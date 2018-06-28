28岁妹子爆冷在民主党初选获胜 震惊美国政坛

“像我这样的女性不应该去竞选政府要员”，亚历山大·奥卡西奥-科特兹（Alexandria Ocasio-Cortez）曾在一顿视频中如此评价自己。

原文章标题：民主党28岁拉丁裔参选人初选爆冷获胜 震惊美国政坛

她从未担任过任何公职，目前还在偿还学生贷款，今年也才28岁。

“像我这样的女性不应该去竞选政府要员”，亚历山大·奥卡西奥-科特兹（Alexandria Ocasio-Cortez）曾在一顿视频中如此评价自己。

按以往来说，她是不该赢，然而周二晚上的结果令全美政界为之一振，美国纽约州最受瞩目的第14区初选出现了惊人的结果：没有从政经验、竞选资金仅有约20万美元的拉丁裔妹子奥卡西奥-科特兹打败了在国会任职多年的乔·克劳利（Joe Crowley），赢下该区民主党提名。

随之而来，亚历山大·奥卡西奥-科特兹（Alexandria Ocasio-Cortez）迅速成为美国家喻户晓的名字。

亚历山大·奥卡西奥-科特兹亚历山大·奥卡西奥-科特兹

人才辈出 年轻一代候选人撼动纽约政坛

当地时间26日，美国多个州举行国会初选，目前已有部分结果揭晓，其中纽约州最出乎意料。

对此，《纽约时报》、CNN等美国主流媒体纷纷以“奥卡西奥-科特兹是谁”为题刊发文章。《纽约时报》用“克劳利的年纪是奥卡西奥-科特兹的两倍，在众议院民主党人中排行第四，本是议长的重量级角逐者之一，在过去14年都没有遇到过挑战者”来衬托奥卡西奥-科特兹赢得初选的意外。

CNN报道称，奥卡西奥-科特兹生于纽约布朗克斯郡，是波多黎各一对工人夫妻的女儿。她的父亲出生在南布朗克斯已于2008年去世，当时她正在波士顿大学读书，最终获得经济学和国际关系学位。

《纽约时报》报道，奥卡西奥-科特兹在大学期间开始接触政治领域，她到马萨诸塞州自由派参议员、有着“自由之狮”的肯尼迪办公室工作。不过，她很快将注意力转移到可以确定她候选人身份的基层工作上。

在回到家乡后，奥卡西奥-科特兹成为了一名社区组织者。然而，由于遭遇金融危机以及父亲去世，她必须承担养家的重任，到餐馆打工。

在2016年总统选举季期间，奥卡西奥-科特兹曾为民主党总统候选人桑德斯的效劳，支持他参与竞选。去年，奥卡西奥-科特兹为自己发起竞选活动，对手是众议院民主党人乔·克劳利。

图自《纽约时报》

英国《卫报》称，在此次初选的98%选票中，奥卡西奥-科特兹的得票率为57.5%，克劳利得票率是42.5%。

在初选前，奥卡西奥-科特兹曾发起草根活动，并突访了美墨边境。她坚称要废除移民和海关执法局。相比之下，即便克劳利嘴上也指责该机构“法西斯”，但自己却不愿意走访远处的边境。

除了废除移民和海关执法局，奥卡西奥-科特兹还呼吁建立全民医疗保险、公立学院。

除奥卡西奥-科特兹身先士卒，外界认为，克劳利在此次初选中表现不佳。在上周的一次辩论中，由于日程安排冲突，克劳利安排了一位同为拉丁裔的代理人与奥卡西奥-科特兹进行辩论，此举令《纽约时报》的编辑惊愕。

奥卡西奥-科特兹随后在推特上写到“克劳利安排的人和我‘略相似’。”之后她抨击了克劳利动用公司资金、不住在该地区，以及越来越不像其所代表的布朗克斯和皇后区的选民。

奥卡西奥-科特兹无畏种族、性别、年龄以及阶级出身的做法，博得了一大票民众的支持。

和桑德斯一样，奥卡西奥-科特兹拒绝公司捐款，而是依靠普通选民的小额捐款。据介绍，她的竞选资金中，有近7成个人捐款低于200美元，竞选资金总计约20万美元。相比之下，克劳利的竞选资金就多不少。

《卫报》报道称，克劳利曾私下对选举表示过信心，从资金看克劳利的竞选资金超过300万美元，是奥卡西奥-科特兹的10倍多。

得知自己初选获胜的奥卡西奥-科特兹对这个结果表示惊讶，睁大眼睛的她用双手捂住嘴。用她写在推特上的话说是“一个没有名字的女孩：来自政治父权的头条”。

推特截图推特截图

在被记者围住询问感受时，她回答“我希望这能提醒我们民主党应该做什么，首先是对工薪阶层负责。”

其他州初选结果

据介绍，此次初选决定哪些候选人可以进入11月国会中期选举的普选，因此初选的结果也是观测2018国会选举最终结果的窗口之一。

报道称，如果奥卡西奥-科特兹在11月在民主党占多数的地区击败共和党候选人安东尼·帕帕斯（Anthony Pappas），她将成为2019年美国国会中最年轻的人。

除了奥卡西奥-科特兹，纽约州第11区的共和党获胜者丹·多诺万（Dan Donovan）击败了因欺诈锒铛入狱的前议员迈克尔·格林姆（Michael Grimm）。

对此，美国总统特朗普还专门发推特向多诺万表示祝贺，称他“在艰难的角逐中体现出强大的勇气”。如果另一名参选者格林姆拿到共和党提名，他的犯罪历史会成为中期选举中民主党攻击的重点。

多诺万将在中期选举中对战马克斯·罗斯（Max Rose），后者是民主党籍退伍军人。

亨利·麦克马斯特（Henry McMaster）赢下了南卡罗来纳州的初选，击败了百万富翁约翰·沃伦（John Warren）。麦克马斯特是特朗普青睐的候选人，特朗普周一甚至为其站台助选。

本杰明·卡丁（Benjamin Cardin）赢下了马里兰州的民主党参议员提名，击败曾向维基解密泄露文件的切尔西·曼宁（Chelsea Manning）。

犹他州的初选中，2012年共和党的总统候选人罗姆尼顺利赢下提名。犹他州是共和党最忠实的票仓之一，1977年以来，犹他州还没有出过民主党议员。罗姆尼希望接替即将退休的现任议员奥林·哈奇（Orrin G。 Hatch）。

科罗拉多州的两党对决，将在五届国会议员、民主党人贾莱德·波利斯（Jared Polis），和特朗普忠实的支持者、共和党人沃克·斯台普顿（Walker Stapleton）之间展开。科罗拉多州历史上偏向民主党，但目前关于房价上涨和大麻合法化的问题，令该州摇摆于深蓝和紫红州之间。

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