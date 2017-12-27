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马伊琍爆料“前夫哥”选角标准：看到雷佳音就想哭

2017年12月27日 16:54 中国新闻网
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要如何选择和自己对戏的演员，马伊琍直言，“我看着他得能哭出来，后来果然在剧组一看见雷佳音就想哭。”惹身旁的“前夫哥”雷佳音自嘲，“我有一张丧萌脸。”

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　　新闻来源：红网

　　马伊琍爆料“前夫哥”选角标准：看到雷佳音就想哭

马伊琍马伊琍

　　日前，安徽卫视2017国剧盛典在京录制。回顾2017霸占热搜的热播剧，《人民的名义》《白鹿原》《我的前半生》《那年花开月正圆》等剧赫然在列。国剧盛典录制的当晚，《我的前半生》剧组颇受瞩目，主演马伊琍、雷佳音、袁泉、吴越、许娣惊喜亮相，五位主演现场互爆了不少猛料。而马伊琍爆料“前夫哥”的选角标准，竟然是看着他能哭出来！

　　在《我的前半生》中，马伊琍扮演了全职太太罗子君，她的“前半生”即是面临婚变，陷入了告别婚姻和重启人生的困境。在国剧盛典的舞台，马伊琍特别感慨罗子君的这段经历，称“前半部分很难演”。所以，要如何选择和自己对戏的演员，马伊琍直言，“我看着他得能哭出来，后来果然在剧组一看见雷佳音就想哭。”惹身旁的“前夫哥”雷佳音自嘲，“我有一张丧萌脸。”

马伊琍与雷佳音马伊琍与雷佳音

　　不过，雷佳音可是凭借丧萌这一标签意外走红了，性格讨喜的雷佳音深受网友喜爱。此次，“前夫哥”雷佳音与马伊琍国剧盛典相聚，“前任”相见，一抱泯恩仇。

　　雷佳音走心介绍马伊琍是自己的“恩人”，还呆萌说道“比心”，瞬间逗乐台下观众。原来，二人在出演《我的前半生》之前并不相识，马伊琍在片方给到男演员照片时，看中雷佳音的长相，觉得他适合陈俊生一角。雷佳音也表示，“马伊琍说过，看我照片她觉得这个男的不笑时长得伤感……”对于后半句，网友则脑洞大开，用“前夫哥”的表情包补齐，“笑起来智商不太高的样子。”

　　至于雷佳音与马伊琍到底爆料了什么，二人还有哪些有趣的互动，小伙伴们可以在安徽卫视2018年1月1日19：30播出的《国剧盛典》观看更多精彩内容！

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标签: 雷佳音马伊琍我的前半生丧萌想哭

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