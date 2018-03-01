夫妻关系不是靠彼此的捆绑来维系的，而应该是细水长流的长相厮守，彼此独立又相互扶持。既不要把自己的快乐全部建立在对方身上，又能在彼此的相处中获取能量

文章来源微信公众号：职业女性

在网上无意间看到一篇一个中年男子写的诉苦文，他说自己的老婆一直希望自己有出息，当了科长要求自己当处长，当了秘书又要自己当领导。升了职妻子又担心他出轨，工资一分不少交给妻子，还经常在他身上找寻女人的头发，不准他和女同事同车同宴……

文章很长，看完第一感觉是这样的关系一定不会长久，越是期待越会落空。夫妻关系如果只剩下了控制和捆绑，再好的感情也会被消磨殆尽。

一个人的心不是靠抢夺和抓住就能留下，而是一颗心走向另一颗心。好的夫妻关系，没有期待，各自强大，这样才能创造精彩。

迷失了自我

| 壹

很多夫妻经常是把全部的快乐建立在伴侣身上，不仅迷失了自我，无形中还会让关系走向终结。

小梅的丈夫比她小一岁，但是成熟稳重，小梅对他很是依赖，婚后几乎所有的生活都围绕丈夫展开。

她在家做了全职太太，也就理所当然的认为丈夫需要消解她所有的情绪。每天丈夫下班回家，她就把一天积攒的怨气悉数叨唠给丈夫听，如果丈夫稍有表现不情愿，她就疑心丈夫有外遇。有时丈夫没了解她的小心思，她也满腹委屈。

小梅所有的快乐都建立在丈夫满足需求的基础上，完全活在丈夫的影子下面，失去自我。

这样的依赖并没有换来幸福的婚姻，小梅的丈夫本来每天下班就很累，回到家本想着看到老婆神采奕奕的样子，结果却经常看到怨气和不如意，慢慢就借口聚会晚归，后来干脆出轨。小梅怀着美好憧憬的爱情最终走到了尽头。

法国女演员于佩尔说：“精神世界丰富的人，不需要婚姻，连艳遇都不需要。”一个人最好的伴侣不是别人，而是自己的心，尊重自己的感受，才能得到更有尊严的爱。

夫妻关系的牢固和成熟，不是一方完全满足另一方的期待，更多的时候需要自己取悦自己，只有懂得自爱才会被爱，才能在一段关系中享受爱带来的强大喜悦。

| 贰

一个人首先成为自己，才能去更好爱别人。扎实的夫妻关系，不是把自己的期待强加在对方身上，为了成全对方而放弃自己，而是发展自己独立的思想，彼此独立但相依。

朋友麦子的婚姻就是这种典范。

麦子经朋友介绍认识了如今的妻子，他们彼此心意相通迅速结婚，但大部分人并不看好这段婚姻，因为他们个性相差实在太大。麦子是个糙老爷们，胸无点墨，没事就喜欢到处旅游，但他的妻子喜欢文学、电影，尤其喜欢参加一些同城读书沙龙活动。

但这段不被看好的婚姻，却过得比谁都幸福。我一直以为麦子的婚姻之所以能够维持，一定是因为有一方为另一方做出了改变，后来才发现他们各自依然保持婚前的习惯。

闲暇时，麦子依然一个人到处旅游，妻子不是游离在各个展览、沙龙之间，就是在书房读书。他们一个在家感受现世安稳，另一个在外感受岁月静好。

当然，麦子在旅游期间经常会带一些小玩意给妻子，也会分享自己旅途的见闻，闲暇时也一起做饭、打扫房间。一个人时，安静而丰富，两个人时温暖而踏实，在一起能享受甜蜜，分开也能享受各自的精彩。

爱一个人，不是满足自己欲望的出口，而是两个人能更好的在爱中成长。好的夫妻关系，是做到融合又各自划分领地，彼此既能重叠、相交，也能相离，无论在什么时候都能有机会做自己。

| 叁

其实夫妻之间能够走得长远，归结起来就是彼此要有自处的空间。

曾获得诺贝尔文学奖的英国女作家多丽丝·莱辛在《十九号房间》这本书讲述了这样一个故事。

有一对完美的夫妻，他们丰衣足食，有着幸福和睦的家庭，他们自己也满足于自己的生活。但是有一天妻子突然提出来想要拥有一间自己的房间，所以丈夫在二楼给妻子收拾了一间房。但在不知不觉间，孩子丈夫在那间房进进出出，那间房成了另一个客厅。

那个妻子感觉很不舒服，于是就在离家很远的一个廉价酒店，背着家人租了一间房。偶尔她会一个人在那间房待几个小时，不做任何事情，那是她最幸福的一刻。但有一天还是被丈夫发现了，她却撒谎告诉丈夫她出轨了。

她没有说出的真相是，如果没有那间房，她也会不存在，因为丈夫不会理解。

所有人都是在享受她营造出家庭的幸福氛围，所有人期待的都是她扮演妻子、母亲的角色，她自己的幸福和快乐在家庭中被削弱了，所以才需要一个属于自己的空间，可以无拘无束、自由自在，暂时得到解脱。

纪伯伦说曾：“耳鬓厮磨中为彼此留出一些空隙，让天堂之风在你们中间起舞。彼此相爱，但是不要让爱成为桎梏：让爱成为波涛汹涌的大海，在你们灵魂的海岸间奔流。”

大部分夫妻关系走向瓦解，都不是因为爱得不够，而是期待对方成为自己生命的中心，让对方没有一丝喘气的机会，因此彼此之间经常产生摩擦，结果只能是遗憾结束。

| 肆

记得在网上看到的一段关于刘若英的采访视频，她在四十几岁结婚，记者问她的婚姻生活，她说他们夫妻之间经常是大半个月都见不到面，但是感情却有增无减。她还透露，进入婚姻状态她也拥有自己的独立书房以及独自做一些事情的权利，丈夫并不干涉。

这大概就是夫妻相处的最好的状态，尊重彼此的意愿、喜好和选择，即便在婚姻中，也能拥有按照自己的想法活着的自由。

作家素黑说过一句话：“两个人在一起，并不等于两个人要变成一种生活，一种想法。要让两个人两个世界舒服地碰撞，擦出火花，关键是保持两个世界的完整，人不应只爱自己的影子，或做别人的影子。”

夫妻关系不是靠彼此的捆绑来维系的，而应该是细水长流的长相厮守，彼此独立又相互扶持。既不要把自己的快乐全部建立在对方身上，又能在彼此的相处中获取能量、得到成长。没有期待，各自强大，婚姻的格局才会更大。

（编辑：咖啡糖）

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