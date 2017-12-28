岳母要求拿150万否则离婚 小夫妻闪婚后又闪离

原来刚开始时小王是不想把户口迁过去的，但是男方那边的双江湖开发了，在截止日期内把户口迁过去，就有150万补贴可以享受，所以才迁过去的。

原标题：家里要拆迁，小夫妻闪婚又闪离，女方还提出这样的要

义乌小伙小吴年初的时候

认识了一个姑娘

恋爱谈了两三个月就结婚了

恋爱两三个月就结婚了

而如今

两人却闹着要离婚了。。。

这时，女方提出了一个条件。。。

男方说辞

故事还得从今年三月份说起，小吴经人介绍，认识了稠江街道下柳村21岁的小王。谈了两三个月后，两人就结婚了，当时说好先领证再定亲。

小吴接受采访

小吴的妈妈说一开始是不太同意这门亲事的。主要因为女方太年轻，才刚到法定年龄。但是架不住两个年轻人相互喜欢，最后只好同意了。

小吴妈妈一开始不同意结婚



女方太年轻

可是登记之后，双方家庭就出现了矛盾。姑娘家现在反悔了不愿意定亲了！女方说需要男方拿出150万元，拿不出来他们就要求离婚了。

现在要离婚了

女方说辞

小王妈妈对这150万做了解释，“我作为妈妈，这件事是随口说说不是当真的。我们也不是为了钱，他们自己两个人感情好就好了，但是现在看来两个人感情不是很好。说要150万元也是想试试男孩对我女儿是不是真心的。”

岳母接受采访

为什么突然平白无故要男方拿出150万元？原来刚开始时小王是不想把户口迁过去的，但是男方那边的双江湖开发了，在截止日期内把户口迁过去，就有150万补贴可以享受，所以才迁过去的。

想种小孩



抛开150万元钱不说，小王觉得老公小吴本身也有问题。日子久了，她觉得男孩没什么主见，而且公公婆婆说的话也让她没有办法接受。“叫我早点过去，在截止日期前种个小孩，可以多分点钱。他们的意思是自然怀孕可能会很慢，种种会快点。”

（网络图片）

事件结果

但两个年轻人铁了心，不愿意再继续过下去。这时候，小吴的妈妈提出来，之前小吴给小王买了不少东西，希望女方能够还一部分回来。不过经过调解员龚景永的劝说，小吴表示不再追究。

协商归还

戒指已还了

而最重要的户口问题，小王妈妈表示，当初是男方要求迁户口的，现在要离婚了，户口问题他们也得想办法落实。调解员龚景永认为，户口的事情要双方配合，共同来解决。

户口要双方配合

最后，双方决定当天就去办理离婚手续，至于户口问题，女方尽力争取把户口迁回去，如果无法迁回，那女方在男方这边若有政策可以享受的，双方对半分。

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网友评论

荒唐的婚姻

为了钱

都缺主见

不能为钱将就爱情

来源：半岛晨报

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