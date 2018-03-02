曾经对爱情有过误解 你来了我才知道什么是爱情

我相信那些还在犹豫不决的姑娘会像我一样遇见真正的爱情，不是私欲和占有，也不是贪得无厌地索取。当那个人出现的时候，你会明白自己值得被温柔对待。

文章原标题：你来了我才知道什么是爱情

文章来源微信公众号：南风录

你可能和我一样，对爱情有过误解。

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我不止一次地听女生抱怨：

“他在微信里跟前女友还有暧昧，但毕竟他平时对我都挺好的，为这点小事分手也不划算。”

“有次我们吵架，他动了手。他哭着说是一时冲动，太怕失去我。我很犹豫怎么办。”

“他朋友都说我配不上他，所以他想说等我拿到offer再公开。有次约会碰到熟人，他都说我是中学同学。”

“他劈腿了，但主动跟我坦白了。他说就是想试试别的女生，这样才能更专心地跟我在一起。”

“男朋友平时对我很殷勤，每天都会给我发天气预报，还会贴心地给出搭配建议，但每次约会都会AA，连一份32的麻辣烫都A。”

以前收到类似倾诉，我都会无奈地回，当然是原谅他啊！

但是昨天刷朋友圈的时候，小腮跳出来跟我聊了三个多小时关于她即将离婚的事，我才发现太多姑娘所经历的只是爱情的障眼法而已。

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小腮的对象是个兵哥哥，交往的两年里约会次数屈指可数，大多都是在微信上恋爱。

那个男生我见过，非常路人的一张脸，我不太懂究竟是什么让小腮倍感依恋。印象中只听她秀过几次恩爱，无非是男方冬天给她暖脚，大半夜下楼买红糖和姜。

但更多时候是听见她抱怨对方跟前任还有来往，在微博上互相点赞，也单独吃过饭。每次小腮生气，他都会解释说不过就是普通朋友，然后各种“只有你才能让我动心”之类的甜言蜜语哄她开心。

除此之外，小腮也经常甜蜜地告诉我们，男友许诺她等退伍以后就带她去马尔代夫，还说结婚要去大溪地拍婚纱，头车要用小腮最喜欢的牧马人之类。

可我印象最深刻的一件事，是iPhone6刚出来的那时候，她男友说很想要，但是部队训练不让外出，只能拜托小腮帮忙去买。小腮坐了三个多小时汽车给他送过去，这就算了，问题是对方收到手机以后欣喜若狂，以至于把给钱这事忘得一干二净。

小腮当然也抹不开面开口要，她只能安慰我（自）们（己），情侣之间不必太计较。

爱情本就多变不可追，有些女生偏偏陷入为越来越深的轮回。

她决定结婚的时候，我们都暗暗捏了一把汗。很多反对的话都在嘴边，但没人忍心开口。

她把全部的卑微都给了那个男人，外人说什么都显得多嘴。跟她关系最好的女生在婚礼上哭得很厉害，借着酒意拽着新郎的袖子说，你一定要对腮腮好，你特么对腮腮好！王八蛋，你特么听见了没。

倒是腮腮整个过程都笑得心满意足，好像多年心愿终于达成，尘埃落定的安然。

婚后我们去腮腮新家吃饭，她老公已经退伍，但迟迟没有出去找工作。就在家打游戏，不分昼夜。腮腮既要上班养家，还要给他当保姆。那天腮腮忙里忙外地招呼我们，她老公却连摆个碗筷都不肯伸手。

我们实在忍不住开玩笑地揶揄她老公命太好，别人一辈子只有一个亲妈，你倒好，年近30又找了一个。

可人家根本毫不在意，反而笑呵呵地炫耀，“谁让我娶了个全天下最贤惠的老婆。”

这样的话对腮腮来说非常受用，我突然发现原来很多姑娘都特别容易满足，一句漂亮的话就足以让她们心甘情愿地忙碌付出。

可惜不计回报的一腔热忱，总无法交换对方的全心全意。

就像《小王子》里写，“正因你为玫瑰花花费了时间和心血，这才使得你的玫瑰花如此重要。”

