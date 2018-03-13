《海宁宣言》达成共识 国际毛皮业开启合作共赢新时代

3月12日，“一带一路”国际毛皮文化产业高峰论坛在海宁会展中心举行。本次论坛由国际毛皮协会亚洲区、海宁市人民政府共同主办，海宁中国皮革城承办，香港艺采国际企业公司协办，并得到了中国皮革协会、中国畜产品流通协会、中国食品土畜进口商会裘皮商会、中国青年企业家毛皮协会、香港“一带一路”青年慈善基金、浙江省皮革行业协会、海宁市皮革行业协会的支持。

本次高峰论坛旨在更好地探索行业可持续发展，探讨亚洲毛皮业对国际毛皮业的发展意义，寻找国际毛皮资源进入亚洲尤其是中国市场的渠道，探索皮草和时尚文化更好的深度融合、开拓新型消费市场群体。在论坛上，来自14个国家和地区的行业领袖和代表还共同发表了《海宁宣言》，为推进行业可持续发展发出强音。

“一带一路”国际毛皮文化产业高峰论坛在海宁举行，来自全球14个国家和地区的毛皮业行业组织的20余位行业领袖共同发表《海宁宣言》。

全球行业大咖云集 堪称毛皮业“G20”

记者注意到，来自全球14个国家和地区的毛皮业行业组织代表出席了本次“一带一路”国际毛皮文化产业高峰论坛，其中主要包括：国际毛皮业协会欧亚区主席，国际毛皮业协会欧洲区主席、哥本哈根毛皮协会副主席，国际毛皮业协会亚洲区首席执行官，国际毛皮业协会董事及监事会主席，意大利毛皮协会主席，香港毛皮业协会会长，西班牙毛皮协会主席，纳米比亚斯瓦卡拉董事会主席， Lewre Holding Sdn Bhd 主席兼首席执行官、马来西亚自创品牌协会名誉会长，俄罗斯联合拍卖行副总裁，哥本哈根皮草国际销售副总裁，哥本哈根皮草中国区总裁，加拿大毛皮业协会副会长，土耳其毛皮业协会国际事务主席、国际毛皮业协会欧亚区理事，希腊毛皮业协会驻韩国顾问及全权代表，香港“一带一路”青少年慈善基金联合创始人，香港中华厂商联合会董事、厂商会毛皮专业委员会原主席、香港毛皮业协会荣誉主席，萨凡纳艺术设计大学企业合作总监等。此外，中国皮革协会理事长、中国畜产品流通协会毛皮分会理事长、中国食品土畜进出口商会裘皮商会理事长等行业领袖、全球毛皮业的主要代表都专程来到了海宁。

另外，还有来自北京、大连、余姚、南京、海宁、桐乡等国内重要产业基地企业代表、国内外皮草、毛皮类企业代表300余人出席。

中国皮革协会理事长李玉中在接受采访时表示：本届论坛可以说是全球毛皮业的“G20峰会”。伴随着全球一体化进程的加速，亚洲作为全球最大的消费市场，特别是中国作为世界最大的毛皮服装消费国，在推进全球毛皮业转型升级过程中有着不可推卸的责任和举足轻重的作用。今天，14国（地区）毛皮协会领袖聚集海宁，围绕毛皮产业的可持续发展深度探讨，为毛皮业的全球协同发展提供了一个“模本”，并共同向全世界发出行业“最强音”。

海宁中国皮革城董事长张月明代表中国业界在“一带一路”国际毛皮文化产业高峰论坛上作题为《世界毛皮产业的挑战和机遇》的主题演讲。

直面挑战 共商大计

本次高峰论坛以“‘一带一路’机遇下的毛皮产业可持续发展”为总主题，从文化、创新+时尚、消费三个方面探讨毛皮行业在当今环境下如何健康、环保、持续、长效发展，并提出了许多富有远见与建设性的意见、举措。

中共海宁市委副书记沈雨祥，中国皮革协会理事长李玉中，国际毛皮业协会亚州区首席执行官徐妍先后致辞。

海宁中国皮革城董事长张月明做《世界毛皮产业的挑战和机遇》主题演讲。他指出：全球毛皮业目前都面临的挑战和困境，这是整体行业大环境所致，面对这一现状，毛皮产业的可持续发展显得至关重要。“我们要从产业源头、皮草文化出发，从跨界的角度、产业链环节去探索，寻找可持续发展的具体措施和方法。”此外，张月明也提到，海宁作为世界走向中国的桥头堡，是国际认识中国的第一站，海宁一直以来都是中国皮革之都，在巩固皮革皮草的同时，海宁也在向秋冬时装之都进军，建设全品类服装产业基地，努力打响海宁时装名片、提升时尚产业国际地位、巩固扩大市场批发，打造时尚潮城实现“两都一城”的发展格局。

