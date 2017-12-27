《祖宗十九代》岳云鹏遭林志玲“丑拒”

岳云鹏表示“长相不重要，最重要的是心，面对“小岳岳是你的理想类型吗？”的超高难度提问，林志玲则以尴尬沉默进行了委婉回应。

由郭德纲导演，汇聚岳云鹏、吴京、吴秀波、井柏然、林志玲、王宝强、大鹏、吴君如、李晨、杜淳、郑恺、欧弟、张国立、贾乃亮、张俪、马苏、萧敬腾、汪东城、贾玲、孙艺洲、谢依霖等演员的奇幻喜剧《祖宗十九代》，将于2018年2月16日大年初一与全国观众见面。

《祖宗十九代》

自影片筹备、开拍以来，就备受瞩目，33位明星大咖强势加盟、多个极具时代代表性的奇幻历险，令人无比期待；随着更多物料的发布，接二连三的段子笑料以及对“颜值”这一社会话题的探讨更是将观众的热切期盼引上高峰。今日，片方发布特辑，林志玲则袒露心扉大谈“心目中理想男生的样子”。而岳云鹏勇敢向林志玲表白“我喜欢你，你能做我的女朋友吗？”，却不料以惊人吃相吓跑心爱的女孩。

林志玲

此次发布的特辑以岳云鹏、林志玲为主角，曝光了多组现场拍摄场景。从特辑可以看出，岳云鹏饰演的贝小贝在梅氏祖宗的帮助下逆袭，最后终于在历经登九天、揽星辰、玩心跳……九九八十一难后，攒足勇气向莉娅表白“我喜欢你，你能做我的女朋友吗？”，但却不料以惊人吃相吓跑女孩。特辑中，林志玲在公布与言承旭复合后，首次谈心目中理想对象的样子，表示喜欢“文青感、很温和的”男生，而岳云鹏则表示“长相不重要，最重要的是心，面对“小岳岳是你的理想类型吗？”的超高难度提问，林志玲则以尴尬沉默进行了委婉回应。

岳云鹏

电影《祖宗十九代》讲述了在颜值高于一切的年代，青年作家贝小贝尽管满腹才华仍被社会嘲讽。因为长相太丑，只能屈居幕后做枪手，表白暗恋的女生惨遭拒绝，下决心去整容竟被医生说无药可救而拒之门外，在职场和情场的双重暴击下小贝意志消沉，他将所有责任归咎于“不够美”，所以，在翻开家谱意外穿越被送回祖宗所在的年代后，小贝决心重整祖上基因让自己变美，其爆笑疯狂的奇幻之旅也由此展开。

扮演贝小贝

据悉，电影里岳云鹏饰演的贝小贝共穿越至民国、清朝、明朝、晋朝、上古五个时代。其先去民国撮合太姥爷梅幸福（欧弟饰）与交际花联姻，又回清朝帮助祖先梅西望（杜淳饰）追求白富美，再与明朝祖先梅办法（吴京饰）对抗丑师妹，鼓励晋朝祖先梅前途（吴秀波饰）多遇桃花，拦截女娲（吴君如饰）抟土造人……最后小贝能否翻越重重障碍，顺利穿越改变基因挽救自己的颜值，在电影上映前尚是未知数，但电影对颜值这一社会问题的探讨，已引发关注。

共进晚餐

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