男人之于腮腮就像这株精心栽培的玫瑰。

可腮腮之于男人不过是理所当然阳光和雨露。

新款手机上市那天，腮腮试探着撒了个娇说，老公给我买个iPhone8当纪念日礼物好不好。结果对方说，要买也是我先买，等我淘汰再给你。腮腮问为什么，她老公说男人出去要面子的啊。

那个瞬间小腮正好瞅到了穿衣镜里的自己，身上是穿了三年的卫衣，裤子是去年买的打折款。两双鞋贯穿四季。有一次她在公司厕所里听见同事开自己玩笑。A说，你说小腮到底多大年纪？ B说，应该30左右吧。 A说，啊，我觉得她看着挺显小的。 B就扑哧笑出声来，说可能是她平时穿得太土吧。

事实上，小腮的实际年纪只有26，工资比这两同事加起来还要多。

可她也不得不承认，跟她们站在一起，自己无论如何都显得自卑。

又过了一个月，天气逐渐凉了，小腮体寒喝不了冷水，就发了个连接给老公说，想让他送这个保温杯给自己。

是她精挑细选的一款，时尚又耐用，性价比还高，只要150元。老公也满口答应了，说过几天我就买。

直到温度下滑到十度，小腮也没有如期收到。

这次她跟我说，打算离婚了。并且已经整理东西搬回了娘家，任对方怎么打手机也不想再接了。

暖手

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尽管很坚决，但痛苦并没减少半分。小腮跟我说，她其实一直都知道，我们不看好她这段婚姻。

“可你知道吗，我从小跟着爷爷奶奶长大，在最渴望被人关注的年纪耳边充斥着麻将声，还有奶奶和爷爷的吵架声。于是我很早就开始恋爱，可能你不会相信，我只是希望有人可以拥抱我。”

“你们可能觉得他对我不够好，肯定不如我对他那么好。可是你知道吗，我觉得他肯陪着我睡觉，陪着我吃饭，陪着我看电影我已经很满足了。我只想要这么一个人，永远都不离开我。”

“我有时也分不清，这究竟是不是爱。但我能肯定的是，除了牢牢抓住这段感情，我一无所有。”

那晚她说了很多，我鼻酸了好几次。终于明白，有些女生的宽容，都是在建筑在对爱情的渴望和对孤独的恐惧上。

曾经的我也是如此。

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因为父母工作原因，我很小开始就缺失了一些陪伴。很早就开始恋爱。

20出头的年纪遇见了一个人，他比我年长几岁，无论暴雨还是冰雹天气，总会在我需要时出现。无论是凌晨三点的宵夜，还是我各种说走就走的奇怪念头，他都一一满足。

我曾以为这就是爱情最好的模样。

直到某天，他在看到我和男同事的聊天记录时，气得直接砸了手机。事后他道歉，并买了更新款的赔给我，我就以为这是在乎。

又一次，我们因为小事争吵，我在车上忍不住大哭起来，他越让我闭嘴，我控制不住流泪，结果他突然踩了一下刹车，我撞到头。整个人一阵昏眩，也忘记了哭。这时他说，“现在能安静了吗。”

一瞬间心如死灰。可是又不知道怎么开口说分开。

心里揣着侥幸，安慰自己这些都是爱情。

但等我真的从那段感情逃离，遇见了一个在吵架时也会帮我打伞，无论生多大气都不会大声跟我说话的人，才突然明白，哦，世界上还有这样的温柔。

小腮的话让我想了很多，也终于理解为什么很多姑娘尝过一点点甜，就义无反顾视死如归，贡献出全部的卑微。

但我相信那些还在犹豫不决的姑娘会像我一样遇见真正的爱情，不是私欲和占有，也不是贪得无厌地索取。当那个人出现的时候，你会明白自己值得被温柔对待。

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