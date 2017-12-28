移动客户端

岳母要求拿150万否则离婚 小夫妻闪婚后又闪离

2017年12月28日 13:57 北京时间
微博 微信 空间 分享 添加喜爱

原来刚开始时小王是不想把户口迁过去的，但是男方那边的双江湖开发了，在截止日期内把户口迁过去，就有150万补贴可以享受，所以才迁过去的。

关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！关注公众号“新浪微整形”，查看更多精彩原创内容！

　　原标题：家里要拆迁，小夫妻闪婚又闪离，女方还提出这样的要

　　义乌小伙小吴年初的时候

　　认识了一个姑娘

　　恋爱谈了两三个月就结婚了

恋爱两三个月就结婚了恋爱两三个月就结婚了

　　而如今

　　两人却闹着要离婚了。。。

　　这时，女方提出了一个条件。。。

　　男方说辞

　　故事还得从今年三月份说起，小吴经人介绍，认识了稠江街道下柳村21岁的小王。谈了两三个月后，两人就结婚了，当时说好先领证再定亲。

小吴接受采访小吴接受采访

　　小吴的妈妈说一开始是不太同意这门亲事的。主要因为女方太年轻，才刚到法定年龄。但是架不住两个年轻人相互喜欢，最后只好同意了。

小吴妈妈一开始不同意结婚小吴妈妈一开始不同意结婚
女方太年轻女方太年轻

　　可是登记之后，双方家庭就出现了矛盾。姑娘家现在反悔了不愿意定亲了！女方说需要男方拿出150万元，拿不出来他们就要求离婚了。

现在要离婚了现在要离婚了

　　女方说辞

　　小王妈妈对这150万做了解释，“我作为妈妈，这件事是随口说说不是当真的。我们也不是为了钱，他们自己两个人感情好就好了，但是现在看来两个人感情不是很好。说要150万元也是想试试男孩对我女儿是不是真心的。”

岳母接受采访岳母接受采访

　　为什么突然平白无故要男方拿出150万元？原来刚开始时小王是不想把户口迁过去的，但是男方那边的双江湖开发了，在截止日期内把户口迁过去，就有150万补贴可以享受，所以才迁过去的。

想种小孩 想种小孩

　　抛开150万元钱不说，小王觉得老公小吴本身也有问题。日子久了，她觉得男孩没什么主见，而且公公婆婆说的话也让她没有办法接受。“叫我早点过去，在截止日期前种个小孩，可以多分点钱。他们的意思是自然怀孕可能会很慢，种种会快点。”

（网络图片）（网络图片）

　　事件结果

　　但两个年轻人铁了心，不愿意再继续过下去。这时候，小吴的妈妈提出来，之前小吴给小王买了不少东西，希望女方能够还一部分回来。不过经过调解员龚景永的劝说，小吴表示不再追究。

协商归还协商归还
戒指已还了戒指已还了

　　而最重要的户口问题，小王妈妈表示，当初是男方要求迁户口的，现在要离婚了，户口问题他们也得想办法落实。调解员龚景永认为，户口的事情要双方配合，共同来解决。

户口要双方配合户口要双方配合

　　最后，双方决定当天就去办理离婚手续，至于户口问题，女方尽力争取把户口迁回去，如果无法迁回，那女方在男方这边若有政策可以享受的，双方对半分。

　　网友热评

网友评论网友评论
荒唐的婚姻荒唐的婚姻
为了钱为了钱
都缺主见都缺主见
不能为钱将就爱情不能为钱将就爱情

　　来源：半岛晨报

　　更多精彩内容敬请关注@新浪女性（微博）

标签: 岳母离婚150万夫妻闪婚

推荐阅读
聚焦
关闭评论
精彩原创+ 更多
新闻排行
高清视频+ 更多
微整形热议+ 更多
美图精选+ 更多
博客推荐+ 更多

林志玲和言承旭都要复合了，前任真是一种危险生物啊！

林志玲和言承旭复合的新闻，媒体都用上了“情缠15年”、“世纪大复合”的字眼，几乎是催人泪下的一幕大戏。[详细]
林志玲和言承旭都要复合了，前任真是一种危险生物啊！

跟前妻离婚，1个月后娶她闺蜜，婚礼上前妻带来个男人，全场炸锅

[详细]
2017年12月20日 17:36
前妻 闺蜜 婚礼 男人 全场

中国帅小哥把非洲妹子娶到手，洋媳妇被中国帅哥的求婚兴奋坏了

中国帅小哥把非洲妹子娶到手，洋媳妇被中国帅哥的求婚兴奋坏了[详细]
2017年12月27日 19:37
亚星 非洲 茹丝 兴奋 妹子

这伴娘太抢眼，新郎都不好意思了，傻傻的笑了

[详细]
2017年12月15日 16:41
抢眼 不好意思 新郎 伴娘 傻的

一个男人娶四个老婆，居然还同房

[详细]
2017年12月18日 08:28
居然 男人 老婆

女人想要男人陪的三个时刻，你别不相信

在夜幕时分邀约女人出来散步，伴随幽暗的路灯，她的心神会随之荡漾，并且黑夜笼罩，路上自然而然人烟稀少，女人就会卸下伪装的面具。[详细]
2017年12月19日 06:38
女人 男人 感情 交流 陪伴