斑点点彻底祛除掉的，不过，激光袪斑经过一个疗程的治疗后，斑点就有非常明显的改善效果，如果斑点并不是很严重的爱美人士则只需通过1—2次左右的治疗就可全面治疗斑点。

化妆品袪斑的原理：剥落皮肤试图祛斑

化妆品袪斑是采用外敷的方法进行肌肤保养和袪斑，当带有袪斑效果的化妆品擦在肌肤表层时，会以物理或化学作用来直接剥落肌肤上的斑块，从而实现去斑的目的。

过程

化妆品袪斑是一项长期的皮肤治疗过程，并且袪斑的化妆品种类较多，其中成分也各不相同，因此袪斑的效果也没有统一的标准。

所以，看完了原理，你会选择哪一种？

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