随后，国际毛皮业协会欧亚区主席Sergey Stolbov发表主题演讲《一带一路上欧亚区的皮草产业在中国的机遇》。他指出：“中国是世界皮草产品的主要消费国和生产国，同时也是俄罗斯皮草产品的主要进口国，双方的合作尤为重要。”伴随着俄罗斯联邦经济稳定，俄罗斯人对毛皮消费需求的提升，而裘皮服装强制性标签的引入，代表着生产和消费劣质裘皮商品的时代已经结束。针对中俄毛皮业的现状和趋势，Sergey Stolbov在演讲尾声也提出了观点和建议，首先要加强中国制造的皮草制品的形象，中国有很多生产高品质皮草产品的公司，质量和设计可以与世界知名品牌相比，我们建议列出可靠的中国毛皮出口商名单，并保护其免受不公平公司的侵害。其次，皮草服装的设计非常重要，进口商更倾向于采购时尚、现代的产品。我们愿意组织中国设计师和国际设计师分享经验，让他们更好地了解消费者想要什么。最后，希望双方能有更多交流合作，对全球皮草产业产生积极的影响。

此外，论坛还设立了三个分论坛，分别从文化引领、创新+时尚引领、消费引领三个角度展开，从产业源头、产业链环节、全球化进程等方面，全面系统地阐述了行业可持续发展的关键性举措。行业领袖们对全球毛皮产业可持续市场的发展进行了预测，分析了中国毛皮产业状况及存在的挑战，阐述毛皮在应对可持续发展中过程中所肩负重任。各国的行业领袖分享了各自毛皮发展实践中的经验解析，也清晰规划了毛皮产业未来发展的蓝图。不少企业代表表示此次论坛听到了许多行业领袖对于毛皮行业未来发展趋势及应对措施的思路与看法，收获颇丰。

“一带一路”国际毛皮文化产业高峰论坛现场。

达成“海宁共识” 国际毛皮业开启合作共赢新时代

“在全球化的时代，世界皮草产业是一个相互依存的共同体，要实现可持续发展，就要有责任担当，采用可持续的消费和生产模式，促进具有包容性的创业和创新，重振可持续发展的全球产业伙伴关系。让我们每个人用自己炽热的心，拥抱变革、持续创新、文化引领，坚持可持续发展的道路，把一个更美好的世界留给未来。”论坛上来自14个国家和地区的行业领袖代表共同发表了《海宁宣言》。

国际毛皮业协会董事及监事会主席王象志表示：《海宁宣言》的诞生顺应了时代的潮流，符合行业发展的诉求，同时他也给我们带来了启迪和指引，希望全行业共同努力，共谋行业更好发展。

此次高峰论坛不仅是行业顶层卓见的分享与探讨，也是国际友谊的体现与升华。论坛期间，俄罗斯联合拍卖行、纳米比亚斯瓦卡拉协会、克罗地亚省政府分别向海宁皮革博物馆捐赠了极具当地特色的紫貂皮、斯瓦卡拉羔皮、克罗地亚青紫兰毛皮。与此同时，中俄联合拍卖行有限公司、加拿大裘皮协会、萨瓦纳艺术设计学院与海宁皮革城签署了产业、校企合作备忘录。

此次高峰论坛举行不仅是各国家地区间行业领袖的一次深入对话，同时也是海宁皮革城国际化进程中的重要一步，皮革城在毛皮、文化、教育产业多线开花。海宁皮革城一直致力于搭建国际交流合作的桥梁，担当“中国设计”与“中国制造”的引领者、成为中国毛皮产业接轨国际的重要窗口。近年来，海宁及海宁皮革城在国际化进程中的步伐不断加快，在积极主动开展国际交流的过程中，也吸引了越来越多来自世界各地的目光与关注。在今年2月的秋冬米兰时装周上，皮革城携手海宁皮革企业的亮相惊艳了米兰时装界，得到了意大利国家时尚商会（CNMI）、意大利时尚财经媒体Class Editori集团和国际主流媒体及米兰时尚界、国际买手的肯定与赞美。同样，此次论坛也在国际毛皮行业中产生了巨大反响，可以说，海宁这片皮革毛皮产业的沃土，正被越来越多国际行业人士关注与青睐。

“一带一路”国际毛皮文化产业高峰论坛上大咖云集，堪称全球毛皮业的“G20峰会”。