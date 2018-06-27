“我的要求不过分！”杭州姑娘结婚前夕与公婆闹僵

婚礼当天想租用奥迪A6来当婚车而不是向亲戚朋友借来的本田，究竟是不是“死要面子”呢？姑娘觉得并非如此，在她看来，奥迪A6是最基本的。

婚礼简直是每个女孩对自己婚姻的完美幻想，必须尽力做到最好，当然也最容易因为太想完美和另一半产生矛盾。

最近，杭州萧山有一位姑娘在挑选婚车的问题上，与准公婆就产生了非常大的分歧！这位姑娘表示，在这件事上绝不会妥协！

原帖：

因为婚车产生矛盾

婚礼当天想租用奥迪A6来当婚车而不是向亲戚朋友借来的本田，究竟是不是“死要面子”呢？

姑娘觉得并非如此，在她看来，奥迪A6是最基本的，她说：“如果真的要面子，我完全可以说要更好的车。”“我是宁愿我们两个人出这个钱的，可是他们要插手，来指责我们乱花钱。”

对于这事，姑娘说她绝不妥协，已经把要求降到最低了。

决不妥协

帖子发出一天，阅读量就超过了10万，收到300多条回复。来看看网友们的观点。

婚车到底应选什么车呢？

网友纷纷给出了自己的经历和建议。

在留言中，有网友以“过来人”的身份说起自己结婚时用的婚车，也有人说到亲戚、朋友的婚车。

有人追求个性，用了甲壳虫，有人对婚车不太在意，本田、丰田也照用不误。

一辈子一次的婚礼，要求体面也是合情合理，不少网友选择了好车。

有网友觉得租车看钱，借车看圈子，有多大能力办多大的事才是正解。

甲壳虫

福特

S级的

哈佛

迈巴赫

全是朋友的车

敞篷E200

八抬大轿

丰田

A8

740和A6

奥迪A6仅一般水平

借婚车开销也不低

租奥迪A6当婚车真的过分么？不少网友觉得这样的要求已经很低了。婚礼是是女生一辈子梦幻的实现，追求点场面没错。

还有网友算了一笔账，借车要给红包、要给香烟、要出油钱、还要欠人情，万一出了事，朋友之间更加难做人。

相比起来，租车能省去很多麻烦。

借婚车没问题，

面子放一边，家庭和睦才重要。

在评论中，也有部分网友觉得姑娘公婆的观点并没问题。在他们看来，这就是面子问题。

婚礼只是过程，婚车再好大家都知道是租的，家人和睦才是最重要的。

文章综合来源：民生996综合萧山网

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